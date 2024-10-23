Экономика Украины и война: ужас без конца от МВФ, нищие пенсионеры и отстающие подростки - 23.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241023/1058289845.html
Экономика Украины и война: ужас без конца от МВФ, нищие пенсионеры и отстающие подростки
Экономика Украины и война: ужас без конца от МВФ, нищие пенсионеры и отстающие подростки - 23.10.2024 Украина.ру
Экономика Украины и война: ужас без конца от МВФ, нищие пенсионеры и отстающие подростки
В середине октября клерки из МВФ вновь выступили в роли Капитана Очевидность, ЕС оплатил размещение наблюдателей от МАГАТЭ на украинских АЭС, а Зеленский передал таможню под внешнее управление.
2024-10-23T05:40
2024-10-23T05:40
эксклюзив
украина
россия
запад
владимир зеленский
игорь коломойский
урсула фон дер ляйен
мвф
reuters
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/19/1057678424_0:62:1242:761_1920x0_80_0_0_14f7116e0679ec132c9f8e8a5f23fb08.jpg
Об этих и других новостях из сферы украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Прогнозы от МВФМВФ, претендующий на роль украинского теневого правительства с доступом ко всей статистике от Укрстата и НБУ, обновил прогноз по Украине. Если в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, то в новом прогнозе это уже базовый сценарий. В худшем случае МВФ видит окончание военного конфликта к середине 2026 года. Варианта с победой Украины в МВФ не предусматривают. Фонд отмечает, что на Украине "огромные социальные и экономические проблемы", а военные действия и ужесточение мобилизации уже привело к уменьшению населения и 10,3 млн беженцев. А еще соотношение долга к ВВП Украины в следующем году может превысить 100%, а к 2029-му, при негативном сценарии, вырасти почти до 300%.В общем, МВФ выступил в роли Капитана Очевидность, констатировав то, что всем и так понятно. Всем, кроме западного обывателя, которого кормили сказками о возможной победе над Россией. Теперь, правда, не понятно, что будет дальше: то ли поддержка Украины до её конца, то ли быстрое урезание объёмов помощи из-за бессмысленности борьбы.К слову, прогноз МВФ по росту ВВП России в текущем году увеличен на 0,4% (до 3,6%) по сравнению с предыдущей, июльской оценкой. Прогноз роста в 2025 году снижен на 0,2 процентного пункта (до 1,3%) по сравнению с оценкой за июль.Помощь от ЕвропыЕвропарламент согласовал выделение Украине кредита в 35 млрд евро (всего вместе со странами G7 Киеву обещают 50 млрд) под залог прибыли, полученной с реинвестирования замороженных российских золотовалютных резервов. Решение поддержали 518 депутатов, против выступили 56, воздержался 61 парламентарий. Как видно, даже в поправевшем по итогам июньских выборов Европарламенте, сохраняется крепкий антироссийский консенсус. Деньги планируют выделать с 2024 по 2027 годы. Однако выделение финансирования пока заблокировано: упирается Венгрия, которая блокирует европейские попытки продлить действие санкционного режима против России с 6 до 36 месяцев. Тем не менее, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает Украине первый транш помощи уже до конца текущего года.К слову, японское издание Nikkei, ссылаясь на несколько источников в G7, включая высокопоставленных чиновников ЕС, пишет, что G7 планирует сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока "Россия не прекратит агрессию и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине". Проще говоря, заморозка будет вечной, а деньги украдены.Кроме того, Еврокомиссия выделила 3 млн евро для работы мониторинговых миссий МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины и электроподстанциях, которые являются критически важными для обеспечения работы АЭС. Мера, по замыслу киевской власти и евробюрократов, должна защитить украинские АЭС от российских ударов. Планировала ли Россия бить по украинским АЭС — не ясно.