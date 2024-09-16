https://ukraina.ru/20240916/1057469513.html
Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова
Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова - 16.09.2024 Украина.ру
Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова
Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на суд
2024-09-16T09:59
2024-09-16T09:59
2024-09-16T09:59
новости
россия
москва
суд
коррупция
арест
минобороны
взятка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/18/1054697306_0:60:954:596_1920x0_80_0_0_1ccbe7d0c8f98b7ac669d3e931be6e6c.jpg
"В суд поступило ходатайство следователя о продлении Фомину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили информагенству в суде.Суд рассмотрит ходатайство 17 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, а также его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА "Новости", что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, однако вину он не признаёт.По версии следствия, Фомин оказывал замминистра Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".Ранее на эту тему: "Терпение Путина лопнуло": The Guardian пишет о чистках в Минобороны РФ
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/18/1054697306_0:0:844:632_1920x0_80_0_0_53623f8c59f5b69fbb2b64f22db9d61c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, суд, коррупция, арест, минобороны, взятка
Новости, Россия, Москва, Суд, коррупция, арест, Минобороны, взятка
Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова
Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на суд
"В суд поступило ходатайство следователя о продлении Фомину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили информагенству в суде.
Суд рассмотрит ходатайство 17 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, а также его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА "Новости", что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, однако вину он не признаёт.
По версии следствия, Фомин оказывал замминистра Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".