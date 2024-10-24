Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР - 24.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241024/1058317383.html
Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР
Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР - 24.10.2024 Украина.ру
Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР
Власти Украины в отчаянном положении пытаются надавить на западных партнеров для получения поддержки с помощью "истерии" по поводу якобы отправки военных КНДР в РФ. Об этом заявил посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон Ильбо"
2024-10-24T07:30
2024-10-24T07:38
новости
украина
оон
нато
ес
россия
кндр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101973/97/1019739789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6405335f1bec6c6edd0a81899a9c129.jpg.webp
Он подчеркнул, что российские войска в последнее время добиваются существенных успехов на фронте, а украинская оборона "трещит по швам".Он напомнил, что Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В статье 4 Договора сказано, что "в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии они незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций, а в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР"."Если никто не собирается нападать на КНДР, то, соответственно, нет необходимости задействовать положения данной статьи", - пояснил посол.В начале недели представитель КНДР при ООН отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".Генсек НАТО Марк Рютте ранее также заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.Подробнее о слухах по отправке северокорейских военных в помощь России - в материале Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября на сайте Украина.ру.
украина
россия
кндр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101973/97/1019739789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4605889b4d481c3a701b863f3ca96b79.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, оон, нато, ес, россия, кндр
Новости, Украина, ООН, НАТО, ЕС, Россия, КНДР

Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР

07:30 24.10.2024 (обновлено: 07:38 24.10.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Власти Украины в отчаянном положении пытаются надавить на западных партнеров для получения поддержки с помощью "истерии" по поводу якобы отправки военных КНДР в РФ. Об этом заявил посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон Ильбо"
Он подчеркнул, что российские войска в последнее время добиваются существенных успехов на фронте, а украинская оборона "трещит по швам".

"Видимо, власти Украины, оказавшись в отчаянном положении, пытаются всеми силами надавить на своих западных партнеров, чтобы те дополнительно увеличили поддержку. Именно в этом вижу основную причину той истеричной кампании, которую раздувает киевский режим по данному вопросу", - объяснил Зиновьев.

Он напомнил, что Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В статье 4 Договора сказано, что "в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии они незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций, а в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР".
"Если никто не собирается нападать на КНДР, то, соответственно, нет необходимости задействовать положения данной статьи", - пояснил посол.
В начале недели представитель КНДР при ООН отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".
Генсек НАТО Марк Рютте ранее также заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.
Подробнее о слухах по отправке северокорейских военных в помощь России - в материале Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаООННАТОЕСРоссияКНДР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:33Сын Януковича получил российское гражданство
08:10Главное за ночь 24 октября
07:59Ярослав Галан: убийство во имя...
07:54Отряд "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - Минобороны РФ
07:30Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР
07:15Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за Украины
06:15Штурмовать Суджу не будут: Сазонов раскрыл, какую тактику уничтожения ВСУ применяют в Курской области
06:10Дело врачей и прокуроров. Генпрокурорская очистка в Украине
06:05Тимофей Ермаков: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить
06:00Это военная глупость: эксперт рассказал, как ВСУ похоронили под Курском свою 50-тысячную группировку
05:50Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада
05:45Прокрутили через мясорубку больше миллиона: Ищенко объяснил, почему не бунтует украинская армия
05:40Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте
05:30"Они пошли ва-банк": Сазонов раскрыл, что будет, если ВСУ захотят быстро выскочить из Курской области
05:15На руках миллионы стволов: Ищенко объяснил, почему вместо бунта украинцы "как лемминги идут на убой"
05:00Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ
04:58Украинизаторы и уклонисты. Украинские эксперты о том, как они разрушают Украину
04:45Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией
04:44Воюет под Запорожьем и хочет под Курск. Чем занимается украинский нацист Олег Тягнибок
04:30Все бунтари сбежали или погибли на фронте: Ищенко о вероятности общегосударственного мятежа на Украине
Лента новостейМолния