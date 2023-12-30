https://ukraina.ru/20231230/1052507381.html
"Идеология и нехватка времени": глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
"Идеология и нехватка времени": глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС - 30.12.2023 Украина.ру
"Идеология и нехватка времени": глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
Глава МИД Аргентины Диана Мондино признала наличие идеологического мотива в отказе от вступления страны в БРИКС. Об этом она рассказала в интервью телеканалу La Nación
2023-12-30T07:59
2023-12-30T07:59
2023-12-30T07:59
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"У Аргентины много экономических проблем. Цель БРИКС - торговля со странами, с которыми мы уже это имеем… Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?" - заявила министр.Отвечая на вопрос журналиста о том, было ли это решение идеологическим или практическим, Мондина сказала "и то, и то".Министр напомнила, что новое правительство Аргентины намерено делать упор на развитии отношений с "либеральными демократиями", такими как США, Израиль, Новая Зеландия, Европа, Канада.Президент Аргентины Хавьер Милей ранее направил лидерам стран БРИКС письмо с уведомлением об отказе страны вступать в организацию.
https://ukraina.ru/20231221/1052290237.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аргентина, мид, брикс, хавьер милей, сша
Новости, Аргентина, МИД, БРИКС, Хавьер Милей, США
"Идеология и нехватка времени": глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
Глава МИД Аргентины Диана Мондино признала наличие идеологического мотива в отказе от вступления страны в БРИКС. Об этом она рассказала в интервью телеканалу La Nación
"У Аргентины много экономических проблем. Цель БРИКС - торговля со странами, с которыми мы уже это имеем… Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?" - заявила министр.
Отвечая на вопрос журналиста о том, было ли это решение идеологическим или практическим, Мондина сказала "и то, и то".
Министр напомнила, что новое правительство Аргентины намерено делать упор на развитии отношений с "либеральными демократиями", такими как США, Израиль, Новая Зеландия, Европа, Канада.
Президент Аргентины Хавьер Милей ранее направил лидерам стран БРИКС письмо с уведомлением об отказе страны вступать в организацию.