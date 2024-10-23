Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе
© Александр АвиловФото: Москва 24
© Александр Авилов
На имущество исполнительного директора Вячеслава Лобузько и замглавного конструктора Владимира Финкельштейна "Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца" наложен арест. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Следственного комитета РФ 23 октября
Указанные фигуранты подозреваются в хищении свыше 130 миллионов рублей, выделенных на производство опытно-конструкторских работ в рамках исполнения государственного оборонного заказа.
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя военных следственных органов о наложении ареста на имущество Лобузько и Финкельштейна, а именно на принадлежащие им квартиры в г. Москва с машиноместами, а также наличные денежные средства на общую сумму свыше 65 миллионов рублей", - уточняется в комментарии ведомства.
Лобузько и Финкельштейну вменяют статью "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее произошла целая серия задержаний в рамках дела о хищении в рамках государственного оборонного заказа. В частности, на днях Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. По информации следствия, он получил взятку в 10 миллионов рублей в рамках контракта по ремонту и техобслуживанию военной автотехники.
18 сентября, 14:42Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ
В начале октября в розыск был объявлен бывший начальник филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко.
По информации следствия, в 2022 году, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, они похитили более 35 миллионов рублей и разделили их между собой.
3 октября, 12:53Руководство филиала Военно-строительной компании похитило миллионы, выделенные на гособоронзаказ - СК Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили 3 октября в телеграм-канале Следственного комитета РФ
Ранее арестовали директора "Княгинской швейной фабрики" Александра Свистунова. Его подозревают в даче взятки в виде четырех миллионов бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Таким образом предприниматель "выиграл" контракт на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на общую сумму более 574 миллионов рублей.
11 октября, 16:26Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые деталиДиректора "Княгинской швейной фабрики" Александра Свистунова, которого подозревают в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, арестовали. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ
В получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями ранее также обвинили бывших сотрудников "Военно-строительной компании":
- —руководителя департамента строительства Сергея Горского,
- —руководителя строительного управления по Западному военному округу Максима Головкова,
- —руководителя проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрия Сюртукова.
Они были ответственны за приемку работ в рамках строительства многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.
10 октября, 11:09Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа В рамках расследования уголовного дела о получении взятки при исполнении государственного оборонного заказа наложен арест на имущество обвиняемого менеджера ППК "Военно-строительная компания". Об этом сообщает Следственный комитет России
Обвинения во взятках предъявили и начальнику 4924 военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому и его подчиненному Григорию Зорину. По информации следствия, они нажились примерно на 11 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны РФ.
Еще раньше Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову.
Резонанс также получила история о некачественных сухпайках для Армии России с участием бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
В сентябре Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.
Бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова поместили в следственный изолятор, а на его имущество был наложен арест.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству