https://ukraina.ru/20241021/1058225979.html

Эдуард Лозанский: Если генсек ООН приедет на БРИКС в Казань, он загонит Запад в угол

Эдуард Лозанский: Если генсек ООН приедет на БРИКС в Казань, он загонит Запад в угол - 21.10.2024 Украина.ру

Эдуард Лозанский: Если генсек ООН приедет на БРИКС в Казань, он загонит Запад в угол

Внезапно Вашингтон оказался в ситуации, когда его амбиции не соответствуют имеющимся средствам. Развитие БРИКС семимильными шагами смешало все карты гегемона, и чем больше объединение будет усиливать свое влияние, тем меньше у противников будет возможностей ему противостоять.

2024-10-21T06:40

2024-10-21T06:40

2024-10-21T06:40

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Об этом в интервью издания Украина.ру рассказал президент Американского университета в Москве, автор фильма о "Другой Америке" Эдуард Лозанский.Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии примут участие представители 32 стран, из которых 24 будут представлены главами государств.Объединению БРИКС, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, в этом году исполнилось 18 лет. Интерес к тому, чтобы присоединиться в той или иной форме к БРИКС, проявляют 34 страны, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова.— Эдуард Дмитриевич, мы постоянно говорим о том, что БРИКС способствует переходу от однополярного мира к многополярному. Расскажите, как именно это происходит?— Я бы обратился для начала к истории. После Второй мировой войны возникли две большие группы государств с разными системами: социалистическая, возглавляемая СССР, и капиталистическая, возглавляемая США. Позднее в 1961 году в игру включилась третья группа — "Движение неприсоединения", которая первоначально возглавлялась Югославией, Индией, Египтом и Индонезией. Позже она превратилась во внушительное движение, которое объединило около 120 государств с разных континентов. Однако эта конфигурация завершилась с распадом СССР в 1991 году медленным снижением активности "Движения неприсоединения". Последний его съезд прошел 12 лет назад, и с тех пор о новой дате не сообщалось.На смену трехполярной конфигурации пришла однополярность — абсолютная гегемония Соединенных Штатов Америки. Югославия, Ирак, Ливия и Сирия попытались бросить вызов этому мировому порядку, но США немедленно объявили их изгоями. За этим последовало жестокое наказание в виде военной интервенции и так далее.— Россия тогда не могла или не хотела противостоять гегемонии Штатов?— Экономика России была разрушена олигархическими капиталистическими реформами, шоковой терапией, которые были навязаны Москве Белым домом Клинтона-Гора. Это признавали и Конгресс США, и писала газета "Вашингтон Пост" в статье "Кто ограбил Россию". То есть Россия оказалась слишком слаба, чтобы противостоять этой гегемонии.Однако в начале 21 века ситуация начала меняться. Сначала — в положительную сторону. Новый глава США Джордж Буш-младший и президент РФ Владимир Путин установили теплые и дружеские отношения. По иронии судьбы, именно террористическая атака 11 сентября способствовала этому многообещающему развитию, о чем я более подробно говорил в наших предыдущих интервью.К сожалению, в скором времени наступило разочарование для тех, кто считал, будто в российско-американских отношениях началась новая эра, когда Буш быстро "отблагодарил" Путина крестовым походом по "продвижению демократии" на постсоветском пространстве, отменой Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), что самое страшное, проталкиванием вступления Украины и Грузии в НАТО.Владимир Путин почувствовал, что его предали, и ответил резким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. Он сказал, что самопровозглашенное господство США привело к тому, что "никто не чувствует себя в безопасности", и подчеркнул, что Россия воспринимает экспансию на Восток как угрозу.— Первым инцидентом после этой речи стал решительный отпор нападению Грузии на российских миротворцев в Южной Осетии в августе 2008 года...— Да. Тогдашний президент Грузии Саакашвили рассчитывал на военную поддержку США, но она была лишь словесной. В конце концов Саакашвили был арестован новым правительством Грузии, которое недавно извинилось перед Россией за его действия в 2008 году.