Таможня под внешним управлениемЗеленский подписал закон №6490-д, предусматривающий реформу таможни. Изменят процедуру конкурсного отбора на должность председателя Гостаможслужбы — за основу будут приняты практики НАБУ и других антикоррупционных органов. Также, предлагается привлечение международных экспертов к проведению конкурса по отбору членов аттестационных комиссий, установление алгоритма принятия решений конкурсной комиссией, а также предоставление главе Гостаможслужбы права назначать своих заместителей без согласования с Министром финансов. Кроме того, предусмотрен независимый аудит таможенных органов, внедрены требования к принятию на службу, переаттестация работников и повышение оплата труда таможенников.В общем, таможня будет передана под внешнее управление людям со светлыми лицами и чистыми руками, которые перенаправят денежные потоки в нужном им направлении. А Запад, в свою очередь, усилит контроль над украинскими финансами, что позволит ему оптимизировать расходы на содержание Украины. Всё это пригодится пока на Западе будут решать, что дальше делать с Украиной.Заодно МВФ требует постепенного повышения коммунальных тарифов без оглядки на идущие боевые действия — так будут сокращать расходы бюджета на покрытие финансовых разрывов ресурсопоставляющим компаниям. И всё это в обмен на предоставление новых кредитов по линии Фонда, которые не имеют смысла так как обслуживание уже полученных кредитов, Украине обходится в большие суммы, чем поступающие в страну транши.Нищие пенсионеры и отстающие подросткиПенсионный фонд Украины поделился статистикой. К 1 октября 2024 года в стране было 10,340 млн пенсионеров. Средняя пенсия по стране — 5815 гривен или 141 доллар. 43% украинских пенсионеров получают пенсию в размере меньше 100 долларов, больше половины из них получают 2760 гривен в месяц или 66 долларов. В общем, 43% украинских пенсионеров нищенствуют, а оставшиеся просто бедные.У подростков, к слову, ситуация не лучше. По словам замминистра образования Надежды Кузьмичёвой, половина украинских подростков отстаёт минимум на два года от необходимого образовательного уровня. В Минобразования разрабатывают стратегию возвращения детей в очное обучение, чтобы компенсировать эти потери.Схожая, пусть и пока не исследованная, и оттого неозвученная чиновниками, история и со студентами: они также отстали, причём это отставание началось ещё с пандемии. Сперва студентам позволили "учиться" на удалёнке из-за коронавирусных ограничений, а затем эти ограничения продлили из-за боевых действий. Как итог, студенты учились по остаточному принципу, предпочтя учёбе более актуальные занятия, включая работу и личную жизнь. Часть из них примерно с начала весны ректоры и деканы — не всегда успешно — пытаются вновь заставить учиться, вернув за парты. Превращение среднего и высшего образования в профанацию ещё аукнется как самим студентам, так и их родителям. Украина от этого не пострадает — эти дети разбегутся кто куда, как 300 тыс. старшеклассников, которых родители вывезли за границу накануне начала нового учебного года. А размышления убеждённых неонацистов по типу Дмитрия Корчинского о необходимости понижения призывного возраста до 14 лет, если "Украина будет на грани уничтожения" приведут к тому, что на Украине и подростков не останется. Тем более, что поколению Z, к которому принадлежат украинские школьники и студенты, Украина безразлична — в то время, когда люди, сочинившие её себе в формате "армия, мова и вера" решили за неё умереть, они слушали Моргенштерна (иноагент) и смотрели "Слово пацана".Украина против МСЭКПо итогам заседания СНБО глава СБУ Василий Малюк сообщил, что СБУ в этом году вручила подозрения о коррупции 64 чиновникам МСЭК (медико-социальные экспертные комиссии), а 9 человек уже судили. Это позволило отменить 4 тыс. выводов об инвалидности, а ещё по 2,4 тыс. дел идут проверки. В этом плане Украина ведёт себя в лучших традициях дворового гопника, который, как известно, хозяин своего слова и может его как дать, так и взять обратно.