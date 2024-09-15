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Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии - 15.09.2024 Украина.ру
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
Фигуранты резонансного уголовного дела о поставках некачественного питания для Минобороны России останутся под стражей. Такое решение принял Басманный суд Москвы.
2024-09-15T10:07
2024-09-15T10:07
2024-09-15T10:08
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Суд продлил содержание под стражей руководителям поставщика сухпайков для Минобороны РФ - АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на картотеку суда.Решение об аресте топ-менеджеров комбината Басманный суд Москвы принял 20 апреля. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, который спустя месяц он умер в СИЗО.По делу проходит также бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он отвечал в министерстве за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил и, как утверждает следствие, лоббировал интересы ГПК.Вопросы возникли как по качеству, так и по цене сухпайков для Минобороны РФ. Сумма нанесённого министерству обороны ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.Подробности в публикации "Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках
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Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
10:07 15.09.2024 (обновлено: 10:08 15.09.2024)
Фигуранты резонансного уголовного дела о поставках некачественного питания для Минобороны России останутся под стражей. Такое решение принял Басманный суд Москвы.
Суд продлил содержание под стражей руководителям поставщика сухпайков для Минобороны РФ - АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на картотеку суда.
Решение об аресте топ-менеджеров комбината Басманный суд Москвы принял 20 апреля. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, который спустя месяц он умер в СИЗО
.
По делу проходит также бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он отвечал в министерстве за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил и, как утверждает следствие, лоббировал интересы ГПК.
Вопросы возникли как по качеству, так и по цене сухпайков для Минобороны РФ. Сумма нанесённого министерству обороны ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.