https://ukraina.ru/20240915/1057457605.html

Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии

Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии - 15.09.2024 Украина.ру

Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии

Фигуранты резонансного уголовного дела о поставках некачественного питания для Минобороны России останутся под стражей. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

2024-09-15T10:07

2024-09-15T10:07

2024-09-15T10:08

новости

россия

москва

сизо

суд

дискриминация

уголовное дело

снабжение

минобороны рф

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/08/1057305921_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e51473551d295b0c1c119fbe35bf5b64.jpg

Суд продлил содержание под стражей руководителям поставщика сухпайков для Минобороны РФ - АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на картотеку суда.Решение об аресте топ-менеджеров комбината Басманный суд Москвы принял 20 апреля. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, который спустя месяц он умер в СИЗО.По делу проходит также бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он отвечал в министерстве за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил и, как утверждает следствие, лоббировал интересы ГПК.Вопросы возникли как по качеству, так и по цене сухпайков для Минобороны РФ. Сумма нанесённого министерству обороны ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.Подробности в публикации "Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках

россия

москва

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, сизо, суд, дискриминация, уголовное дело, снабжение, минобороны рф, коррупция, армия, сво