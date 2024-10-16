В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими - 16.10.2024 Украина.ру
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В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими
В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими - 16.10.2024 Украина.ру
В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими
За публичные призывы к экстремистской деятельности предъявлено обвинение 44-летней жительнице Мелитополя. Об этом сообщает телеграм-канал следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области
2024-10-16T15:13
2024-10-16T15:13
новости
мелитополь
россия
запорожская область
следственный комитет
экстремизм
экстремисты
криминал
уголовное дело
русофобия
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"Следствием установлено, что летом прошлого года обвиняемая с целью призыва к осуществлению экстремистской деятельности на личной странице в одной из социальных сетей в открытом доступе разместила комментарии в виде текстовых сообщений, содержащие высказывания, побуждающие к осуществлению враждебных, связанных с насилием действий в отношении граждан Российской Федерации",- сказано в официальном сообщении.Обвиняемую по уголовному делу задержали по месту жительства. Её деятельность квалифицирована по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в Интернете). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.Ранее на эту тему: Объявлен в розыск экс-футболиста Алиев, призывавший убивать мирное население Курской области Также на эту тему: Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы
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новости, мелитополь, россия, запорожская область, следственный комитет, экстремизм, экстремисты, криминал, уголовное дело, русофобия, новые регионы
Новости, Мелитополь, Россия, Запорожская область, Следственный комитет, экстремизм, экстремисты, криминал, уголовное дело, Русофобия, Новые регионы

В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими

15:13 16.10.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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За публичные призывы к экстремистской деятельности предъявлено обвинение 44-летней жительнице Мелитополя. Об этом сообщает телеграм-канал следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области
"Следствием установлено, что летом прошлого года обвиняемая с целью призыва к осуществлению экстремистской деятельности на личной странице в одной из социальных сетей в открытом доступе разместила комментарии в виде текстовых сообщений, содержащие высказывания, побуждающие к осуществлению враждебных, связанных с насилием действий в отношении граждан Российской Федерации",- сказано в официальном сообщении.
Обвиняемую по уголовному делу задержали по месту жительства. Её деятельность квалифицирована по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в Интернете). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
Ранее на эту тему: Объявлен в розыск экс-футболиста Алиев, призывавший убивать мирное население Курской области
Также на эту тему: Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы
 
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