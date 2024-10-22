Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
На 16 лет лишил свободы гражданина Украины Максима Воробьева российский Южный окружной военный суд. Досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием смягчило приговор
Следователи и суд установили, что в 2023 году Воробьев вступил в террористическое сообщество. Он согласился участвовать в подготовке и совершении терактов в Запорожской области.
Вступить в это сообщество Воробьев уговорил своего знакомого. Вместе они самодельными взрывными устройствами подорвали три локомотива в Мелитопольском локомотивном депо госпредприятия "Мелитопольская железная дорога".
Из 16-ти лет лишения свободы Воробьев три года проведет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда осужденный обязан выплатить полумиллионный штраф.
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