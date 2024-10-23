Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево - 23.10.2024 Украина.ру
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Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево
Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево - 23.10.2024 Украина.ру
Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево
Посёлок Коренево в Курской области стал одной из точек, о которую силы ВСУ обломали зубы. Именно здесь была сорвана попытка ВСУ прорваться к Курской АЭС. Что... Украина.ру, 23.10.2024
2024-10-23T13:53
2024-10-23T13:53
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Посёлок Коренево в Курской области стал одной из точек, о которую силы ВСУ обломали зубы. Именно здесь была сорвана попытка ВСУ прорваться к Курской АЭС. Что сегодня происходит в этом посёлке, от которого фронт уже отодвинулся? Смотрите эксклюзивный репортаж военных корреспондентов Украина.ру Фёдора Громова и Игоря Гомольского. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. #Коренево #Курск #ВСУ #Пятёрочка #СВО #спецоперация #война #КТО #посёлок #АЭС #Гомольский #Громов #Украина #Россия #Зеленский #Путин #НАТО #наёмники #восстановление #фронт #РФ #президент #магазин ТГ-канал Фёдора Громова: https://t.me/mayorthunderТГ-канал Игоря Гомольского: https://t.me/harry_homolsky Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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курская область, украина, россия, украина.ру, репортажи, видео, пятерочка (сеть магазинов), всу
Курская область, Украина, Россия, Украина.ру, репортажи, Видео, Пятерочка (сеть магазинов), ВСУ

Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево

13:53 23.10.2024
 
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Посёлок Коренево в Курской области стал одной из точек, о которую силы ВСУ обломали зубы. Именно здесь была сорвана попытка ВСУ прорваться к Курской АЭС. Что сегодня происходит в этом посёлке, от которого фронт уже отодвинулся? Смотрите эксклюзивный репортаж военных корреспондентов Украина.ру Фёдора Громова и Игоря Гомольского.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
#Коренево #Курск #ВСУ #Пятёрочка #СВО #спецоперация #война #КТО #посёлок #АЭС #Гомольский #Громов #Украина #Россия #Зеленский #Путин #НАТО #наёмники #восстановление #фронт #РФ #президент #магазин
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Украина ляжет первой: Норин о том, почему после курской авантюры Киеву нужно придумать "новый креатив"Если этот стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой. Поэтому Киеву придется выдумывать всякий креатив. Не исключено, что Украина устроит фиктивную атаку химическим оружием или соберет в гараже грязную атомную бомбу. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
 
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