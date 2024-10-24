Это военная глупость: эксперт рассказал, как ВСУ похоронили под Курском свою 50-тысячную группировку
© AP / Felipe Dana
© AP / Felipe Dana
Правильно организованное отступление — это высокое искусство. Отступая придется бросать технику, боеприпасы, понадобится грамотно налаженная эвакуация, а ВСУ к этому неспособны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Изначально в Курской области у ВСУ был план занять Курчатовскую АЭС и, возможно, сам Курск. Они пошли ва-банк, рассчитывая одним ударом закончить всю эту историю: занять АЭС и шантажировать Россию, уточнил историк.
Он отметил, что сейчас для украинской армии сложилась парадоксальная ситуация. Если ВСУ попытаются быстро выйти из Курской области, то понесут колоссальные потери. Они стали заложниками оперативной ситуации, которую создали сами, уточнил эксперт.
"Правильно организованное отступление — это высокое искусство. Отступая придется бросать технику, боеприпасы, понадобится грамотно налаженная эвакуация, а они к этому неспособны. То есть свою 50-тысячную группировку они там и похоронили", — подчеркнул Сазонов.
По его словам, "замысел был хороший и начало бодрое", но полностью реализовать задуманное без превосходства в воздухе невозможно. Курская авантюра Киева — это военная глупость, указал публицист.
"Хотел бы отметить, что в операции в Курской области играет огромную роль авиация. Она свела на нет все усилия ВСУ. Она отрезала наступающие группировки, подвоз боеприпасов и подход резервов. А вертолеты уже, кстати, научились сбивать тяжелые дроны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.ру
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