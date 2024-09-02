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СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом

СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом - 02.09.2024 Украина.ру

СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом

Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ

2024-09-02T15:33

2024-09-02T15:33

2024-09-02T15:33

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Валерий Муминджанов стал фигурантом уголовного дела по статье "Получение взятки в особо крупном размере"."По данным следствия, занимая ранее должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и отвечая за вещевое обеспечение Вооружённых Сил Российской Федерации, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей. Проводится проверка законности приобретения этой недвижимости."В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отметили в Следкоме.В начале августа Полковнику, подозреваемому в хищении средств ВС РФ, отказали в отправке на СВО В конце августа Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу

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