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"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ

"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ - 24.10.2024 Украина.ру

"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ

Во время распутицы любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством. В плане скорости колесная техника лучше, но войска на ней становятся зависимыми от дорог. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-10-24T03:00

2024-10-24T03:00

2024-10-24T03:00

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Погода препятствует активным боевым действиям в Курской области, сейчас там установилось затишье. Бои идут в районе Любимовки и Дарьино. Причем любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством, сообщил историк.Причина кроется в том, что российская артиллерия, ПТУР и дроны наладили взаимодействие. Появились дроны на оптоволоконном кабеле, архаичные, но они не поддаются влиянию средств подавления РЭБ, отметил эксперт.Если посмотреть украинские каналы, то Сумы в нон-стоп режиме подвергаются бомбардировкам. И людские резервы у ВСУ тоже не бесконечны, добавил Сазонов.Западная техника со времен Первой мировой войны строилась на колесной базе, потому что в Европе развита дорожная сеть. В плане скорости колесная техника лучше, но войска на ней — "рабы дорог", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему на Украине стремительно уменьшатся население, а вместе с ней и вероятность общегосударственного бунта — в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241022/1058285212.html

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