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В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими
В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими - 16.10.2024 Украина.ру
В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими
За публичные призывы к экстремистской деятельности предъявлено обвинение 44-летней жительнице Мелитополя. Об этом сообщает телеграм-канал следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области
2024-10-16T15:13
2024-10-16T15:13
2024-10-16T15:13
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россия
запорожская область
следственный комитет
экстремизм
экстремисты
криминал
уголовное дело
русофобия
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"Следствием установлено, что летом прошлого года обвиняемая с целью призыва к осуществлению экстремистской деятельности на личной странице в одной из социальных сетей в открытом доступе разместила комментарии в виде текстовых сообщений, содержащие высказывания, побуждающие к осуществлению враждебных, связанных с насилием действий в отношении граждан Российской Федерации",- сказано в официальном сообщении.Обвиняемую по уголовному делу задержали по месту жительства. Её деятельность квалифицирована по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в Интернете). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.Ранее на эту тему: Объявлен в розыск экс-футболиста Алиев, призывавший убивать мирное население Курской области Также на эту тему: Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мелитополь, россия, запорожская область, следственный комитет, экстремизм, экстремисты, криминал, уголовное дело, русофобия, новые регионы
Новости, Мелитополь, Россия, Запорожская область, Следственный комитет, экстремизм, экстремисты, криминал, уголовное дело, Русофобия, Новые регионы
В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими
За публичные призывы к экстремистской деятельности предъявлено обвинение 44-летней жительнице Мелитополя. Об этом сообщает телеграм-канал следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области