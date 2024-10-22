https://ukraina.ru/20241022/1058272821.html

Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября

Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября - 22.10.2024 Украина.ру

Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября

КНДР отвергла обвинения в отправке солдат в зону СВО, но Южная Корея планирует направить группу специалистов на Украину якобы для наблюдения за ними. В Сумах не прекращаются взрывы, идейных в ВСУ уже немного, всем надоело воевать. Депутат ЕП назвал кредит Киеву под активы РФ воровством и бандитизмом

2024-10-22T13:00

2024-10-22T13:00

2024-10-22T13:31

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

украина

россия

киев

дмитрий песков

рютте

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:280:2641:1766_1920x0_80_0_0_c0bc8b15800728cd2f80da7e1d85e725.jpg

Представитель Северной Кореи при ООН Ча Сон Нам отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, передает южнокорейское агентство Рёнхап.Он назвал их "беспочвенными слухами", заявив, что отношения с Москвой являются "законными и основанными на сотрудничестве".Ранее посольство РФ в Республике Корея также указывало, что сотрудничество между Россией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя якобы отправку войск КНДР на СВО, обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям".Несмотря на это Республика Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для наблюдения за северокорейскими военными.Как заявил тому же агентству Рёнхап источник, "существует вероятность того, что личный состав будет направлен на Украину для мониторинга тактики и боевых возможностей северокорейского спецназа, направленного в поддержку России".Ожидается, что в случае развертывания группа будет состоять из военнослужащих разведывательных подразделений, которые могли бы "проанализировать северокорейскую тактику ведения боя" или принять участие в допросах пленных северокорейцев.Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на спецоперацию на Украине.Белый дом однако отметил, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине.Генсек НАТО Рютте также указал, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".Обстановка в Сумах, настроения в рядах ВСУВо вторник с утра в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Также сигнал звучит на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.В Сумской области сигнал звучит уже более 15 часов.Украинские СМИ пишут о нескольких сериях взрывов в Сумах.Городская администрация сообщала о повреждении объектов критической инфраструктуры, не уточнив, каких именно.Также администрация посетовала, что из-за отсутствия электроэнергии в городе было приостановлено движение троллейбусов.Из-за неудач на фронте ВСУ не хотят воевать. Так, в видеозаписи от Минобороны РФ, один из украинских военнопленных рассказал, что в его батальоне, в основном, служат мужчины за 50 лет, идейных среди них немного, потому что всем уже надоело воевать.Его взяли в плен в приграничном районе Курской области. По его словам, потери украинских войск в Курской области "очень большие".Бандитизм ЕСДепутаты Европарламента во вторник должны проголосовать по выделению Киеву до 35 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от замороженных российских активов. Эту идею поддерживают не все парламентарии.Так, депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, посетивший некоторое время назад Россию и открыто поддержавший мир, с трибуны Европарламента заявил, что замораживание российских активов – это воровство и бандитизм, какими бы оправданиями это ни прикрывалось."Замораживание российских средств – это воровство и бандитизм. Можно найти сотни оправданий, но если вы воруете активы, то ваши действия называются воровством", - заявил Блага.Он напомнил, что ЕС не занимался воровством активов США после того, как они совершили ничем не оправданную агрессию против Ирака. Также евродепутат напомнил, что ЕС не замораживал активы Израиля, несмотря на его действия в отношении палестинцев, которые он охарактеризовал как "геноцид".В свою очередь Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, представивший во вторник депутатам Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге предложение ЕК по кредиту Киеву, заявил, что отсутствие единства среди депутатов по необходимости продолжать помогать Украине говорит о том, что странам "надо поработать над демократией".Он же уточнил, что выделение Украине кредита станет доступно Киеву после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом условий."Этот кредит будет доступен через выполнение предварительного политического условия и специальных условий, которые будут изложены в меморандуме о взаимопонимании с Украиной", - сообщил Рейндерс.Он анонсировал, что страны "Большой семерки" на встрече 25 октября в Вашингтоне объявят о своих конкретных взносах в общий кредит Киеву.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов.Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия.Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу.В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.Подробнее о замороженных активах — в материале Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241021/1058243702.html

https://ukraina.ru/20241021/1058232235.html

https://ukraina.ru/20241022/1058264502.html

украина

россия

киев

сумы

южная корея

кндр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, киев, дмитрий песков, рютте, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, еврокомиссия, активы, замороженные активы, кредит, взрыв, сумы, южная корея, кндр, военные