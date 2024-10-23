Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск? - 23.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241023/1058306784.html
Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск?
Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск? - 23.10.2024 Украина.ру
Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск?
Вопрос, надо ли освобождать Славянск и Краматорск, не стоит. Всем русским патриотам понятно, что надо. Во-первых, потому что ДНР должна быть полностью очищена от врага, а, во-вторых, Славянск еще в 2014 году стал символом русского сопротивления Донбасса, его святыней. Его освобождение - дело чести.
2024-10-23T17:29
2024-10-23T17:31
эксклюзив
сво
славянск
краматорск
донецкая народная республика
александр чаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/17/1058307892_0:144:1291:870_1920x0_80_0_0_3a3a23ab981f7c31da676f08d2927901.jpg
Его оставление было воспринято тогда в патриотической среде, как в Новороссии, так и в остальной России, очень болезненно. Десятилетнее пребывание города под контролем бандеровцев до сих пор ощущается незаживающей раной.Весной и летом 2022 года, когда российская армия контролировала треть Харьковской области и стояла на левом берегу Северского Донца, казалось, что вот-вот, еще немного, и она войдет в Славянск. Но, увы, тогда этим намерениям не суждено было реализоваться. Эти территории России пришлось покинуть.Сейчас, когда больше года продолжается успешное наступление российской армии, многие задаются вопросом: когда Славянск и Краматорск будут освобождены?По словам Оцелота, вопрос сейчас стоит так: как освободить эти города как можно меньшей кровью, чтобы не превратить их в Бахмут? Это очень серьезная задача, учитывая, что в Славянске сейчас проживает 54 000 человек, а площадь города составляет 61 кв. км. В Краматорске, который со Славянском входит в одну городскую агломерацию, населения почти в три раза больше – 150 тысяч человек, а площадь больше в два раза – 125 тысяч кв. км. К тому же Краматорск является столицей Донецкой области, подконтрольной Украине.Если Славянск находится севернее Краматорска, то Дружковка и Константиновка – южнее. Площадь Дружковки – 47 кв. км, численность населения – 31 тысяча человек, Константиновки – 66 кв. км и 75 тысяч человек."Если вы держите в руках все эти цифры, вы сами можете сделать выводы, что ввязываться в городские бои в Славянско-Краматорской агломерации – просто безумие. Никто из российского командования на такое никогда не пойдет. Как таком случае будут освобождать агломерацию? Прежде всего, после Часов Яра, которому осталось недолго, возьмут Константиновку. Почему ее важно взять под контроль? Город находится на высоте 190 м в то время, как близлежащая к нему Дружковка – на высоте 77 м, Краматорск – 177 м, Славянск – 74 м. Хотя у Краматорска высота тоже дай Бог, но Константиновка все же выше", - указывает Оцелот.По его словам, учитывая, что с юга и с востока Славянско-Краматорская агломерация хорошо защищена очень сильными укрепрайонами, российская армия будет заходить с запада и, скорее всего, с севера через Лиман. Очень большую опасность для российского наступления представляет гора Карачун, расположенная в тех местах. С нее очень легко обстреливать как Краматорск, так и Славянск, чем и занимались украинские артиллеристы летом 2014 года. Сейчас на западе от агломерации в авральном порядке возводят оборонительные фортификационные сооружения. После овладения Покровском на Краматорск российская армия пойдет через Доброполье, населенный пункт на севере от Покровска.Также одной из задач, которые будут стоять перед российским командованием, станет перерезание идущей на Славянск трассы М03, по которой сейчас транспортируются грузы в агломерацию. Если это удастся осуществить, то обороноспособность украинского гарнизона упадет в разы.Читайте также статью Александра Чаленко Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово
https://ukraina.ru/20241022/1058262705.html
https://ukraina.ru/20241022/1058258365.html
славянск
краматорск
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/17/1058307892_0:0:1161:870_1920x0_80_0_0_c24d8ef7ba9c80390186ab158f39d6aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, славянск, краматорск, донецкая народная республика, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Славянск, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко

Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск?

17:29 23.10.2024 (обновлено: 17:31 23.10.2024)
 
