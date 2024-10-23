https://ukraina.ru/20241023/1058284081.html

Евсеев: Когда ВС РФ выйдут к Запорожью, то смогут достать до "Мотор-Сичи" и "Южмаша" в Днепропетровске

Евсеев: Когда ВС РФ выйдут к Запорожью, то смогут достать до "Мотор-Сичи" и "Южмаша" в Днепропетровске - 23.10.2024 Украина.ру

Евсеев: Когда ВС РФ выйдут к Запорожью, то смогут достать до "Мотор-Сичи" и "Южмаша" в Днепропетровске

Если ВС РФ приблизятся к Запорожью, то будет проще выбивать военно-экономический потенциал города. Там есть завод "Мотор-Сич", который производит двигатели для БПЛА. При этом от Запорожья недалеко и до Днепропетровска, где расположен завод "Южмаш". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-10-23T04:00

2024-10-23T04:00

2024-10-23T04:00

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Сейчас на границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Их надо брать, чтобы подходить к самому Запорожью, рассказал эксперт.Но если ВС РФ смогут выйти на линию Орехов-Гуляйполе-Великая Новоселка, то противник тоже окажется на открытой местности, потому что за этими поселками нельзя быстро создать оборону, указал он.При этом от Запорожья недалеко до Днепропетровска, где расположен завод "Южмаш". Российские военные смогли частично подавить оборонную промышленность Харькова, откуда противник уже вывозит производственные мощности. То же самое надо делать с Запорожьем и Днепропетровском, отметил специалист."Кстати, нам только на третий год СВО удалось попасть по танкостроительному заводу в Николаеве. Да, там технику ремонтируют, а не производят, но это – тоже опасно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру

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