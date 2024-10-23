https://ukraina.ru/20241023/1058289845.html

Экономика Украины и война: ужас без конца от МВФ, нищие пенсионеры и отстающие подростки

Экономика Украины и война: ужас без конца от МВФ, нищие пенсионеры и отстающие подростки - 23.10.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: ужас без конца от МВФ, нищие пенсионеры и отстающие подростки

В середине октября клерки из МВФ вновь выступили в роли Капитана Очевидность, ЕС оплатил размещение наблюдателей от МАГАТЭ на украинских АЭС, а Зеленский передал таможню под внешнее управление.

2024-10-23T05:40

2024-10-23T05:40

2024-10-23T05:40

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украина

россия

запад

владимир зеленский

игорь коломойский

урсула фон дер ляйен

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Об этих и других новостях из сферы украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Прогнозы от МВФМВФ, претендующий на роль украинского теневого правительства с доступом ко всей статистике от Укрстата и НБУ, обновил прогноз по Украине. Если в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, то в новом прогнозе это уже базовый сценарий. В худшем случае МВФ видит окончание военного конфликта к середине 2026 года. Варианта с победой Украины в МВФ не предусматривают. Фонд отмечает, что на Украине "огромные социальные и экономические проблемы", а военные действия и ужесточение мобилизации уже привело к уменьшению населения и 10,3 млн беженцев. А еще соотношение долга к ВВП Украины в следующем году может превысить 100%, а к 2029-му, при негативном сценарии, вырасти почти до 300%.В общем, МВФ выступил в роли Капитана Очевидность, констатировав то, что всем и так понятно. Всем, кроме западного обывателя, которого кормили сказками о возможной победе над Россией. Теперь, правда, не понятно, что будет дальше: то ли поддержка Украины до её конца, то ли быстрое урезание объёмов помощи из-за бессмысленности борьбы.К слову, прогноз МВФ по росту ВВП России в текущем году увеличен на 0,4% (до 3,6%) по сравнению с предыдущей, июльской оценкой. Прогноз роста в 2025 году снижен на 0,2 процентного пункта (до 1,3%) по сравнению с оценкой за июль.Помощь от ЕвропыЕвропарламент согласовал выделение Украине кредита в 35 млрд евро (всего вместе со странами G7 Киеву обещают 50 млрд) под залог прибыли, полученной с реинвестирования замороженных российских золотовалютных резервов. Решение поддержали 518 депутатов, против выступили 56, воздержался 61 парламентарий. Как видно, даже в поправевшем по итогам июньских выборов Европарламенте, сохраняется крепкий антироссийский консенсус. Деньги планируют выделать с 2024 по 2027 годы. Однако выделение финансирования пока заблокировано: упирается Венгрия, которая блокирует европейские попытки продлить действие санкционного режима против России с 6 до 36 месяцев. Тем не менее, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает Украине первый транш помощи уже до конца текущего года.К слову, японское издание Nikkei, ссылаясь на несколько источников в G7, включая высокопоставленных чиновников ЕС, пишет, что G7 планирует сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока "Россия не прекратит агрессию и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине". Проще говоря, заморозка будет вечной, а деньги украдены.Кроме того, Еврокомиссия выделила 3 млн евро для работы мониторинговых миссий МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины и электроподстанциях, которые являются критически важными для обеспечения работы АЭС. Мера, по замыслу киевской власти и евробюрократов, должна защитить украинские АЭС от российских ударов. Планировала ли Россия бить по украинским АЭС — не ясно.Таможня под внешним управлениемЗеленский подписал закон №6490-д, предусматривающий реформу таможни. Изменят процедуру конкурсного отбора на должность председателя Гостаможслужбы — за основу будут приняты практики НАБУ и других антикоррупционных органов. Также, предлагается привлечение международных экспертов к проведению конкурса по отбору членов аттестационных комиссий, установление алгоритма принятия решений конкурсной комиссией, а также предоставление главе Гостаможслужбы права назначать своих заместителей без согласования с Министром финансов. Кроме того, предусмотрен независимый аудит таможенных органов, внедрены требования к принятию на службу, переаттестация работников и повышение оплата труда таможенников.В общем, таможня будет передана под внешнее управление людям со светлыми лицами и чистыми руками, которые перенаправят денежные потоки в нужном им направлении. А Запад, в свою очередь, усилит контроль над украинскими финансами, что позволит ему оптимизировать расходы на содержание Украины. Всё это пригодится пока на Западе будут решать, что дальше делать с Украиной.Заодно МВФ требует постепенного повышения коммунальных тарифов без оглядки на идущие боевые действия — так будут сокращать расходы бюджета на покрытие финансовых разрывов ресурсопоставляющим компаниям. И всё это в обмен на предоставление новых кредитов по линии Фонда, которые не имеют смысла так как обслуживание уже полученных кредитов, Украине обходится в большие суммы, чем поступающие в страну транши.Нищие пенсионеры и отстающие подросткиПенсионный фонд Украины поделился статистикой. К 1 октября 2024 года в стране было 10,340 млн пенсионеров. Средняя пенсия по стране — 5815 гривен или 141 доллар. 43% украинских пенсионеров получают пенсию в размере меньше 100 долларов, больше половины из них получают 2760 гривен в месяц или 66 долларов. В общем, 43% украинских пенсионеров нищенствуют, а оставшиеся просто бедные.