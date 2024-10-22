https://ukraina.ru/20241022/1058278143.html

Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам

Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам - 22.10.2024 Украина.ру

Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам

На 16 лет лишил свободы гражданина Украины Максима Воробьева российский Южный окружной военный суд. Досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием смягчило приговор

2024-10-22T15:25

2024-10-22T15:25

2024-10-22T15:25

новости

украина

мелитополь

запорожская область

сво

новые регионы

диверсия

подрыв

терроризм

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103349/75/1033497508_0:6:3077:1737_1920x0_80_0_0_6d83f167f8f94f9ebb283c5ead24390a.jpg

Следователи и суд установили, что в 2023 году Воробьев вступил в террористическое сообщество. Он согласился участвовать в подготовке и совершении терактов в Запорожской области.Вступить в это сообщество Воробьев уговорил своего знакомого. Вместе они самодельными взрывными устройствами подорвали три локомотива в Мелитопольском локомотивном депо госпредприятия "Мелитопольская железная дорога".Из 16-ти лет лишения свободы Воробьев три года проведет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда осужденный обязан выплатить полумиллионный штраф.Ранее на эту тему: Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж Также в развитие сюжета публикация Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево

украина

мелитополь

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мелитополь, запорожская область, сво, новые регионы, диверсия, подрыв, терроризм, приговор