МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации" - 20.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241020/1058218004.html
МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации"
МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации" - 20.10.2024 Украина.ру
МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации"
Потребители российского газа в Евросоюзе знают о проблеме, возникшей в результате отказа Киева продлевать соглашение о транзите. Об этом РИА "Новости" заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук
2024-10-20T09:23
2024-10-20T09:23
новости
россия
киев
украина
ес
газпром
мид рф
транзит
российский газ
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_5abe7fc4d3d97f13838257fc540f9874.jpg
Он напомнил, что в декабре истекает пятилетний контракт между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз", который регулирует транзит российского газа через Украину в европейские страны."В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа", — отметил российский дипломат.Полищук рассказал, как Москва намерена выполнять свои обязательства и продолжать экспорт в европейском направлении. По его словам, российские компании остаются надёжными поставщиками и всегда добросовестно выполняют контрактные обязательства."Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях", — заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ.Ранее Киев заявил о прекращении с 1 января 2025 года транзита российского газа и нефти в ЕС. В Евросоюзе комментировали перспективу прекращения российских поставок газа через Украину. В частности, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявлял, что ЕС не ожидает дефицита при реализации такого сценария. Также в Еврокомиссии заявляли, что считают допустимым использование компаниями ЕС украинской инфраструктуры для транзита газа после прекращения контракта с Россией.Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Киев выдвинул Баку и Братиславе ультиматум относительно транзита газа через Украину
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7e02b01dd33ae3abb54a961994be036e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, ес, газпром, мид рф, транзит, российский газ, энергетика
Новости, Россия, Киев, Украина, ЕС, Газпром, МИД РФ, транзит, российский газ, энергетика

МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации"

09:23 20.10.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать в
Потребители российского газа в Евросоюзе знают о проблеме, возникшей в результате отказа Киева продлевать соглашение о транзите. Об этом РИА "Новости" заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук
Он напомнил, что в декабре истекает пятилетний контракт между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз", который регулирует транзит российского газа через Украину в европейские страны.
"В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа", — отметил российский дипломат.
Полищук рассказал, как Москва намерена выполнять свои обязательства и продолжать экспорт в европейском направлении. По его словам, российские компании остаются надёжными поставщиками и всегда добросовестно выполняют контрактные обязательства.
"Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях", — заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ.
Ранее Киев заявил о прекращении с 1 января 2025 года транзита российского газа и нефти в ЕС. В Евросоюзе комментировали перспективу прекращения российских поставок газа через Украину. В частности, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявлял, что ЕС не ожидает дефицита при реализации такого сценария. Также в Еврокомиссии заявляли, что считают допустимым использование компаниями ЕС украинской инфраструктуры для транзита газа после прекращения контракта с Россией.
Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Киев выдвинул Баку и Братиславе ультиматум относительно транзита газа через Украину
 
НовостиРоссияКиевУкраинаЕСГазпромМИД РФтранзитроссийский газэнергетика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54СК РФ заявил о расследовании новых преступлений ВФУ в отношении мирных жителей России
13:43"Его мысль в кадре была хорошо видна": Киселёв рассказал об общении Путина со СМИ БРИКС
13:29Кандидат в президенты Молдавии заявил про "беспрецедентный процесс фальсификации выборов"
13:00Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября
12:55США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО
12:11Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман
12:00"Вокруг Булгакова": МАССОЛИТ
11:33Как Россия уничтожит 50 танков из Австралии, собьёт голландские F-16 и освободит Курскую область - Евсеев
11:29Россия на 101% обеспечила себя картофелем
10:49Сальдо назвал "самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада"
10:33"США, НАТО и Украина проиграли войну против России" - Дотком
10:16В Лондоне оценили шансы на узурпацию власти главой Еврокомиссии
09:45Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана
09:44Массированный налёт беспилотников, Прибалтика готовит провокацию. Главное на Украине на утро 20 октября
09:23МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации"
08:30Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС
08:10Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь
08:00Третья звезда Амет-Хана
07:50План отчаяния. Украинские эксперты о том, когда русские возьмут Киев и грозящей стране катастрофе
07:40Цифры недели. Что сказал Зеленский 72 раза и кто планирует войну на Украине на 10 лет
Лента новостейМолния