https://ukraina.ru/20241022/1058261308.html

Событие такого масштаба, каких в России ещё не было: в Казани открывается саммит лидеров БРИКС

Событие такого масштаба, каких в России ещё не было: в Казани открывается саммит лидеров БРИКС - 22.10.2024 Украина.ру

Событие такого масштаба, каких в России ещё не было: в Казани открывается саммит лидеров БРИКС

Саммит БРИКС в Казани, вероятно, станет крупнейшим внешнеполитическим событием в истории России

2024-10-22T06:00

2024-10-22T06:00

2024-10-22T06:00

эксклюзив

россия

казань

брикс

владимир путин

эрдоган

международные отношения

экономика

турция

антониу гутерреш

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22 октября в столице Татарстана стартует XVI саммит лидеров БРИКС, который станет кульминацией председательства, или, как выразился помощник президента РФ Юрий Ушаков, российской вахты БРИКС.По его словам, это будет беспредельно масштабное мероприятие, по крайней мере, в России давно таких международных мероприятий не проводилось."На саммит стран БРИКС мы ждём 20 тысяч статусных гостей. Такое количество одномоментно, в течение трёх дней, мы не принимали ни разу. Думаю, в ближайшее время таких больших событий на территории нашей страны не будет", - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.И это не считая экспертов, представителей СМИ, сотрудников правоохранительных органов, волонтёров, а численность некоторых официальных делегаций достигает 100 человек. Для размещения гостей выделили 53 отеля.Невиданная концентрация мировых лидеров на квадратный метрИз 38 государств, которым направили приглашения, участие в саммите подтвердили 36, из них 22 будут представлены на высшем уровне лидеров. Например, избранный президент Индонезии Прабово Субианто не смог прибыть, поскольку церемония инаугурации состоялась 20 октября, и теперь он занимается формированием правительства, но отправил в Казань специального посланника. В последний момент из-за проблем со здоровьем визит отменил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (политик упал в ванной и ударился головой, врачам пришлось наложить три шва), но он выступит в онлайн-режиме.Лидеры остальных стран, входящих в БРИКС, прибыли в столицу Татарстана: президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, занявший пост президента Ирана 28 июля Масуд Пезешкиан, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед – а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко.Россия также пригласила представителей государств, которые в настоящее время председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Кроме того, в мероприятии примут участие генеральные секретари ООН Антониу Гутерреш, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, Нового банка развития.Нынешний саммит станет первым для объединения в расширенном формате: с 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Эфиопия. Однако незадолго до начала мероприятия возник вопрос о статусе одной из этих стран, причём крупнейшей из новичков с экономической точки зрения (ВВП - $1,1 трлн) - Саудовской Аравии.На Всемирном экономическом форуме в Давосе в середине января министр торговли Маджид аль-Касаби сказал, что королевство ещё официально не стало членом объединения. Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 15 октября, что статус Саудовской Аравии прояснится в Казани.Почему возникла такая ситуация, в комментарии изданию Украина.ру объяснил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов."Саудовская Аравия не хочет создавать дополнительный раздражитель для отношений с Западом, присоединяясь к БРИКС в период председательства России. Я думаю, после окончания этого периода, участие саудитов в объединении будет более полноценным", — пояснил он.Эксперт отметил, что обижаться на Саудовскую Аравию не следует, потому что каждая страна в первую очередь думает о своих интересах.Тем не менее, как отметил Суслов, Саудовская Аравия сейчас ведёт переговоры с Соединёнными Штатами о юридически обязывающем оборонном союзе. Если Эр-Рияд подпишет соглашение с американцами, он не сможет участвовать в БРИКС.Кто на новенького?Прояснится в Казани и вопрос со странами, желающими присоединиться к БРИКС, а таковых на сегодняшний день, как сообщил глава МИД Бразилии Мауро Виэйра, почти 40. Как известно, решения в объединении принимаются консенсусом, поэтому десятке (девятке - если без Саудовской Аравии) нужно вместе решить, принимать ли в свои ряды новичков или сосредоточиться на работе в нынешнем составе, а однозначного мнения по этому поводу пока нет. Россия предпочитает взять паузу и "переварить" прибывших, её деятельность как председателя БРИКС как раз и направлена на максимальную интеграцию присоединившихся в 2024 году Ирана, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.