У подростков, к слову, ситуация не лучше. По словам замминистра образования Надежды Кузьмичёвой, половина украинских подростков отстаёт минимум на два года от необходимого образовательного уровня. В Минобразования разрабатывают стратегию возвращения детей в очное обучение, чтобы компенсировать эти потери.Схожая, пусть и пока не исследованная, и оттого неозвученная чиновниками, история и со студентами: они также отстали, причём это отставание началось ещё с пандемии. Сперва студентам позволили "учиться" на удалёнке из-за коронавирусных ограничений, а затем эти ограничения продлили из-за боевых действий. Как итог, студенты учились по остаточному принципу, предпочтя учёбе более актуальные занятия, включая работу и личную жизнь. Часть из них примерно с начала весны ректоры и деканы — не всегда успешно — пытаются вновь заставить учиться, вернув за парты. Превращение среднего и высшего образования в профанацию ещё аукнется как самим студентам, так и их родителям. Украина от этого не пострадает — эти дети разбегутся кто куда, как 300 тыс. старшеклассников, которых родители вывезли за границу накануне начала нового учебного года. А размышления убеждённых неонацистов по типу Дмитрия Корчинского о необходимости понижения призывного возраста до 14 лет, если "Украина будет на грани уничтожения" приведут к тому, что на Украине и подростков не останется. Тем более, что поколению Z, к которому принадлежат украинские школьники и студенты, Украина безразлична — в то время, когда люди, сочинившие её себе в формате "армия, мова и вера" решили за неё умереть, они слушали Моргенштерна (иноагент) и смотрели "Слово пацана".Украина против МСЭКПо итогам заседания СНБО глава СБУ Василий Малюк сообщил, что СБУ в этом году вручила подозрения о коррупции 64 чиновникам МСЭК (медико-социальные экспертные комиссии), а 9 человек уже судили. Это позволило отменить 4 тыс. выводов об инвалидности, а ещё по 2,4 тыс. дел идут проверки. В этом плане Украина ведёт себя в лучших традициях дворового гопника, который, как известно, хозяин своего слова и может его как дать, так и взять обратно.А МСЭК по итогам очередного заседания СНБО решено разогнать до конца года, чтобы на её месте возник всё тот же МЭСК, но под другой вывеской. В рыночных условиях, где спрос рождает предложение, ничего иного возникнуть не может: спросом будут пользоваться "липовые" инвалиды, следовательно ценник на подобные "услуги" взлетит. Но, пока что в качестве "бонуса" стоит отметить заявление генпрокурора Костина об ухоже со своего поста на фоне скандала с десятками инвалидов-прокуроров из Хмельницкой области, которые с момента обретения этого статуса получили из бюджета около миллиона гривен выплат. Вот только инвалидность прокуроры оформили ещё во времена Порошенко, чтобы иметь возможность раньше выйти на пенсию и получать большие выплаты, чем им полагалось.К слову, совладелец группы строительных гипермаркетов "Эпицентр" Галина Герега сообщила, что военкомы оставили компанию без 4 тыс. сотрудников, а некоторые ТЦ (торговые центры) и вовсе остались без мужчин в штате. 2024 год Герега назвала самым тяжёлым за все годы существования сети: сеть потеряла 10 магазинов общей площадью почти 200 тыс. м2. Восстанавливать и открывать новые магазины становится всё сложнее из-за дефицита кредитных средств.Reuters и металлИздание Reuters вспомнило о приближении ВС РФ к последнему на территории Украины месторождению коксующегося угля и забило тревогу по поводу будущего украинской металлургии. Reuters цитирует главу Ассоциации металлургов Украины Александра Каленкова, который отмечает, что потеря Красноармейска приведёт к сокращению производства стали на Украине до 2–3 млн тонн в год. Впрочем, это не новость для тех, кто читал опубликованный на страницах нашего издания текст "Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска".Прочие новостиНа украинские активы Геннадия Боголюбова — бизнес-партнёра находящегося в СИЗО Игоря Коломойского — наложен арест в рамках уголовного дела против Коломойского. Сам Боголюбов в этом году покинул территорию Украины как многодетный отец, пусть и при помощи своей супруги, которую за это уволили с дипломатической службы. Переживать за него не стоит: профессиональный рейдер и кровопийца накопил денег на старость как себе, так и 7 своим детям и даже их внукам.Сооснователь и управляющий бизнесом украинской сети магазинов косметики и парфюмерии Brocard Юрий Гаткин дал интервью изданию Delo.ua, где рассказал, что был вынужден с начала СВО закрыть треть своих магазинов из-за потери Украиной территорий и смещения линии фронта. Взамен были открыты новые магазины, но экономика офлайн продаж оставляет желать лучшего: необходимо заполнять полки, платить зарплаты в условиях изменившегося рынка труда, где установился диктат рабочих, а также закупать генераторы и топливо к ним.Из-за повышения ставок акцизов на светлые нефтепродукты их импорт в сентябре по сравнению с августом сократился на 26%, а количество компаний-импортёров уменьшилось на 12%, до 245, что стало наименьшим показателем с июня 2022 года.Украинский IT-стартап airSlate с капитализацией свыше 1 млрд долларов сократит 100 своих сотрудников (всего из около 800, из которых 600 на Украине). В целом, за первые 6 месяцев 2026 года в 50 крупнейших украинских IT-компаниях сократили 2,4 тыс. человек или 2,9% от общего количества. Сейчас в украинском IT продолжают трудиться 79,4 тыс. человек.О том, какие социальные и психологические проблемы у Украины возникнут в ближайшем будущем - в статье Ростислава Ищенко "День гнева"

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эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, игорь коломойский, урсула фон дер ляйен, мвф, reuters, ес