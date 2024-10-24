https://ukraina.ru/20241024/1058332401.html

Арчил Сихарулидзе: Оппозиция в Грузии готова биться с Россией за Украину, но грузинам нужен мир и порядок

Арчил Сихарулидзе: Оппозиция в Грузии готова биться с Россией за Украину, но грузинам нужен мир и порядок - 24.10.2024 Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: Оппозиция в Грузии готова биться с Россией за Украину, но грузинам нужен мир и порядок

"Грузинская мечта" во время предвыборной программы четко говорит, что она предлагает. А оппозиция, кроме радикальных заявлений о том, что Грузия должна срочно солидаризироваться с Украиной и делать то, что скажет Запад, ничего не предлагает. Никакой политической, социальной, экономической модели.

2024-10-24T18:00

2024-10-24T18:00

2024-10-24T18:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель Научно-исследовательского центра SIKHA foundation, специалист по проблемам Закавказья Арчил Сихарулидзе.- Арчил, парламентские выборы в Грузии, которые состоятся 26 октября, называют историческими. На Западе утверждают, что на кону долгое время казавшимся непоколебимым прозападный курс страны. Действительно ли так высоко подняты ставки?- Нет, это передергивание и накручивание избирателя. Чтобы заставить голосовать на эмоциональном фоне, надо заявить, что это исторические выборы. Но в Грузии каждый год проходят "исторические выборы". В этот раз их называют историческими, потому что эту тему поднял Запад.Это западные коллеги, которые не готовы принять новую Грузию, у которой есть собственное политическое самосознание. Эти силы на Западе пытаются на эмоциональном фоне поднять молодежь и студентов, сказав, что после этих исторических выборов вы будете или с нами, или против нас."Грузинская мечта" во время предвыборной программы четко говорит, что она предлагает. Это политика баланса, окончательный отказ от левых взглядов на сексуальные меньшинства и акцент не на внешнюю легитимизацию, а на внутренний суверенитет. А оппозиция, кроме радикальных заявлений о том, что Грузия должна срочно солидаризироваться с Украиной и делать то, что скажет Запад, ничего не предлагает. Никакой политической, социальной, экономической модели.Ее платформа — это радикальное прозападничество, прозападный популизм. Причина того, что Запад поддерживает оппозицию, в том, что грузинская власть отказалась следовать ключевым аспектам западной риторики – изолировать Россию, наложить на нее санкции.- Правящая партия использует в своей предвыборной риторике тему войны на Украине. Иванишвили рассказал, что чиновник одной из западных стран предлагал бывшему премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили (руководил правительством в 2021–2024 годах) начать войну с Россией и продержаться три-четыре дня. "Грузинская мечта" также использует билборды с лозунгом "Нет войне". Отзывается ли эта тема в сердцах ее избирателей?- На Западе есть очень адекватные люди, они пишут рапорты, которые не все грузины читают, в которых речь идет о том, что платформа "Грузинской мечты" об отказе от боевых действий очень сильно откликается в сердцах избирателей.Как бы молодежь на протестах ни прыгала, ни кричала и ни рычала, никто в этой стране не готов воевать, проводить агрессивную риторику, страдать за Украину и Запад. Грузины хотят быть в западном мире, но умирать за Украину и западный мир не хотят.Многие будут голосовать за "Грузинскую мечту" из-за этого, потому что грузины устали от войн и хотят мира. Именно поэтому западные коллеги подняли тему "исторических" выборов. Да, у вас будет мир, но вы будете бедными, голодными и без Запада. Хотя если бы Грузия присоединилась ко всему, что требует Запад, мы бы и так были бедными и голодными.По поводу заявлений Иванишвили о предложении Запада начать войну. Запад — это политическая сила в международных отношениях. Запад где нужно поддерживает, где нужно предает, это нормально для любых игроков.Не удивлюсь, если эти слова правда. Но я и не удивлюсь, если это политическая приманка Бидзины Иванишвили, потому что ему надо выиграть выборы.- А какие партии в Грузии могут составить конкуренцию "Грузинской мечте" на выборах?- Ни одна партия самостоятельно не может создать конкуренцию для "Грузинской мечты". Она доминирует, у нее 33% твердой поддержки. Её электорат – не те люди, которые будут голосовать, потому что другого выбора нет.У "Единого национального движения" 15-16%, как всегда. Дальше социологические опросы не отражает реальность, и мы не знаем, какой будет расстановка сил. Самое банальное будет, если "Грузинская мечта" и ЕНД получат свои проценты. Возможен сюжет, что выйдут три партии, четыре – маловероятно.Логика очень простая. Запад поставил вопрос ребром: или вы с нами, или против нас. Тогда "Грузинская мечта" тоже поставила вопрос ребром: или вы за мир и порядок, или за оппозицию, войну и драки. И избиратель на выборах будет голосовать за тех, кто в фаворе, а не за альтернативу, за маленькие партии.Основная часть избирателей, это люди 35+, те, кто интересуется экономикой, выступает за стабильность и порядок. А "Грузинская мечта" лучше всех объяснила, что она предлагает. Что предлагает оппозиция, непонятно, кроме того, что мы будем биться до последнего с Россией. Но людям, которые за экономическое развитие, это не нужно. Тем более учитывая то, что происходит, ни одна адекватная страна биться с Россией не хочет.О выборах в бывших советских республиках Две оплеухи Евросоюзу. "Ледяной душ" в Молдавии и рекомендация Грузии: "Уходите в партизаны"

https://ukraina.ru/20201110/1029563024.html

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Денис Рудометов

интервью, запад, грузия, украина, бидзине иванишвили, украина.ру, кабмин, ес