© Украина.руКоллаж: российские военнослужащие, Славянск
Коллаж: российские военнослужащие, Славянск - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вопрос, надо ли освобождать Славянск и Краматорск, не стоит. Всем русским патриотам понятно, что надо. Во-первых, потому что ДНР должна быть полностью очищена от врага, а, во-вторых, Славянск еще в 2014 году стал символом русского сопротивления Донбасса, его святыней. Его освобождение - дело чести.
Его оставление было воспринято тогда в патриотической среде, как в Новороссии, так и в остальной России, очень болезненно. Десятилетнее пребывание города под контролем бандеровцев до сих пор ощущается незаживающей раной.
Весной и летом 2022 года, когда российская армия контролировала треть Харьковской области и стояла на левом берегу Северского Донца, казалось, что вот-вот, еще немного, и она войдет в Славянск. Но, увы, тогда этим намерениям не суждено было реализоваться. Эти территории России пришлось покинуть.
Сейчас, когда больше года продолжается успешное наступление российской армии, многие задаются вопросом: когда Славянск и Краматорск будут освобождены?
"Уже очевидно, что север ДНР перейдет под российский контроль после того, как укропы будут изгнаны с запада Донбасса – из Селидово, Курахово, Покровска, Времевского выступа, Торецка, Часов Яра. Скорее всего, это произойдет к началу-середине декабря. После это приступят к освобождению Славянско-Краматорской агломерации, которая включает в себя и Дружковку, и Славяногорск. Понятно, что будет освобождена и Константиновка", - считает один из донецких ополченцев первой волны с позывным "Оцелот", с которым издание Украина.ру обсудила этот вопрос.
Коллаж: ВС РФ, флаг России
Вчера, 05:25
Настроения в российской армии: СВО не прекращать, воевать до победного концаВ мировых СМИ обсуждается возможность приостановки боевых действий и заключение Россией и Украиной то ли перемирия, то ли мира. Как к такой возможности относятся в российской армии и вообще, какие настроения сейчас там преобладают
По словам Оцелота, вопрос сейчас стоит так: как освободить эти города как можно меньшей кровью, чтобы не превратить их в Бахмут? Это очень серьезная задача, учитывая, что в Славянске сейчас проживает 54 000 человек, а площадь города составляет 61 кв. км. В Краматорске, который со Славянском входит в одну городскую агломерацию, населения почти в три раза больше – 150 тысяч человек, а площадь больше в два раза – 125 тысяч кв. км. К тому же Краматорск является столицей Донецкой области, подконтрольной Украине.
Если Славянск находится севернее Краматорска, то Дружковка и Константиновка – южнее. Площадь Дружковки – 47 кв. км, численность населения – 31 тысяча человек, Константиновки – 66 кв. км и 75 тысяч человек.
"Если вы держите в руках все эти цифры, вы сами можете сделать выводы, что ввязываться в городские бои в Славянско-Краматорской агломерации – просто безумие. Никто из российского командования на такое никогда не пойдет. Как таком случае будут освобождать агломерацию? Прежде всего, после Часов Яра, которому осталось недолго, возьмут Константиновку. Почему ее важно взять под контроль? Город находится на высоте 190 м в то время, как близлежащая к нему Дружковка – на высоте 77 м, Краматорск – 177 м, Славянск – 74 м. Хотя у Краматорска высота тоже дай Бог, но Константиновка все же выше", - указывает Оцелот.
Коллаж: Валентина Ванжа интервью
Вчера, 18:03
Валентина Ванжа о побеге из Авдеевки в Донецк, о гибели отца и о "развлечениях" снайперов ВСУНачинающий донецкий блогер Валентина Ванжа рассказала изданию Украина.ру, как жила в родной Авдеевке под Украиной, и что пережила во время ее освобождения.
По его словам, учитывая, что с юга и с востока Славянско-Краматорская агломерация хорошо защищена очень сильными укрепрайонами, российская армия будет заходить с запада и, скорее всего, с севера через Лиман.
Очень большую опасность для российского наступления представляет гора Карачун, расположенная в тех местах. С нее очень легко обстреливать как Краматорск, так и Славянск, чем и занимались украинские артиллеристы летом 2014 года. Сейчас на западе от агломерации в авральном порядке возводят оборонительные фортификационные сооружения. После овладения Покровском на Краматорск российская армия пойдет через Доброполье, населенный пункт на севере от Покровска.
Также одной из задач, которые будут стоять перед российским командованием, станет перерезание идущей на Славянск трассы М03, по которой сейчас транспортируются грузы в агломерацию. Если это удастся осуществить, то обороноспособность украинского гарнизона упадет в разы.
Читайте также статью Александра Чаленко Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово
 
ЭксклюзивСВОСлавянскКраматорскДонецкая Народная РеспубликаАлександр Чаленко
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты
18:29Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября
18:16Шведский наёмник в рядах ВСУ приговорён к 25 годам лишения свободы
17:37Военнослужащие ВСУ осуждены за убийства мирных жителей Мариуполя
17:37Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе
17:29Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск?
17:25Самосожжение Польши: что стоит за новым приступом русофобии и шпиономании
17:13Военкор Тимофей Ермаков: Россия после взятия Селидово забросает ВСУ в Покровске ФАБами, КАБами и ОДАБами
17:10Лукашенко признался Скабеевой, что пойдет на выборы
16:59Москва и Тегеран договорятся о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
16:18Госдолг Украины в 2025 году превысит 106% ВВП – МВФ
16:14Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды
16:07"То, о чем люди на Западе понятия не имеют" - бразильский журналист Эскобар о Москве
15:55Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО
15:54Вынося за скобки Чайковского и Нетребко. Русская драма и опера возвращаются на Запад
15:28В Киеве осудят волонтера за отправку спичек и мягких игрушек в ВСУ вместо дронов
15:26Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий
15:21Володин призвал экстрадировать экс-руководителя "Роснано" Чубайса
14:47Как сломать бандеровский режим и тыл на Украине: Колташов о методах и сроках
14:37Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР
Лента новостейМолния