Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе - 23.10.2024 Украина.ру
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Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе
Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе - 23.10.2024 Украина.ру
Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе
На имущество исполнительного директора Вячеслава Лобузько и замглавного конструктора Владимира Финкельштейна "Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца" наложен арест. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Следственного комитета РФ 23 октября
2024-10-23T17:37
2024-10-23T17:37
новости
россия
следственный комитет
ск рф
взятка
арест
хищение
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Указанные фигуранты подозреваются в хищении свыше 130 миллионов рублей, выделенных на производство опытно-конструкторских работ в рамках исполнения государственного оборонного заказа.Лобузько и Финкельштейну вменяют статью "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.Ранее произошла целая серия задержаний в рамках дела о хищении в рамках государственного оборонного заказа. В частности, на днях Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. По информации следствия, он получил взятку в 10 миллионов рублей в рамках контракта по ремонту и техобслуживанию военной автотехники.В начале октября в розыск был объявлен бывший начальник филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко.По информации следствия, в 2022 году, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, они похитили более 35 миллионов рублей и разделили их между собой.Ранее арестовали директора "Княгинской швейной фабрики" Александра Свистунова. Его подозревают в даче взятки в виде четырех миллионов бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Таким образом предприниматель "выиграл" контракт на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на общую сумму более 574 миллионов рублей.В получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями ранее также обвинили бывших сотрудников "Военно-строительной компании":Они были ответственны за приемку работ в рамках строительства многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.Обвинения во взятках предъявили и начальнику 4924 военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому и его подчиненному Григорию Зорину. По информации следствия, они нажились примерно на 11 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны РФ.Еще раньше Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову.Следователь запросил продление ареста взяткодателю ИвановаРезонанс также получила история о некачественных сухпайках для Армии России с участием бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армииВ сентябре Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округомБывшего заместителя министра обороны России Павла Попова поместили в следственный изолятор, а на его имущество был наложен арест.До этого было Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России ПоповаПодробности в материале автора издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
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новости, россия, следственный комитет, ск рф, взятка, арест, хищение
Новости, Россия, Следственный комитет, СК РФ, взятка, арест, хищение

Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе

17:37 23.10.2024
 
© Александр АвиловФото: Москва 24
Фото: Москва 24
© Александр Авилов
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На имущество исполнительного директора Вячеслава Лобузько и замглавного конструктора Владимира Финкельштейна "Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца" наложен арест. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Следственного комитета РФ 23 октября
Указанные фигуранты подозреваются в хищении свыше 130 миллионов рублей, выделенных на производство опытно-конструкторских работ в рамках исполнения государственного оборонного заказа.
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя военных следственных органов о наложении ареста на имущество Лобузько и Финкельштейна, а именно на принадлежащие им квартиры в г. Москва с машиноместами, а также наличные денежные средства на общую сумму свыше 65 миллионов рублей", - уточняется в комментарии ведомства.
Лобузько и Финкельштейну вменяют статью "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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По информации следствия, в 2022 году, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, они похитили более 35 миллионов рублей и разделили их между собой.
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  • руководителя департамента строительства Сергея Горского,
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  • руководителя проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрия Сюртукова.
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Бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова поместили в следственный изолятор, а на его имущество был наложен арест.
До этого было Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова
Подробности в материале автора издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
 
НовостиРоссияСледственный комитетСК РФвзяткаарестхищение
 
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