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Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова

Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова - 05.09.2024 Украина.ру

Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова

Приняты судебные решения об арестах имущества фигурантов громких коррупционных скандалов в Минобороны России. Об этом 5 сентября сообщил СК РФ

2024-09-05T17:57

2024-09-05T17:57

2024-09-05T17:57

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"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова: загородного дома и подсобных строений", - сказано в официальном сообщении.Также по решению суда арестованы принадлежащие замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову иномарки и мотоцикл "Харлей-Дэвидсон".Ранее на эту тему: Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу

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новости, россия, сергей шойгу, ск рф, скр, минобороны рф, коррупция, суд, арест, недвижимость, скандал, расследование