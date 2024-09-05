Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова - 05.09.2024 Украина.ру
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Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова
Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова - 05.09.2024 Украина.ру
Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова
Приняты судебные решения об арестах имущества фигурантов громких коррупционных скандалов в Минобороны России. Об этом 5 сентября сообщил СК РФ
2024-09-05T17:57
2024-09-05T17:57
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"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова: загородного дома и подсобных строений", - сказано в официальном сообщении.Также по решению суда арестованы принадлежащие замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову иномарки и мотоцикл "Харлей-Дэвидсон".Ранее на эту тему: Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу
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новости, россия, сергей шойгу, ск рф, скр, минобороны рф, коррупция, суд, арест, недвижимость, скандал, расследование
Новости, Россия, Сергей Шойгу, СК РФ, СКР, Минобороны РФ, коррупция, Суд, арест, Недвижимость, скандал, Расследование

Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова

17:57 05.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Приняты судебные решения об арестах имущества фигурантов громких коррупционных скандалов в Минобороны России. Об этом 5 сентября сообщил СК РФ
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова: загородного дома и подсобных строений", - сказано в официальном сообщении.
Также по решению суда арестованы принадлежащие замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову иномарки и мотоцикл "Харлей-Дэвидсон".
Ранее на эту тему: Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу
 
НовостиРоссияСергей ШойгуСК РФСКРМинобороны РФкоррупцияСударестНедвижимостьскандалРасследование
 
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