Тем не менее, несколько потенциальных участников заслуживают особого внимания. Уже известно, что в Казани точно рассмотрят заявку Турции на полноформатное членство. По информации агентства Bloomberg, республика направила заявку на присоединении к БРИКС несколько месяцев назад на фоне череды неудач в переговорах о вступлении в Евросоюз (статус кандидата в члены ЕС Турция получила ровно 25 лет назад, 13 октября 1999 года, т.е. ещё в прошлом веке). Что важно – это первое государство-член НАТО, проявившее интерес к БРИКС. Как Эрдоган собирается совместить деятельность в двух объединениях, в которых состоят недружественные по отношению друг к другу страны?Востоковед Елена Супонина в комментарии изданию Украина.ру объяснила, что Турция давно уже поняла, что переговоры с Евросоюзом по поводу её членства не приведут к обещанным результатам. Однако Эрдоган, по мнению эксперта, хочет быть ближе к объединению БРИКС, а позже вступить в него не из-за желания насолить кому-то, это продиктовано пониманием важности БРИКС, где ключевые роли играют страны, с которыми Турция сотрудничает. Тот факт, что Турция является членом НАТО, для БРИКС не играет большой роли, добавила Супонина. В свою очередь на Западе ревниво относятся к таким устремлениям Турции, как ранее относились и к членству других государств. Желание Турции присоединиться к БРИКС не должно нас пугать. Как отмечает Супонина, Индия тоже является членом различных организаций, в том числе военных, где ключевую роль играют США. Тем не менее, это не мешает Индии нормально работать в БРИКС.Также будет рассмотрена заявка Малайзии – одной из самых динамично развивающихся стран, третьей экономики АСЕАН (31-я в мировом списке по паритету покупательной способности)."БРИКС - это неформальный блок, который не требует от нас подписания каких-либо договоров. Мы считаем этот блок хорошей площадкой для страны, поскольку население участниц превышает 2 млрд человек, а ВВП больше, чем ВВП стран АСЕАН. Вот почему Малайзия выразила интерес к вступлению в БРИКС", - пояснял глава МИД страны Мохамад Хасан.В свою очередь посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лаи сделал акцент на том, что его государство может дать объединению – в частности поделиться своим опытом в такой сфере, как исламское финансирование. По словам дипломата, в Малайзию учиться этому направлению приезжают из России, поскольку в стране проживает большое количество мусульман. В самой Малайзии мусульмане составляют большинство населения – около 61,3%.БРИКС действительно стала очень привлекательной для большого числа стран, однако есть и те, кто публично зарекаются присоединяться к объединению, есть такие и среди достаточно близких союзников России. Так, советник—пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в интервью изданию Tengrinews 16 октября сообщил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите в Казани и выступит 24 октября на расширенном заседании в формате "аутрич", но Казахстан в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, отдавая предпочтение ООН как универсальной и безальтернативной международной организации.В то же время, по мнению Дмитрия Суслова, главным результатом саммита в Казани станет создание формата партнёрства БРИКС, в рамках которого Казахстан сможет участвовать в объединении. Это полностью соответствует и российскому целеполаганию, добавил эксперт, потому что Москва тоже рассматриваем Астану именно как партнёра.В 2022 году желание присоединиться к БРИКС выражала Аргентина, прежде всего с целью получения новых возможностей для экономического партнёрства, но после смены власти от этой идеи отказалась, официально уведомив об этом в декабре 2023-го. Президент Хавьер Милей принял такое решение отчасти по политическим причинам, поскольку БРИКС стал больше, чем экономический блок.Какое бы решение насчёт расширения ни принял БРИКС, игнорировать тех, кто проявляет интерес к объединению, нельзя. В связи с этим вводится новая категория – "государства- партнёры". Что это за статус, по каким критериям будет присваиваться и какие страны его получат, решат в Казани. По словам заместителя главы МИД РФ, шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова, статус партнёров БРИКС будет максимально близок к членству.Чем обусловлен интерес такого количества стран к БРИКС, в комментарии изданию Украина.ру объяснил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак: "Деловая активность уходит в Юго-Восточную Азию, капитал уходит из Европы, в том числе в Китай - вслед за более дешёвыми энергоресурсами, технологиями, а БРИКС сегодня объединяет страны, которые ещё не лишились суверенитета и могут выстраивать собственную политику в соответствии со своими целями и задачами".Это объединение, которое само по себе обладает избыточными природными ресурсами, всеми необходимыми технологиями, ёмким рынком сбыта, продовольственной безопасностью, а также способствует развитию отношений между участниками, с учётом всех этих факторов, безусловно, перспектив в БРИКС намного больше, подытожил эксперт.