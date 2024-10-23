Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт
Через пару недель на Украине ожидается рост потребления электроэнергии, на что повлияет ряд факторов. Об этом в эфире украинского телевидения заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
"Близки, - сказал эксперт украинского института, оценивая перспективу отключений электроэнергии. – Практически две недели, и можно говорить о том, что в целом по Украине будет возрастать рост потребления электроэнергии. Потому что отопительный сезон".
По словам Корольчука, нынешнее руководство Украины намерено экономить газ, поэтому с опозданием включит отопление. В дальнейшем, отметил эксперт, отключения будут и при минусовых температурах. По его словам, отключения будут происходить в разных регионах по-разному.
Эксперт также признал, что для потребностей Украины используется российский газ, который формально считается купленным у компаний с регистрацией в Евросоюзе. Киев объявлял об отказе от транзита российского газа в ЕС с нового года.
"Непонятно, какая будет ситуация с транзитом газа и как потом будем потом обеспечивать себя после отключения транзита", - сказал Корольчук.
Как сообщалось в публикациях Украина.ру, в марте Минэнерго Украины информировало, что украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке. Украинский премьер Денис Шмыгаль отмечал, что более 800 объектов теплоснабжения страны повреждено или уничтожено. Владимир Зеленский в июне отмечал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В августе украинский энергохолдинг ДТЭК 14 августа пожаловался, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации.
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