А МСЭК по итогам очередного заседания СНБО решено разогнать до конца года, чтобы на её месте возник всё тот же МЭСК, но под другой вывеской. В рыночных условиях, где спрос рождает предложение, ничего иного возникнуть не может: спросом будут пользоваться "липовые" инвалиды, следовательно ценник на подобные "услуги" взлетит. Но, пока что в качестве "бонуса" стоит отметить заявление генпрокурора Костина об ухоже со своего поста на фоне скандала с десятками инвалидов-прокуроров из Хмельницкой области, которые с момента обретения этого статуса получили из бюджета около миллиона гривен выплат. Вот только инвалидность прокуроры оформили ещё во времена Порошенко, чтобы иметь возможность раньше выйти на пенсию и получать большие выплаты, чем им полагалось.К слову, совладелец группы строительных гипермаркетов "Эпицентр" Галина Герега сообщила, что военкомы оставили компанию без 4 тыс. сотрудников, а некоторые ТЦ (торговые центры) и вовсе остались без мужчин в штате. 2024 год Герега назвала самым тяжёлым за все годы существования сети: сеть потеряла 10 магазинов общей площадью почти 200 тыс. м2. Восстанавливать и открывать новые магазины становится всё сложнее из-за дефицита кредитных средств.Reuters и металлИздание Reuters вспомнило о приближении ВС РФ к последнему на территории Украины месторождению коксующегося угля и забило тревогу по поводу будущего украинской металлургии. Reuters цитирует главу Ассоциации металлургов Украины Александра Каленкова, который отмечает, что потеря Красноармейска приведёт к сокращению производства стали на Украине до 2–3 млн тонн в год. Впрочем, это не новость для тех, кто читал опубликованный на страницах нашего издания текст "Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска".Прочие новостиНа украинские активы Геннадия Боголюбова — бизнес-партнёра находящегося в СИЗО Игоря Коломойского — наложен арест в рамках уголовного дела против Коломойского. Сам Боголюбов в этом году покинул территорию Украины как многодетный отец, пусть и при помощи своей супруги, которую за это уволили с дипломатической службы. Переживать за него не стоит: профессиональный рейдер и кровопийца накопил денег на старость как себе, так и 7 своим детям и даже их внукам.Сооснователь и управляющий бизнесом украинской сети магазинов косметики и парфюмерии Brocard Юрий Гаткин дал интервью изданию Delo.ua, где рассказал, что был вынужден с начала СВО закрыть треть своих магазинов из-за потери Украиной территорий и смещения линии фронта. Взамен были открыты новые магазины, но экономика офлайн продаж оставляет желать лучшего: необходимо заполнять полки, платить зарплаты в условиях изменившегося рынка труда, где установился диктат рабочих, а также закупать генераторы и топливо к ним.Из-за повышения ставок акцизов на светлые нефтепродукты их импорт в сентябре по сравнению с августом сократился на 26%, а количество компаний-импортёров уменьшилось на 12%, до 245, что стало наименьшим показателем с июня 2022 года.Украинский IT-стартап airSlate с капитализацией свыше 1 млрд долларов сократит 100 своих сотрудников (всего из около 800, из которых 600 на Украине). В целом, за первые 6 месяцев 2026 года в 50 крупнейших украинских IT-компаниях сократили 2,4 тыс. человек или 2,9% от общего количества. Сейчас в украинском IT продолжают трудиться 79,4 тыс. человек.О том, какие социальные и психологические проблемы у Украины возникнут в ближайшем будущем - в статье Ростислава Ищенко "День гнева"
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/19/1057678424_73:0:1169:822_1920x0_80_0_0_76a30bf95c15590ed5577dd2058d8178.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, игорь коломойский, урсула фон дер ляйен, мвф, reuters, ес
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Урсула фон дер Ляйен, МВФ, Reuters, ЕС

Экономика Украины и война: ужас без конца от МВФ, нищие пенсионеры и отстающие подростки

05:40 23.10.2024
 
Экономика Украины, коллаж
Экономика Украины, коллаж
Читать в
Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
В середине октября клерки из МВФ вновь выступили в роли Капитана Очевидность, ЕС оплатил размещение наблюдателей от МАГАТЭ на украинских АЭС, а Зеленский передал таможню под внешнее управление.
