Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова - 16.09.2024 Украина.ру
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Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова
Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова - 16.09.2024 Украина.ру
Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова
Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на суд
2024-09-16T09:59
2024-09-16T09:59
новости
россия
москва
суд
коррупция
арест
минобороны
взятка
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"В суд поступило ходатайство следователя о продлении Фомину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили информагенству в суде.Суд рассмотрит ходатайство 17 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, а также его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА "Новости", что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, однако вину он не признаёт.По версии следствия, Фомин оказывал замминистра Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".Ранее на эту тему: "Терпение Путина лопнуло": The Guardian пишет о чистках в Минобороны РФ
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новости, россия, москва, суд, коррупция, арест, минобороны, взятка
Новости, Россия, Москва, Суд, коррупция, арест, Минобороны, взятка

Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова

09:59 16.09.2024
 
© Московские суды общей юрисдикции / Перейти в фотобанкЗамминистра обороны Тимур Иванов арестован по делу о взяточничестве
Замминистра обороны Тимур Иванов арестован по делу о взяточничестве
© Московские суды общей юрисдикции
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Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на суд
"В суд поступило ходатайство следователя о продлении Фомину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили информагенству в суде.
Суд рассмотрит ходатайство 17 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, а также его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА "Новости", что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, однако вину он не признаёт.
По версии следствия, Фомин оказывал замминистра Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
Ранее на эту тему: "Терпение Путина лопнуло": The Guardian пишет о чистках в Минобороны РФ
 
НовостиРоссияМоскваСудкоррупцияарестМиноборонывзятка
 
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