"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ
Французский танк
Во время распутицы любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством. В плане скорости колесная техника лучше, но войска на ней становятся зависимыми от дорог. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Погода препятствует активным боевым действиям в Курской области, сейчас там установилось затишье. Бои идут в районе Любимовки и Дарьино. Причем любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством, сообщил историк.
Причина кроется в том, что российская артиллерия, ПТУР и дроны наладили взаимодействие. Появились дроны на оптоволоконном кабеле, архаичные, но они не поддаются влиянию средств подавления РЭБ, отметил эксперт.
Если посмотреть украинские каналы, то Сумы в нон-стоп режиме подвергаются бомбардировкам. И людские резервы у ВСУ тоже не бесконечны, добавил Сазонов.
"Если вы где-то застряли на БМП, то можно покрутиться на месте, сдать вперед-назад и выехать. Но и БТР наши неплохие. Давление в шинах можно изменить прямо из кабины водителя. Сбрасывается давление, и они становятся проходимыми", — сказал публицист.
Западная техника со времен Первой мировой войны строилась на колесной базе, потому что в Европе развита дорожная сеть. В плане скорости колесная техника лучше, но войска на ней — "рабы дорог", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.ру
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