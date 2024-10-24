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Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР
Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР - 24.10.2024 Украина.ру
Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР
Власти Украины в отчаянном положении пытаются надавить на западных партнеров для получения поддержки с помощью "истерии" по поводу якобы отправки военных КНДР в РФ. Об этом заявил посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон Ильбо"
2024-10-24T07:30
2024-10-24T07:30
2024-10-24T07:38
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Он подчеркнул, что российские войска в последнее время добиваются существенных успехов на фронте, а украинская оборона "трещит по швам".Он напомнил, что Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В статье 4 Договора сказано, что "в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии они незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций, а в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР"."Если никто не собирается нападать на КНДР, то, соответственно, нет необходимости задействовать положения данной статьи", - пояснил посол.В начале недели представитель КНДР при ООН отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".Генсек НАТО Марк Рютте ранее также заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.Подробнее о слухах по отправке северокорейских военных в помощь России - в материале Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября на сайте Украина.ру.
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Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР
07:30 24.10.2024 (обновлено: 07:38 24.10.2024)
Власти Украины в отчаянном положении пытаются надавить на западных партнеров для получения поддержки с помощью "истерии" по поводу якобы отправки военных КНДР в РФ. Об этом заявил посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон Ильбо"
Он подчеркнул, что российские войска в последнее время добиваются существенных успехов на фронте, а украинская оборона "трещит по швам".
"Видимо, власти Украины, оказавшись в отчаянном положении, пытаются всеми силами надавить на своих западных партнеров, чтобы те дополнительно увеличили поддержку. Именно в этом вижу основную причину той истеричной кампании, которую раздувает киевский режим по данному вопросу", - объяснил Зиновьев.
Он напомнил, что Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В статье 4 Договора сказано, что "в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии они незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций, а в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР".
"Если никто не собирается нападать на КНДР, то, соответственно, нет необходимости задействовать положения данной статьи", - пояснил посол.
В начале недели представитель КНДР при ООН
отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".
Генсек НАТО
Марк Рютте ранее также заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.
Подробнее о слухах по отправке северокорейских военных в помощь России - в материале Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября на сайте Украина.ру.