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Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР

Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР - 24.10.2024 Украина.ру

Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР

Власти Украины в отчаянном положении пытаются надавить на западных партнеров для получения поддержки с помощью "истерии" по поводу якобы отправки военных КНДР в РФ. Об этом заявил посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон Ильбо"

2024-10-24T07:30

2024-10-24T07:30

2024-10-24T07:38

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Он подчеркнул, что российские войска в последнее время добиваются существенных успехов на фронте, а украинская оборона "трещит по швам".Он напомнил, что Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В статье 4 Договора сказано, что "в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии они незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций, а в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР"."Если никто не собирается нападать на КНДР, то, соответственно, нет необходимости задействовать положения данной статьи", - пояснил посол.В начале недели представитель КНДР при ООН отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".Генсек НАТО Марк Рютте ранее также заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.Подробнее о слухах по отправке северокорейских военных в помощь России - в материале Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября на сайте Украина.ру.

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