"Идеология и нехватка времени": глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС - 30.12.2023 Украина.ру
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"Идеология и нехватка времени": глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
"Идеология и нехватка времени": глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС - 30.12.2023 Украина.ру
"Идеология и нехватка времени": глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
Глава МИД Аргентины Диана Мондино признала наличие идеологического мотива в отказе от вступления страны в БРИКС. Об этом она рассказала в интервью телеканалу La Nación
2023-12-30T07:59
2023-12-30T07:59
новости
аргентина
мид
брикс
хавьер милей
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"У Аргентины много экономических проблем. Цель БРИКС - торговля со странами, с которыми мы уже это имеем… Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?" - заявила министр.Отвечая на вопрос журналиста о том, было ли это решение идеологическим или практическим, Мондина сказала "и то, и то".Министр напомнила, что новое правительство Аргентины намерено делать упор на развитии отношений с "либеральными демократиями", такими как США, Израиль, Новая Зеландия, Европа, Канада.Президент Аргентины Хавьер Милей ранее направил лидерам стран БРИКС письмо с уведомлением об отказе страны вступать в организацию.
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новости, аргентина, мид, брикс, хавьер милей, сша
Новости, Аргентина, МИД, БРИКС, Хавьер Милей, США

"Идеология и нехватка времени": глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС

07:59 30.12.2023
 
© Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
© Виталий Белоусов
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Глава МИД Аргентины Диана Мондино признала наличие идеологического мотива в отказе от вступления страны в БРИКС. Об этом она рассказала в интервью телеканалу La Nación
"У Аргентины много экономических проблем. Цель БРИКС - торговля со странами, с которыми мы уже это имеем… Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?" - заявила министр.
Отвечая на вопрос журналиста о том, было ли это решение идеологическим или практическим, Мондина сказала "и то, и то".
Министр напомнила, что новое правительство Аргентины намерено делать упор на развитии отношений с "либеральными демократиями", такими как США, Израиль, Новая Зеландия, Европа, Канада.
Президент Аргентины Хавьер Милей ранее направил лидерам стран БРИКС письмо с уведомлением об отказе страны вступать в организацию.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря, 04:03
Милей подписал указ о "шоковой" либерализации экономики АргентиныПрезидент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, теперь их должен одобрить парламент. Об этом глава государства сообщил в обращении к нации
 
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