Об этих и других новостях из сферы украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.
Прогнозы от МВФ
МВФ, претендующий на роль украинского теневого правительства с доступом ко всей статистике от Укрстата и НБУ, обновил прогноз по Украине. Если в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, то в новом прогнозе это уже базовый сценарий. В худшем случае МВФ видит окончание военного конфликта к середине 2026 года. Варианта с победой Украины в МВФ не предусматривают. Фонд отмечает, что на Украине "огромные социальные и экономические проблемы", а военные действия и ужесточение мобилизации уже привело к уменьшению населения и 10,3 млн беженцев. А еще соотношение долга к ВВП Украины в следующем году может превысить 100%, а к 2029-му, при негативном сценарии, вырасти почти до 300%.
В общем, МВФ выступил в роли Капитана Очевидность, констатировав то, что всем и так понятно. Всем, кроме западного обывателя, которого кормили сказками о возможной победе над Россией. Теперь, правда, не понятно, что будет дальше: то ли поддержка Украины до её конца, то ли быстрое урезание объёмов помощи из-за бессмысленности борьбы.
К слову, прогноз МВФ по росту ВВП России в текущем году увеличен на 0,4% (до 3,6%) по сравнению с предыдущей, июльской оценкой. Прогноз роста в 2025 году снижен на 0,2 процентного пункта (до 1,3%) по сравнению с оценкой за июль.
Помощь от Европы
Европарламент согласовал выделение Украине кредита в 35 млрд евро (всего вместе со странами G7 Киеву обещают 50 млрд) под залог прибыли, полученной с реинвестирования замороженных российских золотовалютных резервов. Решение поддержали 518 депутатов, против выступили 56, воздержался 61 парламентарий. Как видно, даже в поправевшем по итогам июньских выборов Европарламенте, сохраняется крепкий антироссийский консенсус. Деньги планируют выделать с 2024 по 2027 годы. Однако выделение финансирования пока заблокировано: упирается Венгрия, которая блокирует европейские попытки продлить действие санкционного режима против России с 6 до 36 месяцев. Тем не менее, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает Украине первый транш помощи уже до конца текущего года.
К слову, японское издание Nikkei, ссылаясь на несколько источников в G7, включая высокопоставленных чиновников ЕС, пишет, что G7 планирует сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока "Россия не прекратит агрессию и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине". Проще говоря, заморозка будет вечной, а деньги украдены.
Кроме того, Еврокомиссия выделила 3 млн евро для работы мониторинговых миссий МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины и электроподстанциях, которые являются критически важными для обеспечения работы АЭС. Мера, по замыслу киевской власти и евробюрократов, должна защитить украинские АЭС от российских ударов. Планировала ли Россия бить по украинским АЭС — не ясно.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Таможня под внешним управлением
Зеленский подписал закон №6490-д, предусматривающий реформу таможни. Изменят процедуру конкурсного отбора на должность председателя Гостаможслужбы — за основу будут приняты практики НАБУ и других антикоррупционных органов. Также, предлагается привлечение международных экспертов к проведению конкурса по отбору членов аттестационных комиссий, установление алгоритма принятия решений конкурсной комиссией, а также предоставление главе Гостаможслужбы права назначать своих заместителей без согласования с Министром финансов. Кроме того, предусмотрен независимый аудит таможенных органов, внедрены требования к принятию на службу, переаттестация работников и повышение оплата труда таможенников.
В общем, таможня будет передана под внешнее управление людям со светлыми лицами и чистыми руками, которые перенаправят денежные потоки в нужном им направлении. А Запад, в свою очередь, усилит контроль над украинскими финансами, что позволит ему оптимизировать расходы на содержание Украины. Всё это пригодится пока на Западе будут решать, что дальше делать с Украиной.
Заодно МВФ требует постепенного повышения коммунальных тарифов без оглядки на идущие боевые действия — так будут сокращать расходы бюджета на покрытие финансовых разрывов ресурсопоставляющим компаниям. И всё это в обмен на предоставление новых кредитов по линии Фонда, которые не имеют смысла так как обслуживание уже полученных кредитов, Украине обходится в большие суммы, чем поступающие в страну транши.
