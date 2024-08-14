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Украинский энергохолдинг ДТЭК тратит миллиарды в попытке восстановить поврежденные ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК тратит миллиарды в попытке восстановить поврежденные ТЭС - 14.08.2024 Украина.ру

Украинский энергохолдинг ДТЭК тратит миллиарды в попытке восстановить поврежденные ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК 14 августа пожаловался, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации

2024-08-14T13:59

2024-08-14T13:59

2024-08-14T13:59

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минэнерго

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"Почти два миллиарда гривен (48,6 миллиона долларов) ДТЭК инвестировал в ремонт и восстановление поврежденных ТЭС с начала года. Энергетики ежедневно прилагают сверхусилия, чтобы восстановить поврежденные мощности после российских обстрелов... Более 180 атак повредили или разрушили около 90% нашей тепловой генерации", - говорится в телеграм-канале ДТЭК.Всего в этом году планируется вложить в ремонты и восстановление ТЭС около 3,9 миллиарда гривен (почти 95 миллионов долларов).В марте Минэнерго Украины информировало, что украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке. Украинский премьер Денис Шмыгаль отмечал, что более 800 объектов теплоснабжения страны повреждено или уничтожено. Владимир Зеленский в июне отмечал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.Подробнее о проблемах Киева с энергетикой - в материале Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, денис шмыгаль, киев, владимир зеленский, дтэк, минэнерго