В то же время за 30 лет, прошедших после окончания холодной войны, произошли необратимые изменения. Азиатско-Тихоокеанский регион стал играть более значительную роль в мировой финансовой и экономической системе. Валовой внутренний продукт Китая достиг почти американского уровня. Россия оправилась от ужасов 1990 годов, которые ей устроили олигархи и западные советники. Члены Конгресса США признали это в своем Докладе в сентябре 2000 года. Кроме того, "азиатские тигры" и африканские страны начали набирать обороты, а некоторые из них демонстрируют хорошие экономические и демографические показатели.Следующий значительный шаг в сторону от однополярного миропорядка произошел в июне 2009 года, когда на своем первом саммите страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) подтвердили свою приверженность многополярному миропорядку и глобальному невмешательству и призвали к созданию новой международной резервной валюты в качестве альтернативы доллару США. В 2011 году к организации присоединилась ЮАР, аббревиатура группы изменилась на БРИКС. После к объединению добавились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.Недавно министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что 34 страны официально выразили заинтересованность в присоединении к блоку, более 20 из них активно подают заявки на членство. То есть внезапно Вашингтон оказался в ситуации, когда его амбиции не соответствуют имеющимся средствам. Построенный США мировой порядок не устраивает не только тех, кого Госдепартамент этой страны называет новой "осью зла" или "реваншистами" (таких как Россия, Китай, Иран и Северная Корея), но и подавляющее большинство тех, кого сейчас называют Глобальным Югом. Мир без агрессивных войн, санкций, информационных атак и клеветы, неравенства доходов и неуважения к окружающей среде — вот к чему стремятся люди в Азии, Африке и Латинской Америке.Можно сказать, что сегодняшний БРИКС является реинкарнацией "Движения неприсоединения", но с гораздо большим содержанием: объединяет двух постоянных членов Совета Безопасности ООН, три ядерные державы и четыре страны, входящие в список крупнейших экономик планеты.— Как вы считаете, будут ли на Западе выстраивать противодействие БРИКС? — Разумеется, на Западе (за редким исключением) развитие БРИКС вызывает раздражение, но открыто его выражать там вряд ли будут, так как со многими членами объединения у западников есть взаимовыгодные отношения, которые они хотели бы сохранить. Понятно, что гегемон и его самые послушные вассалы будут оказывать на государства – члены БРИКС давление.Однако, чем больше объединение будет усиливать свое влияние, тем меньше у противников будет возможностей ему противостоять. — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приедет в Казань на саммит. О чем это говорит? — Если он действительно там появится, это будет весьма значительным фактором в укреплении имиджа и влияния БРИКС на международные события. Любая негативная реакция в отношении Гутерриша только докажет лишний раз лицемерие Запада, а авторитет генсека ООН только возрастет, так как подтвердит его независимость.Резюмируя, скажу, что на предстоящем саммите в Казани по меньшей мере 33 страны будут представлены своими лидерами, заинтересованными в построении альтернативного миропорядка — не противостоящего Западу, а параллельного ему. При этом члены БРИКС не собираются возрождать блоковое мышление, они хотят сформировать взаимовыгодные беспроигрышные форматы, построить суверенную платежную систему и надежные логистические коридоры. Их основные принципы: независимость и региональный суверенитет, многополярность, мир, свободная торговля без искусственных барьеров и санкций, взаимовыгодное сотрудничество вместо диктата и конфронтации.В заключение приведу высказывание экс-председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли (июнь 2023 года), который заявил, что недолгий период однополярного мира закончился, и "становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде…".Сделает ли новая администрация Белого дома окончательную ставку на конфронтацию и ядерную эскалацию или присоединится на равных к формированию многополярного мирового порядка? Пока что ответ на этот вопрос остается открытым.О том, что ждет Казахстан без БРИКС, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества.

https://ukraina.ru/20230831/1048996537.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, сша, россия, грузия, владимир путин, брикс, нато, оон, казань, саммит, запад, американская гегемония