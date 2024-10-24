"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ - 24.10.2024 Украина.ру
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"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ
"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ - 24.10.2024 Украина.ру
"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ
Во время распутицы любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством. В плане скорости колесная техника лучше, но войска на ней становятся зависимыми от дорог. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-10-24T03:00
2024-10-24T03:00
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Погода препятствует активным боевым действиям в Курской области, сейчас там установилось затишье. Бои идут в районе Любимовки и Дарьино. Причем любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством, сообщил историк.Причина кроется в том, что российская артиллерия, ПТУР и дроны наладили взаимодействие. Появились дроны на оптоволоконном кабеле, архаичные, но они не поддаются влиянию средств подавления РЭБ, отметил эксперт.Если посмотреть украинские каналы, то Сумы в нон-стоп режиме подвергаются бомбардировкам. И людские резервы у ВСУ тоже не бесконечны, добавил Сазонов.Западная техника со времен Первой мировой войны строилась на колесной базе, потому что в Европе развита дорожная сеть. В плане скорости колесная техника лучше, но войска на ней — "рабы дорог", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему на Украине стремительно уменьшатся население, а вместе с ней и вероятность общегосударственного бунта — в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
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новости, украина, ссср, россия, владимир зеленский, военная техника, дороги, курск, курская область, детали, танки, бмп, сво, спецоперация
Новости, Украина, СССР, Россия, Владимир Зеленский, военная техника, дороги, Курск, Курская область, детали, танки, БМП, СВО, Спецоперация

"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ

03:00 24.10.2024
 
Французский танк
Французский танк
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Во время распутицы любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством. В плане скорости колесная техника лучше, но войска на ней становятся зависимыми от дорог. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Погода препятствует активным боевым действиям в Курской области, сейчас там установилось затишье. Бои идут в районе Любимовки и Дарьино. Причем любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством, сообщил историк.
Причина кроется в том, что российская артиллерия, ПТУР и дроны наладили взаимодействие. Появились дроны на оптоволоконном кабеле, архаичные, но они не поддаются влиянию средств подавления РЭБ, отметил эксперт.
Если посмотреть украинские каналы, то Сумы в нон-стоп режиме подвергаются бомбардировкам. И людские резервы у ВСУ тоже не бесконечны, добавил Сазонов.
"Если вы где-то застряли на БМП, то можно покрутиться на месте, сдать вперед-назад и выехать. Но и БТР наши неплохие. Давление в шинах можно изменить прямо из кабины водителя. Сбрасывается давление, и они становятся проходимыми", — сказал публицист.
Западная техника со времен Первой мировой войны строилась на колесной базе, потому что в Европе развита дорожная сеть. В плане скорости колесная техника лучше, но войска на ней — "рабы дорог", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.ру
О том, почему на Украине стремительно уменьшатся население, а вместе с ней и вероятность общегосударственного бунта — в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
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03:00"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ
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