https://ukraina.ru/20241021/1058230171.html

Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово

Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово - 21.10.2024 Украина.ру

Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Донецком фронте и о том, почему важно для российской группировки в ДНР было освободить Угледар, а также Селидово и Курахово

2024-10-21T05:44

2024-10-21T05:44

2024-10-21T05:44

эксклюзив

курахово

селидово

донецкая народная республика

александр чаленко

вооруженные силы украины

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Два города на западе ДНР – Селидово и Курахово - вот-вот будут освобождены. Сейчас наблюдатели гадали, кто падет первым, предполагая, что это будет Курахово, но в последнее время все единодушны в том, что первым будет освобождено все-таки Селидово. За это говорят три признака.Первый, этот город фактически окружен. Осталась только одна дорога через село Вишневое, которая связывает тамошний украинский гарнизон с основными силами. Однако, учитывая то, что российские штурмовики уже вошли в Вишневое, в самое ближайшее время Селидово окажется в кольце. После этого, как и в случае с Угледаром, Видимо, начнется массовое бегство ВСУ из города.Как мы все знаем, теперь российская армия перед тем, как освободить тот или иной более-менее крупный населенный пункт, его предварительно окружает, лишая украинский гарнизон снабжения боекомплектом, продуктами питания и резервами.Второй прихнак - город начал обрабатываться ФАБами, с помощью которых российская авиация уничтожает укрепы противника внутри города, деморализуя его и лишая воли к сопротивлению. Такая успешная тактика была уже опробована в начале года, во время освобождения Авдеевки, когда две ночи подряд город сотрясало от авиабомбардировок. Она уже применяется повсеместно. Теперь все знают: начали массово обрабатывать населенный пункт ФАБами – в считанные дни жди штурма.Третий признак, причем самый главный, российские штурмовые группы уже вошли в Селидово. Его все-таки легче брать, чем Курахово, так как протяженность последнего 9 км с запада на восток. К тому же в Курахово огромная промзона, в которой можно держаться продолжительное время, и Кураховская ТЭС, которая превращена украинцами в очередную "фортецю"."Селидово находится посередине дороги между Покровском и Курахово, ведущей с севера на юг. Его освобождение делает невозможным реализацию планов украинского командования, о которых постоянно говорили военные паблики: ударить во фланг российской группировке, наступающей на Покровск.Напомню, к осени она настолько выдвинулась вперед, что были опасения, что ВСУ может ее отрезать с юга от "большой земли", окружить и разгромить. Скорее всего, российским командованием и было тогда принято решение приостановить наступление на западе, а все силы бросить на юг на освобождение Угледара, Курахово и Селидово", - считает Елена Бобкова.Видимо, после решения этой задачи операция по освобождению Покровска/Мирнограда возобновится.Несмотря на скорый и окончательный штурм Селидово наши все же продолжают окружать Курахово. Горняк и Кураховка, которые находятся на севере от Курахово практически освобождены. Марьинка пала. С юга к городу подходят подразделения легендарного "Востока".Падение Селидово будет сильным ударом по моральному состоянию украинской бороны Курахово. Всем в украинской армии станет понятно, что им ничего кроме поражения, смерти и плена не светит.Читайте также текст Александра Чаленко Донецкий фронт. Киев хочет превратить Кураховскую ТЭС в новую "Азовсталь", но вероятнее ВСУ сбегут оттуда

https://ukraina.ru/20241008/1057966107.html

https://ukraina.ru/20241017/1058151624.html

курахово

селидово

донецкая народная республика

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, курахово, селидово, донецкая народная республика, александр чаленко, вооруженные силы украины