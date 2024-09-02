https://ukraina.ru/20240902/1057190853.html
СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом
СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом - 02.09.2024 Украина.ру
СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом
Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ
2024-09-02T15:33
2024-09-02T15:33
2024-09-02T15:33
новости
россия
москва
воронеж
сергей шойгу
ск рф
следственный комитет
уголовное дело
взятка
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
Валерий Муминджанов стал фигурантом уголовного дела по статье "Получение взятки в особо крупном размере"."По данным следствия, занимая ранее должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и отвечая за вещевое обеспечение Вооружённых Сил Российской Федерации, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей. Проводится проверка законности приобретения этой недвижимости."В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отметили в Следкоме.В начале августа Полковнику, подозреваемому в хищении средств ВС РФ, отказали в отправке на СВО В конце августа Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу
россия
москва
воронеж
ленинградская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, воронеж, сергей шойгу, ск рф, следственный комитет, уголовное дело, взятка, криминал, минобороны рф, сво, коррупция, ленинградская область
Новости, Россия, Москва, Воронеж, Сергей Шойгу, СК РФ, Следственный комитет, уголовное дело, взятка, криминал, Минобороны РФ, СВО, коррупция, Ленинградская область
СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом
Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ
Валерий Муминджанов стал фигурантом уголовного дела по статье "Получение взятки в особо крупном размере".
"По данным следствия, занимая ранее должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и отвечая за вещевое обеспечение Вооружённых Сил Российской Федерации, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей. Проводится проверка законности приобретения этой недвижимости.
"В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отметили в Следкоме.