Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии - 15.09.2024 Украина.ру
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Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии - 15.09.2024 Украина.ру
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
Фигуранты резонансного уголовного дела о поставках некачественного питания для Минобороны России останутся под стражей. Такое решение принял Басманный суд Москвы.
2024-09-15T10:07
2024-09-15T10:08
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Суд продлил содержание под стражей руководителям поставщика сухпайков для Минобороны РФ - АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на картотеку суда.Решение об аресте топ-менеджеров комбината Басманный суд Москвы принял 20 апреля. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, который спустя месяц он умер в СИЗО.По делу проходит также бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он отвечал в министерстве за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил и, как утверждает следствие, лоббировал интересы ГПК.Вопросы возникли как по качеству, так и по цене сухпайков для Минобороны РФ. Сумма нанесённого министерству обороны ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.Подробности в публикации "Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках
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Новости, Россия, Москва, СИЗО, Суд, дискриминация, уголовное дело, снабжение, Минобороны РФ, коррупция, Армия, СВО

Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии

10:07 15.09.2024 (обновлено: 10:08 15.09.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезентация новой техники и вооружения Росгвардии
Презентация новой техники и вооружения Росгвардии - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Фигуранты резонансного уголовного дела о поставках некачественного питания для Минобороны России останутся под стражей. Такое решение принял Басманный суд Москвы.
Суд продлил содержание под стражей руководителям поставщика сухпайков для Минобороны РФ - АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на картотеку суда.
Решение об аресте топ-менеджеров комбината Басманный суд Москвы принял 20 апреля. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, который спустя месяц он умер в СИЗО.
По делу проходит также бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он отвечал в министерстве за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил и, как утверждает следствие, лоббировал интересы ГПК.
Вопросы возникли как по качеству, так и по цене сухпайков для Минобороны РФ. Сумма нанесённого министерству обороны ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.
Подробности в публикации "Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках
 
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