Нищие пенсионеры и отстающие подростки
Пенсионный фонд Украины поделился статистикой. К 1 октября 2024 года в стране было 10,340 млн пенсионеров. Средняя пенсия по стране — 5815 гривен или 141 доллар. 43% украинских пенсионеров получают пенсию в размере меньше 100 долларов, больше половины из них получают 2760 гривен в месяц или 66 долларов. В общем, 43% украинских пенсионеров нищенствуют, а оставшиеся просто бедные.
У подростков, к слову, ситуация не лучше. По словам замминистра образования Надежды Кузьмичёвой, половина украинских подростков отстаёт минимум на два года от необходимого образовательного уровня. В Минобразования разрабатывают стратегию возвращения детей в очное обучение, чтобы компенсировать эти потери.
Схожая, пусть и пока не исследованная, и оттого неозвученная чиновниками, история и со студентами: они также отстали, причём это отставание началось ещё с пандемии. Сперва студентам позволили "учиться" на удалёнке из-за коронавирусных ограничений, а затем эти ограничения продлили из-за боевых действий. Как итог, студенты учились по остаточному принципу, предпочтя учёбе более актуальные занятия, включая работу и личную жизнь. Часть из них примерно с начала весны ректоры и деканы — не всегда успешно — пытаются вновь заставить учиться, вернув за парты.
Превращение среднего и высшего образования в профанацию ещё аукнется как самим студентам, так и их родителям. Украина от этого не пострадает — эти дети разбегутся кто куда, как 300 тыс. старшеклассников, которых родители вывезли за границу накануне начала нового учебного года. А размышления убеждённых неонацистов по типу Дмитрия Корчинского о необходимости понижения призывного возраста до 14 лет, если "Украина будет на грани уничтожения" приведут к тому, что на Украине и подростков не останется. Тем более, что поколению Z, к которому принадлежат украинские школьники и студенты, Украина безразлична — в то время, когда люди, сочинившие её себе в формате "армия, мова и вера" решили за неё умереть, они слушали Моргенштерна (иноагент) и смотрели "Слово пацана".
Украина против МСЭК
По итогам заседания СНБО глава СБУ Василий Малюк сообщил, что СБУ в этом году вручила подозрения о коррупции 64 чиновникам МСЭК (медико-социальные экспертные комиссии), а 9 человек уже судили. Это позволило отменить 4 тыс. выводов об инвалидности, а ещё по 2,4 тыс. дел идут проверки. В этом плане Украина ведёт себя в лучших традициях дворового гопника, который, как известно, хозяин своего слова и может его как дать, так и взять обратно.
А МСЭК по итогам очередного заседания СНБО решено разогнать до конца года, чтобы на её месте возник всё тот же МЭСК, но под другой вывеской. В рыночных условиях, где спрос рождает предложение, ничего иного возникнуть не может: спросом будут пользоваться "липовые" инвалиды, следовательно ценник на подобные "услуги" взлетит. Но, пока что в качестве "бонуса" стоит отметить заявление генпрокурора Костина об ухоже со своего поста на фоне скандала с десятками инвалидов-прокуроров из Хмельницкой области, которые с момента обретения этого статуса получили из бюджета около миллиона гривен выплат. Вот только инвалидность прокуроры оформили ещё во времена Порошенко, чтобы иметь возможность раньше выйти на пенсию и получать большие выплаты, чем им полагалось.
К слову, совладелец группы строительных гипермаркетов "Эпицентр" Галина Герега сообщила, что военкомы оставили компанию без 4 тыс. сотрудников, а некоторые ТЦ (торговые центры) и вовсе остались без мужчин в штате. 2024 год Герега назвала самым тяжёлым за все годы существования сети: сеть потеряла 10 магазинов общей площадью почти 200 тыс. м2. Восстанавливать и открывать новые магазины становится всё сложнее из-за дефицита кредитных средств.
