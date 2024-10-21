Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово - 21.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241021/1058230171.html
Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово
Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово - 21.10.2024 Украина.ру
Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Донецком фронте и о том, почему важно для российской группировки в ДНР было освободить Угледар, а также Селидово и Курахово
2024-10-21T05:44
2024-10-21T05:44
эксклюзив
курахово
селидово
донецкая народная республика
александр чаленко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057886749_0:132:1349:891_1920x0_80_0_0_b1620bba495a60e16d601fd000d86559.jpg
Два города на западе ДНР – Селидово и Курахово - вот-вот будут освобождены. Сейчас наблюдатели гадали, кто падет первым, предполагая, что это будет Курахово, но в последнее время все единодушны в том, что первым будет освобождено все-таки Селидово. За это говорят три признака.Первый, этот город фактически окружен. Осталась только одна дорога через село Вишневое, которая связывает тамошний украинский гарнизон с основными силами. Однако, учитывая то, что российские штурмовики уже вошли в Вишневое, в самое ближайшее время Селидово окажется в кольце. После этого, как и в случае с Угледаром, Видимо, начнется массовое бегство ВСУ из города.Как мы все знаем, теперь российская армия перед тем, как освободить тот или иной более-менее крупный населенный пункт, его предварительно окружает, лишая украинский гарнизон снабжения боекомплектом, продуктами питания и резервами.Второй прихнак - город начал обрабатываться ФАБами, с помощью которых российская авиация уничтожает укрепы противника внутри города, деморализуя его и лишая воли к сопротивлению. Такая успешная тактика была уже опробована в начале года, во время освобождения Авдеевки, когда две ночи подряд город сотрясало от авиабомбардировок. Она уже применяется повсеместно. Теперь все знают: начали массово обрабатывать населенный пункт ФАБами – в считанные дни жди штурма.Третий признак, причем самый главный, российские штурмовые группы уже вошли в Селидово. Его все-таки легче брать, чем Курахово, так как протяженность последнего 9 км с запада на восток. К тому же в Курахово огромная промзона, в которой можно держаться продолжительное время, и Кураховская ТЭС, которая превращена украинцами в очередную "фортецю"."Селидово находится посередине дороги между Покровском и Курахово, ведущей с севера на юг. Его освобождение делает невозможным реализацию планов украинского командования, о которых постоянно говорили военные паблики: ударить во фланг российской группировке, наступающей на Покровск.Напомню, к осени она настолько выдвинулась вперед, что были опасения, что ВСУ может ее отрезать с юга от "большой земли", окружить и разгромить. Скорее всего, российским командованием и было тогда принято решение приостановить наступление на западе, а все силы бросить на юг на освобождение Угледара, Курахово и Селидово", - считает Елена Бобкова.Видимо, после решения этой задачи операция по освобождению Покровска/Мирнограда возобновится.Несмотря на скорый и окончательный штурм Селидово наши все же продолжают окружать Курахово. Горняк и Кураховка, которые находятся на севере от Курахово практически освобождены. Марьинка пала. С юга к городу подходят подразделения легендарного "Востока".Падение Селидово будет сильным ударом по моральному состоянию украинской бороны Курахово. Всем в украинской армии станет понятно, что им ничего кроме поражения, смерти и плена не светит.Читайте также текст Александра Чаленко Донецкий фронт. Киев хочет превратить Кураховскую ТЭС в новую "Азовсталь", но вероятнее ВСУ сбегут оттуда
https://ukraina.ru/20241008/1057966107.html
https://ukraina.ru/20241017/1058151624.html
курахово
селидово
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057886749_66:0:1254:891_1920x0_80_0_0_72224e23a6f2e5c80f312aa0979689e2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, курахово, селидово, донецкая народная республика, александр чаленко, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Курахово, Селидово, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины

Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово

05:44 21.10.2024
 
Фото: "Думська", ВСУ на фронте
Фото: Думська, ВСУ на фронте
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Донецком фронте и о том, почему важно для российской группировки в ДНР было освободить Угледар, а также Селидово и Курахово
Два города на западе ДНР – Селидово и Курахово - вот-вот будут освобождены. Сейчас наблюдатели гадали, кто падет первым, предполагая, что это будет Курахово, но в последнее время все единодушны в том, что первым будет освобождено все-таки Селидово. За это говорят три признака.
Первый, этот город фактически окружен. Осталась только одна дорога через село Вишневое, которая связывает тамошний украинский гарнизон с основными силами. Однако, учитывая то, что российские штурмовики уже вошли в Вишневое, в самое ближайшее время Селидово окажется в кольце. После этого, как и в случае с Угледаром, Видимо, начнется массовое бегство ВСУ из города.
Как мы все знаем, теперь российская армия перед тем, как освободить тот или иной более-менее крупный населенный пункт, его предварительно окружает, лишая украинский гарнизон снабжения боекомплектом, продуктами питания и резервами.
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
8 октября, 17:39
Донецкий фронт. Киев хочет превратить Кураховскую ТЭС в новую "Азовсталь", но вероятнее ВСУ сбегут оттудаДонецкий ополченец первой волны с позывным "Оцелот" рассказал изданию Украина.ру о трудностях освобождения юга ДНР
Второй прихнак - город начал обрабатываться ФАБами, с помощью которых российская авиация уничтожает укрепы противника внутри города, деморализуя его и лишая воли к сопротивлению. Такая успешная тактика была уже опробована в начале года, во время освобождения Авдеевки, когда две ночи подряд город сотрясало от авиабомбардировок. Она уже применяется повсеместно. Теперь все знают: начали массово обрабатывать населенный пункт ФАБами – в считанные дни жди штурма.
Третий признак, причем самый главный, российские штурмовые группы уже вошли в Селидово. Его все-таки легче брать, чем Курахово, так как протяженность последнего 9 км с запада на восток. К тому же в Курахово огромная промзона, в которой можно держаться продолжительное время, и Кураховская ТЭС, которая превращена украинцами в очередную "фортецю".
"Селидово находится посередине дороги между Покровском и Курахово, ведущей с севера на юг. Его освобождение делает невозможным реализацию планов украинского командования, о которых постоянно говорили военные паблики: ударить во фланг российской группировке, наступающей на Покровск.
Напомню, к осени она настолько выдвинулась вперед, что были опасения, что ВСУ может ее отрезать с юга от "большой земли", окружить и разгромить. Скорее всего, российским командованием и было тогда принято решение приостановить наступление на западе, а все силы бросить на юг на освобождение Угледара, Курахово и Селидово", - считает Елена Бобкова.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
17 октября, 05:14
Топ-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВОДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал интернет-изданию Украина.ру, что изменилось в российской армии в течение последних двух лет
Видимо, после решения этой задачи операция по освобождению Покровска/Мирнограда возобновится.
Несмотря на скорый и окончательный штурм Селидово наши все же продолжают окружать Курахово.
Горняк и Кураховка, которые находятся на севере от Курахово практически освобождены. Марьинка пала. С юга к городу подходят подразделения легендарного "Востока".
Падение Селидово будет сильным ударом по моральному состоянию украинской бороны Курахово. Всем в украинской армии станет понятно, что им ничего кроме поражения, смерти и плена не светит.
Читайте также текст Александра Чаленко Донецкий фронт. Киев хочет превратить Кураховскую ТЭС в новую "Азовсталь", но вероятнее ВСУ сбегут оттуда
 
ЭксклюзивКураховоСелидовоДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЧаленкоВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Погибнет больше двух миллионов": военкор о страшных последствиях гипотетического ядерного удара по Киеву
05:50Поступают позитивные новости: военкор рассказал, как ВС РФ готовятся окружить ВСУ в Курской области
05:44Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово
05:30Непрерывное наступление: Ермаков раскрыл, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово
05:15Алексей Живов: Если Украина захватит часть Калининградской области, то России придется воевать с Литвой
05:00Пять "Искандеров" — очень мало: Ермаков о том, какие заводы на Украине нужно "вынести" в первую очередь
04:45Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь
04:30Враг раздерган: военкор раскрыл, как удары под Северском помогают наступать на Красноармейск и Курахово
04:15Врага не жалко, жалко мирных жителей: Ермаков о том, почему нужно ликвидировать украинских нацистов
04:00Зверь, загнанный в угол: Живов раскрыл, как "Украинский легион" может напасть на Калининград из Польши
03:45Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст
03:30Алексей Живов: России нельзя расслабляться и нужно внимательно следить за "Украинским легионом" в Польше
03:15Слаженность и личные заслуги Мордвичева: военкор назвал четыре фактора успешного наступления в Донбассе
03:00"Предстоит много грязной работы": Ермаков раскрыл, почему нельзя быстро уничтожить военпром Украины
18:50Черноморский флот сменил прописку, вопрос ударов отложили. Итоги 20 октября на Украине
18:21Потери ВСУ на Курском направлении превысили 25 тысяч военнослужащих
17:48"Даже на допросах говорил, что я – русский": участковый из Авдеевки о том, что Украина творила в Донбассе
17:27Главком НАТО в Европе: Россия после СВО будет сильнее и к этому надо подготовиться
16:29Сотни нарушений зафиксированы на выборах и референдуме в Молдавии
16:09Торговцы прахом. Киев и Тель-Авив готовы менять останки на живых
Лента новостейМолния