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В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими

В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими - 16.10.2024 Украина.ру

В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими

За публичные призывы к экстремистской деятельности предъявлено обвинение 44-летней жительнице Мелитополя. Об этом сообщает телеграм-канал следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области

2024-10-16T15:13

2024-10-16T15:13

2024-10-16T15:13

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"Следствием установлено, что летом прошлого года обвиняемая с целью призыва к осуществлению экстремистской деятельности на личной странице в одной из социальных сетей в открытом доступе разместила комментарии в виде текстовых сообщений, содержащие высказывания, побуждающие к осуществлению враждебных, связанных с насилием действий в отношении граждан Российской Федерации",- сказано в официальном сообщении.Обвиняемую по уголовному делу задержали по месту жительства. Её деятельность квалифицирована по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в Интернете). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.Ранее на эту тему: Объявлен в розыск экс-футболиста Алиев, призывавший убивать мирное население Курской области Также на эту тему: Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы

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новости, мелитополь, россия, запорожская область, следственный комитет, экстремизм, экстремисты, криминал, уголовное дело, русофобия, новые регионы