Reuters и металл
Издание Reuters вспомнило о приближении ВС РФ к последнему на территории Украины месторождению коксующегося угля и забило тревогу по поводу будущего украинской металлургии. Reuters цитирует главу Ассоциации металлургов Украины Александра Каленкова, который отмечает, что потеря Красноармейска приведёт к сокращению производства стали на Украине до 2–3 млн тонн в год. Впрочем, это не новость для тех, кто читал опубликованный на страницах нашего издания текст "Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска".
Прочие новости
На украинские активы Геннадия Боголюбова — бизнес-партнёра находящегося в СИЗО Игоря Коломойского — наложен арест в рамках уголовного дела против Коломойского. Сам Боголюбов в этом году покинул территорию Украины как многодетный отец, пусть и при помощи своей супруги, которую за это уволили с дипломатической службы. Переживать за него не стоит: профессиональный рейдер и кровопийца накопил денег на старость как себе, так и 7 своим детям и даже их внукам.
Сооснователь и управляющий бизнесом украинской сети магазинов косметики и парфюмерии Brocard Юрий Гаткин дал интервью изданию Delo.ua, где рассказал, что был вынужден с начала СВО закрыть треть своих магазинов из-за потери Украиной территорий и смещения линии фронта. Взамен были открыты новые магазины, но экономика офлайн продаж оставляет желать лучшего: необходимо заполнять полки, платить зарплаты в условиях изменившегося рынка труда, где установился диктат рабочих, а также закупать генераторы и топливо к ним.
Из-за повышения ставок акцизов на светлые нефтепродукты их импорт в сентябре по сравнению с августом сократился на 26%, а количество компаний-импортёров уменьшилось на 12%, до 245, что стало наименьшим показателем с июня 2022 года.
Украинский IT-стартап airSlate с капитализацией свыше 1 млрд долларов сократит 100 своих сотрудников (всего из около 800, из которых 600 на Украине). В целом, за первые 6 месяцев 2026 года в 50 крупнейших украинских IT-компаниях сократили 2,4 тыс. человек или 2,9% от общего количества. Сейчас в украинском IT продолжают трудиться 79,4 тыс. человек.
О том, какие социальные и психологические проблемы у Украины возникнут в ближайшем будущем - в статье Ростислава Ищенко "День гнева"
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийУрсула фон дер ЛяйенМВФReutersЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:05Главное за ночь 23 октября
08:00"Президенты" российской Бессарабии: в чём их отличие от современных президентов-евроинтеграторов
07:10Успехи Трампа и берлинский сговор
06:10Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово
06:00"Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала
05:50Мобилизация в России может начаться в случае интервенции НАТО, но Трамп обещает спасти мир — Евсеев
05:45К весне цифра вырастет до миллиона: эксперт о том, сможет ли Украина компенсировать потери на поле боя
05:40Экономика Украины и война: ужас без конца от МВФ, нищие пенсионеры и отстающие подростки
05:35Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
05:30Норин: Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, она будет реагировать на это "разными способами"
05:20Война с региональными властями и раболепство перед Британией. Чем занимается и как живет украинская элита
05:15Украина ляжет первой. Норин о том, почему после курской авантюры Киеву нужно придумать "новый креатив"
05:00Зеленский готов положить по Курском множество бригад, но это не произведет впечатления на Трампа — Евсеев
04:54В ожидании провокации. Зачем в Киев приезжал глава Пентагона Ллойд Остин
04:45У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев
04:30Накрыли на подходе: Евсеев рассказал, почему в одной атаке под Курском Украина теряет по семь танков
04:24Молдавия - цэ Украина
04:15Эксперт раскрыл, что будет, если ВС РФ окружат Сумы или "провернут" новый заход в Харьковскую область
04:00Евсеев: Когда ВС РФ выйдут к Запорожью, то смогут достать до "Мотор-Сичи" и "Южмаша" в Днепропетровске
03:45Норин: Если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, у Киева "крякнется" участок фронта и армия побежит
Лента новостейМолния