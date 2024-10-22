Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам - 22.10.2024 Украина.ру
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Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам
Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам - 22.10.2024 Украина.ру
Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам
На 16 лет лишил свободы гражданина Украины Максима Воробьева российский Южный окружной военный суд. Досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием смягчило приговор
2024-10-22T15:25
2024-10-22T15:25
новости
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диверсия
подрыв
терроризм
приговор
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Следователи и суд установили, что в 2023 году Воробьев вступил в террористическое сообщество. Он согласился участвовать в подготовке и совершении терактов в Запорожской области.Вступить в это сообщество Воробьев уговорил своего знакомого. Вместе они самодельными взрывными устройствами подорвали три локомотива в Мелитопольском локомотивном депо госпредприятия "Мелитопольская железная дорога".Из 16-ти лет лишения свободы Воробьев три года проведет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда осужденный обязан выплатить полумиллионный штраф.Ранее на эту тему: Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж Также в развитие сюжета публикация Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево
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новости, украина, мелитополь, запорожская область, сво, новые регионы, диверсия, подрыв, терроризм, приговор
Новости, Украина, Мелитополь, Запорожская область, СВО, Новые регионы, диверсия, подрыв, терроризм, приговор

Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам

15:25 22.10.2024
 
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На 16 лет лишил свободы гражданина Украины Максима Воробьева российский Южный окружной военный суд. Досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием смягчило приговор
Следователи и суд установили, что в 2023 году Воробьев вступил в террористическое сообщество. Он согласился участвовать в подготовке и совершении терактов в Запорожской области.
Вступить в это сообщество Воробьев уговорил своего знакомого. Вместе они самодельными взрывными устройствами подорвали три локомотива в Мелитопольском локомотивном депо госпредприятия "Мелитопольская железная дорога".
Из 16-ти лет лишения свободы Воробьев три года проведет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда осужденный обязан выплатить полумиллионный штраф.
Ранее на эту тему: Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж
Также в развитие сюжета публикация Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево
 
НовостиУкраинаМелитопольЗапорожская областьСВОНовые регионыдиверсияподрывтерроризмприговор
 
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