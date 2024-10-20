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МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации"

МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации" - 20.10.2024 Украина.ру

МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации"

Потребители российского газа в Евросоюзе знают о проблеме, возникшей в результате отказа Киева продлевать соглашение о транзите. Об этом РИА "Новости" заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук

2024-10-20T09:23

2024-10-20T09:23

2024-10-20T09:23

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Он напомнил, что в декабре истекает пятилетний контракт между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз", который регулирует транзит российского газа через Украину в европейские страны."В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа", — отметил российский дипломат.Полищук рассказал, как Москва намерена выполнять свои обязательства и продолжать экспорт в европейском направлении. По его словам, российские компании остаются надёжными поставщиками и всегда добросовестно выполняют контрактные обязательства."Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях", — заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ.Ранее Киев заявил о прекращении с 1 января 2025 года транзита российского газа и нефти в ЕС. В Евросоюзе комментировали перспективу прекращения российских поставок газа через Украину. В частности, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявлял, что ЕС не ожидает дефицита при реализации такого сценария. Также в Еврокомиссии заявляли, что считают допустимым использование компаниями ЕС украинской инфраструктуры для транзита газа после прекращения контракта с Россией.Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Киев выдвинул Баку и Братиславе ультиматум относительно транзита газа через Украину

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