https://ukraina.ru/20241023/1058301336.html

Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево

Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево - 23.10.2024 Украина.ру

Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево

Посёлок Коренево в Курской области стал одной из точек, о которую силы ВСУ обломали зубы. Именно здесь была сорвана попытка ВСУ прорваться к Курской АЭС. Что... Украина.ру, 23.10.2024

2024-10-23T13:53

2024-10-23T13:53

2024-10-23T13:53

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Посёлок Коренево в Курской области стал одной из точек, о которую силы ВСУ обломали зубы. Именно здесь была сорвана попытка ВСУ прорваться к Курской АЭС. Что сегодня происходит в этом посёлке, от которого фронт уже отодвинулся? Смотрите эксклюзивный репортаж военных корреспондентов Украина.ру Фёдора Громова и Игоря Гомольского. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. #Коренево #Курск #ВСУ #Пятёрочка #СВО #спецоперация #война #КТО #посёлок #АЭС #Гомольский #Громов #Украина #Россия #Зеленский #Путин #НАТО #наёмники #восстановление #фронт #РФ #президент #магазин ТГ-канал Фёдора Громова: https://t.me/mayorthunderТГ-канал Игоря Гомольского: https://t.me/harry_homolsky Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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