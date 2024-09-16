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Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова

Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова - 16.09.2024 Украина.ру

Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова

Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на суд

2024-09-16T09:59

2024-09-16T09:59

2024-09-16T09:59

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"В суд поступило ходатайство следователя о продлении Фомину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили информагенству в суде.Суд рассмотрит ходатайство 17 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, а также его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА "Новости", что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, однако вину он не признаёт.По версии следствия, Фомин оказывал замминистра Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".Ранее на эту тему: "Терпение Путина лопнуло": The Guardian пишет о чистках в Минобороны РФ

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новости, россия, москва, суд, коррупция, арест, минобороны, взятка