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Две оплеухи Евросоюзу. "Ледяной душ" в Молдавии и рекомендация Грузии: "Уходите в партизаны"

Две оплеухи Евросоюзу. "Ледяной душ" в Молдавии и рекомендация Грузии: "Уходите в партизаны" - 24.10.2024 Украина.ру

Две оплеухи Евросоюзу. "Ледяной душ" в Молдавии и рекомендация Грузии: "Уходите в партизаны"

В Грузии и Молдавии, в двух "новых демократиях", которые ещё совсем недавно были республиками Советского союза, проходят в октябре-ноябре выборы.

2024-10-24T10:44

2024-10-24T10:44

2024-10-24T10:45

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Обе республики сейчас отвечают на главный вопрос для своего будущего. И он звучит так: с Евросоюзом вы или нет?В Молдавии этот вопрос задаёт действующая власть, в Грузии настойчиво его задаёт оппозиция (во главе с действующим президентом).В Грузии уже давно сделали выбор: суверенитет (хотя от вступления в ЕС не отказываются).В Молдавии выбор происходит прямо сейчас, там провели специальный референдум, вместе с выборами президента.В Грузии будут выборы парламентские, но оппозиция уверяет, что это "выбор между европейским и пророссийским будущим."Хотя речь идет, на самом деле, о сохранении суверенитета и одной, и другой страны.Но в западных и в пропагандистских СМИ рисуется зловещая картина.Хотите вступить в прекрасную "демократическую семью" или остаться в своём "жалком" суверенном состоянии?Навязанная чёрно-белая картина мира выглядит так: Евросоюз - это светлое демократическое будущее, а выбравшая суверенитет и свой собственный путь страна - это тёмный мрак и отсутствие перспектив.Но нарисованная картина начинает тускнеть, осыпаться и уже кое-где начинают восклицать: "А король-то голый!"Что говорят об этих выборах политики, эксперты, о чем пишут блогеры и СМИ? Как оценивают демократические перспективы?Скандал в МолдавииОсновной скандал на выборах в Молдавии - это сам "европейский референдум", когда цифры "за" и "против" европейского выбора за ночь сравнялись, и в итоге всего лишь с перевесом в полпроцента Молдавия якобы выбрала "быть с Европой".Произошла совершенно откровенная подтасовка голосов на выборах, манипуляция с бюллетенями.А ведь эти подтасовки уже становятся "визитной карточкой" западных демократий.Достаточно вспомнить совершенно скандальные последние выборы президента США, когда "выиграл" Байден. Да и несколько предыдущих тоже. Например, как Буш младший "победил" Гора в далёком 2000-м году.Но, конечно, никто расследовать эти манипуляции на выборах в Молдавии не будет.Основной скандал другой: как получилось, что всего лишь 50 процентов проголосовавших хотят в ЕС?Глава правящей партии Молдавии Игорь Гросу:"Это было как ледяной душ. Все опросы давали оптимистичные прогнозы".И это ещё мы не говорим про рейтинг самой Санду, которой обещали победу чуть ли не в 60-70 процентов и прямо в первом туре.Как могли так "ошибиться" профессиональнейшие молдавские социологи?По меткому выражению украинского политолога Константина Бондаренко, "Майю Санду натянули на глобус Молдавии".Но гораздо больше Санду переживала о провале референдума. Ведь это крах всей её миссии.Результат референдума означает, что "проект Санду" могут списать, и вместо неё начнут раскручивать нового евроинтегратора.Вечером в день выборов она истерически заявила о некой преступной группировке, которая якобы "вбросила" 300 тысяч голосов против ЕС.Санду уже почти сказала, что отменит результаты референдума.Но за ночь "посчитали" правильно, и Майя успокоилась."Глобус Молдавии" остался окрашен в цвета ЕС.Хоть цифра в 50,46 процентов или сколько там нарисовали за ночь в избирательном штабе, тоже является позорной.Моментально выступила Майя Санду, Урсула фон дер Ляйен, обе горячо и радостно поприветствовали сфальсифицированный "европейский выбор" Молдавии.Спешат, спешат, сейчас надо улыбаться и упорно делать вид, что всё идёт по плану.Что это вовсе не провал "евроинтеграции", а демократичный выбор народа.Но... это же какой-то позор?Болгария: это пощечинаЗа ситуацией в Молдавии пристально следят ближайшие страны.В болгарской газете "Труд" опубликована статья:"Референдум в Молдове должен нанести громкую пощёчину статус-кво в Евросоюзе."Но в чём же дело? Почему граждане Молдавии не спешат в ЕС? Или как-то не быстро спешат, явно замедлились на дороге в светлое будущее?"Электоральное мошенничество"Украинский политолог Вадим Карасев:Политолог Алексей Кущ:"Надо вступать, когда сообщество на подъёме. Но сейчас ЕС на спаде, Россия на подъёме. Сейчас этот выбор выглядит не очень хорошо.Раньше это был мультипликатор роста, позитивный сценарий.Сегодня вступление в ЕС означает рост внешней и внутренней нестабильности, возможность военного конфликта. Будущее размыто."Потеря не только имиджаДа, в данную конкретную минуту бюрократы ЕС и подруга Сороса Майя Санду добились своего. Но что дальше?Во-первых, путь в ЕС не близкий. Процесс растянется на годы. Будет ли жив к тому времени сам ЕС?Во-вторых, совершенно неспортивное поведение молдавских и европейских властей не просто приводит к имиджевым потерям для ЕС.