Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт - 23.10.2024 Украина.ру
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Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт
Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт - 23.10.2024 Украина.ру
Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт
Через пару недель на Украине ожидается рост потребления электроэнергии, на что повлияет ряд факторов. Об этом в эфире украинского телевидения заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
2024-10-23T11:23
2024-10-23T11:23
новости
украина
киев
юрий корольчук
ес
газпром
российский газ
транзит
отопление
отопительный сезон
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"Близки, - сказал эксперт украинского института, оценивая перспективу отключений электроэнергии. – Практически две недели, и можно говорить о том, что в целом по Украине будет возрастать рост потребления электроэнергии. Потому что отопительный сезон".По словам Корольчука, нынешнее руководство Украины намерено экономить газ, поэтому с опозданием включит отопление. В дальнейшем, отметил эксперт, отключения будут и при минусовых температурах. По его словам, отключения будут происходить в разных регионах по-разному.Эксперт также признал, что для потребностей Украины используется российский газ, который формально считается купленным у компаний с регистрацией в Евросоюзе. Киев объявлял об отказе от транзита российского газа в ЕС с нового года."Непонятно, какая будет ситуация с транзитом газа и как потом будем потом обеспечивать себя после отключения транзита", - сказал Корольчук.Как сообщалось в публикациях Украина.ру, в марте Минэнерго Украины информировало, что украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке. Украинский премьер Денис Шмыгаль отмечал, что более 800 объектов теплоснабжения страны повреждено или уничтожено. Владимир Зеленский в июне отмечал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В августе украинский энергохолдинг ДТЭК 14 августа пожаловался, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации.Ранее в новостях: "Газпром" поставляет газ через в ЕС через Курскую область и Украину Также на эту тему: МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации" Больше новостей на начало дня в обзоре Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября
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новости, украина, киев, юрий корольчук, ес, газпром, российский газ, транзит, отопление, отопительный сезон, инфраструктура, энергетика, украина-ес, электроснабжение, электроэнергия, отключение электричества
Новости, Украина, Киев, Юрий Корольчук, ЕС, Газпром, российский газ, транзит, отопление, отопительный сезон, инфраструктура, энергетика, Украина-ЕС, электроснабжение, электроэнергия, отключение электричества

Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт

11:23 23.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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Через пару недель на Украине ожидается рост потребления электроэнергии, на что повлияет ряд факторов. Об этом в эфире украинского телевидения заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
"Близки, - сказал эксперт украинского института, оценивая перспективу отключений электроэнергии. – Практически две недели, и можно говорить о том, что в целом по Украине будет возрастать рост потребления электроэнергии. Потому что отопительный сезон".
По словам Корольчука, нынешнее руководство Украины намерено экономить газ, поэтому с опозданием включит отопление. В дальнейшем, отметил эксперт, отключения будут и при минусовых температурах. По его словам, отключения будут происходить в разных регионах по-разному.
Эксперт также признал, что для потребностей Украины используется российский газ, который формально считается купленным у компаний с регистрацией в Евросоюзе. Киев объявлял об отказе от транзита российского газа в ЕС с нового года.
"Непонятно, какая будет ситуация с транзитом газа и как потом будем потом обеспечивать себя после отключения транзита", - сказал Корольчук.
Как сообщалось в публикациях Украина.ру, в марте Минэнерго Украины информировало, что украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке. Украинский премьер Денис Шмыгаль отмечал, что более 800 объектов теплоснабжения страны повреждено или уничтожено. Владимир Зеленский в июне отмечал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В августе украинский энергохолдинг ДТЭК 14 августа пожаловался, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации.
Ранее в новостях: "Газпром" поставляет газ через в ЕС через Курскую область и Украину
Также на эту тему: МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации"
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НовостиУкраинаКиевЮрий КорольчукЕСГазпромроссийский газтранзитотоплениеотопительный сезонинфраструктураэнергетикаУкраина-ЕСэлектроснабжениеэлектроэнергияотключение электричества
 
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