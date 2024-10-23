https://ukraina.ru/20241023/1058306784.html

Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск?

Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск? - 23.10.2024 Украина.ру

Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск?

Вопрос, надо ли освобождать Славянск и Краматорск, не стоит. Всем русским патриотам понятно, что надо. Во-первых, потому что ДНР должна быть полностью очищена от врага, а, во-вторых, Славянск еще в 2014 году стал символом русского сопротивления Донбасса, его святыней. Его освобождение - дело чести.

2024-10-23T17:29

2024-10-23T17:29

2024-10-23T17:31

эксклюзив

сво

славянск

краматорск

донецкая народная республика

александр чаленко

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Его оставление было воспринято тогда в патриотической среде, как в Новороссии, так и в остальной России, очень болезненно. Десятилетнее пребывание города под контролем бандеровцев до сих пор ощущается незаживающей раной.Весной и летом 2022 года, когда российская армия контролировала треть Харьковской области и стояла на левом берегу Северского Донца, казалось, что вот-вот, еще немного, и она войдет в Славянск. Но, увы, тогда этим намерениям не суждено было реализоваться. Эти территории России пришлось покинуть.Сейчас, когда больше года продолжается успешное наступление российской армии, многие задаются вопросом: когда Славянск и Краматорск будут освобождены?По словам Оцелота, вопрос сейчас стоит так: как освободить эти города как можно меньшей кровью, чтобы не превратить их в Бахмут? Это очень серьезная задача, учитывая, что в Славянске сейчас проживает 54 000 человек, а площадь города составляет 61 кв. км. В Краматорске, который со Славянском входит в одну городскую агломерацию, населения почти в три раза больше – 150 тысяч человек, а площадь больше в два раза – 125 тысяч кв. км. К тому же Краматорск является столицей Донецкой области, подконтрольной Украине.Если Славянск находится севернее Краматорска, то Дружковка и Константиновка – южнее. Площадь Дружковки – 47 кв. км, численность населения – 31 тысяча человек, Константиновки – 66 кв. км и 75 тысяч человек."Если вы держите в руках все эти цифры, вы сами можете сделать выводы, что ввязываться в городские бои в Славянско-Краматорской агломерации – просто безумие. Никто из российского командования на такое никогда не пойдет. Как таком случае будут освобождать агломерацию? Прежде всего, после Часов Яра, которому осталось недолго, возьмут Константиновку. Почему ее важно взять под контроль? Город находится на высоте 190 м в то время, как близлежащая к нему Дружковка – на высоте 77 м, Краматорск – 177 м, Славянск – 74 м. Хотя у Краматорска высота тоже дай Бог, но Константиновка все же выше", - указывает Оцелот.По его словам, учитывая, что с юга и с востока Славянско-Краматорская агломерация хорошо защищена очень сильными укрепрайонами, российская армия будет заходить с запада и, скорее всего, с севера через Лиман. Очень большую опасность для российского наступления представляет гора Карачун, расположенная в тех местах. С нее очень легко обстреливать как Краматорск, так и Славянск, чем и занимались украинские артиллеристы летом 2014 года. Сейчас на западе от агломерации в авральном порядке возводят оборонительные фортификационные сооружения. После овладения Покровском на Краматорск российская армия пойдет через Доброполье, населенный пункт на севере от Покровска.Также одной из задач, которые будут стоять перед российским командованием, станет перерезание идущей на Славянск трассы М03, по которой сейчас транспортируются грузы в агломерацию. Если это удастся осуществить, то обороноспособность украинского гарнизона упадет в разы.Читайте также статью Александра Чаленко Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово

https://ukraina.ru/20241022/1058262705.html

https://ukraina.ru/20241022/1058258365.html

славянск

краматорск

донецкая народная республика

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, славянск, краматорск, донецкая народная республика, александр чаленко