Это отрицание всего, что декларирует ЕС, всех пресловутых "ценностей". Политика, когда страна сопротивляется, а её за уши тянут в ЕС, ничего хорошего не принесет в ближайшем будущем.Недалёко тот час, когда в ЕС никто не захочет вступать.Вот даже молдаване уже не хотят, представьте себе. Жители беднейшей страны Европы.А Украина? А что Украина. Продолжает упорно стремиться "в Европу". Это уже как фетиш. Но от него невозможно отказаться.Если этот фетиш убрать, останется пустота.Поэтому на Украине с ужасом смотрят на Молдавию.Алексей Кущ:"Такие референдумы должны демонстрировать консолидацию общества. Они должны заканчиваться сокрушительной победой. Должны показывать полный консенсус. Процент желающих должен быть процентов 70-80.В данном случае виден раскол общества. "За" проголосовали зарубежные молдаване, столица и районы около столицы. Только 6 из 29 районов Молдавии "за", категорически против Гагаузия и Приднестровье.Налицо раскол страны. Эти референдумы становятся инструментом раскола общества"."Мы не Молдавия!"Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе был просто возмущён, когда Грузию сравнили с Молдавией."Это просто оскорбительно", - так он ответил Жозепу Боррелю, который сравнил эти две страны."Грузия опережает Молдову по всем параметрам, будь-то демократия, права человека или экономика. Хочу напомнить, что в Молдавии запретили партии и СМИ, не существует политического и медиаплюрализма".Выборы в Молдавии Кобахидзе назвал недемократичными, так как перед выборами "оппозиционных кандидатов снимали по высосанным из пальца причинам".Но ЕС ставит Молдавию выше Грузии в своём рейтинге демократических реформ.Год назад Грузия стала страной кандидатом на вступление в ЕС. Как и Молдавия.Но после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" процесс вступления был приостановлен.Казалось бы, почему?Чем помешало демократичнейшему Европейскому союзу принятие этого закона?Который есть во множестве стран мира, в том числе, в тех, которые являются членами ЕС. И первой страной, который его приняла были США. Этот закон там действует уже почти 80 лет...Конечно же, потому что иноагенты Грузии работают на интересы глобалистов. Это "правильные" иноагенты.Ираклий Кобахидзе объявил 2025 год "годом полного избавления Грузии от либерального фашизма":"Либеральный фашизм целенаправленно и скоординированно финансируется из иностранных источников, что является преступлением против нашего общества".Майдан в ГрузииВ Грузии к выборам сейчас активно готовятся все прозападные структуры.Руководит подготовкой президент Саломе Зурабишвили.Мэр Тбилиси Каха Каладзе, бывший футболист киевского "Динамо":Уже провели репетицию. Шесть тысяч человек прибыли на проспект Руставели, в центр Тбилиси. Специальные группы мотоциклистов - участников "грузинского майдана" - перекрывали выезды с близлежащих улиц.Проверка готовности либеральных сил прошла успешно. Что будет во время и после выборов? Это мы очень скоро узнаем.Уходите в партизаныНо пожалуй, главным предвыборным скандалом в Грузии стало интервью основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.Он рассказал о том, что с бывшим премьером Грузии Ираклием Гарибашвили вёл разговор "высокопоставленный чиновник с Запада". Предложение было такое: вступайте в войну с Россией."Поражённый премьер спросил:"Но как вы представляете, сколько мы сможем выдержать?" Ему сказали: "Наверное, 3-4 дня". "И ради этих 3-4 дней вы нас уничтожаете?" Ему ответили: "Вас ведь 3-4 миллиона, всех не убьют. Потом можете начинать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, будете воевать оттуда.""Это реальность", - завершил рассказ Иванишвили.Кто же был тот неназванный чиновник с Запада?По слухам, это был Майкл Помпео, глава Госдепа США при Трампе. Настоящий автор "томоса" и вдохновитель церковного раскола на Украине.Возникает только один вопрос: за это борется сегодня "оппозиция" во главе с президентом?Вообще такое впечатление, что поезд ушёл. Ну или отходит.Говоря более научными словами, "геополитическая архитектура" полностью изменилась.Вся эта суета с пересчётом голосов, с самим "европейским выбором", с очередным Майданом в Грузии с ряжеными мотоциклистами выглядит как нечто устаревшее, старомодное. Анахронизм.Общество устало и от карнавалов - Майданов, и от навязанного "светлого пути в ЕС".Ваши технологии уже не работают, господа.Кстати, сторонники Санду предлагают отбирать паспорта у несогласных с "европейским выбором" и отправлять их в... Сибирь (??)Точно то же самое было в 2014 в Киеве. И те же оголтелые крики, и та же злоба в речах.И опять речь идет минимум о половине населения страны.В реальности несогласных с "курсом на ЕС" в Молдавии гораздо больше, так как почти половина избирателей Молдавии не появилась в этот день на участках. Что тоже, кстати, говорит о популярности и важности этой "свежей идеи" о прекрасном Евросоюзе.О том, какие планы ныне вынашивает бывший танкист и госсекретарь США Майкл Помпео - в статье Павла Котова "Далеко не последний день Помпео, который хочет стать госсекретарем США"

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Елена Мурзина

молдавия, грузия, украина, алексей кущ, саломе зурабишвили, ес, "динамо", бидзине иванишвили, эксклюзив