Чтобы не быть голословными, вот несколько цифр:Однако сегодня БРИКС - весьма молодая неформальная структура, которой всего лишь 18 лет. В связи с этим объединение ещё не нашло в полной мере своего лица и миссии.Как пояснил изданию Украина.ру политтехнолог Дмитрий Выдрин, БРИКС — организация в основном с экономическими целями, но на встречах её лидеров всё чаще говорят о безопасности, культуре и образовании."А следовательно, велика вероятность превращения БРИКС в полноценный союз государств, исповедующих родственные цели и ценности. Чем теснее и многограннее будут связи уже 9 стран – участниц БРИКС, тем меньше останется рисков её дискредитации и разрушения оппонентами и недругами", — сказал он.О том, что БРИКС развивается всесторонне, отметил Владимир Путин, выступая 18 октября на Деловом форуме БРИКС. Глава государства заявил, что в рамках объединения "реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнёров по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи".Какие вопросы в центре внимания участников саммитаПомимо вопросов реорганизации самого объединения - принятия новых членов и подключения к работе государств-партнёров - политики, собравшиеся в Казани, обсудят текущую ситуацию в мире, прежде всего самые острые кризисы.Особое внимание будет приковано к эскалации на Ближнем Востоке, тем более, представители ключевых стран региона будут присутствовать на саммите.Не обойдётся также без обсуждения Украины, по словам Сергея Рябкова, Россия ничего не скрывает, а, наоборот, использует и эту площадку для показа того, что и почему делается, в чём коренные причины конфликта, однако отдельной сессии по этой теме не запланировано, не ожидается также мероприятий по линии "Друзей мира".Впрочем, одно из самых ожидаемых событий саммита не политического, а экономического характера: БРИКС планирует создать платёжную систему на основе блокчейна и цифровых технологий, которая станет аналогом SWIFT. Как таковые аналоги уже существуют, но идея этого проекта заключается в отсутствии единого центра, таким образом, не будет какой-то единой точки, из которой можно было отключить одного из участников.На протяжении нескольких лет шло обсуждение введения единой валюты внутри БРИКС, однако сейчас это не целесообразно, учитывая и разницу курсов национальных валют всех стран объединения, и разную степень их зависимости от доллара, и многих других факторов.Попытки Запада сорвать саммит БРИКС к КазаниСмотреть спокойно на то, как БРИКС набирает вес на мировой арене, Запад, конечно, не может и старается помешать работе объединения.Как сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на протяжении нескольких месяцев США и Великобритания предпринимали многочисленные попытки сорвать саммит БРИКС путём различных "интриг и козней", но они провалились. По мнению дипломата, "очень важным фактором в копилку мирового отрезвления стала зерновая сделка и то, что с ней сделали США, Брюссель и так далее".О давлении со стороны Запада на власти государств, приглашённых Россией в Казань, говорил и Юрий Ушаков. Не все государства мира заинтересованы в успехе казанского саммита, подчеркнул помощник президента РФ, тем не менее, по его словам, представительство стран весомое.Директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН Алексей Кузнецов считает, что нужно быть готовыми к тому, что США будут выстраивать конфронтацию объединению, в основном "подковёрными методами"."Следует ожидать как точечного давления на некоторых политических лидеров крупных стран Глобального Юга, так и расширения применения США и их сателлитами разных мер недобросовестной конкуренции против стран, активно выступающих за честные отношения в мировой экономике и соблюдение принципов ООН во внешней политике", — заявил он в комментарии изданию Украина.ру.Однако необходимо отходить от клише западных пропагандистов и перестать воспринимать БРИКС как "анти-НАТО", уверен эксперт."Важно, чтобы БРИКС по-прежнему был источником "позитивной" повестки, а не скатывался в конфронтационные вопросы, которые стремятся навязать страны "коллективного Запада", — пояснил Кузнецов.Основные мероприятия саммита БРИКС пройдут 22 октября и в первой половине дня 23 октября. Вторая часть (со второй половины дня 23 октября и 24 октября) – это заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич", тема которого – "БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира".Каким образом влияние БРИКС на мировой арене укрепит Антониу Гутерриш, читайте в интервью президента Американского университета в Москве Эдуард Лозанский: Если генсек ООН приедет на БРИКС в Казань, он загонит Запад в угол

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эксклюзив, россия, казань, брикс, владимир путин, эрдоган, международные отношения, экономика, турция, антониу гутерреш