Русофобская политика похоронила величие Европы. Дудчак объяснил, почему за странами БРИКС будущее
Межгосударственное объединение БРИКС располагает бóльшим количеством перспектив для своих участников, а потому глобальный рост экономики в будущем будет сосредоточен именно среди них. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак, который также обозначил причины упадка Европы
В четверг на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в российской столице президент Владимир Путин напомнил о том, что мир вошел в эпоху коренных, необратимых изменений, а новая многополярная модель развития запускает волну глобального роста на весь 21 век. При этом верх одержит не Европа или Северная Америка, а страны БРИКС и те государства, которые захотят присоединиться к объединению.
Комментируя слова главы государства, кандидат экономических наук назвал Европу "крайне депрессивной" частью света, которая пришла в упадок из-за своей русофобской политики.
"Величие Европы ушло далеко в прошлое. Причины всему этому - антироссийские санкции и русофобская политика, разрушившая фундамент и лишившая европейцев дешевых углеводородов, которые были незаменимым источником - сырьем для химической промышленности и не только. Без этого становится крайне сложно выживать в условиях жесткой конкуренции", - сказал собеседник Украина.ру.
По его словам, чуть лучше обстоят дела в Соединенных Штатах Америки, экономика которых держится на ослабевающем, но пока еще сильном долларе, а также на военной мощи, которая остается серьезным аргументом. Однако и там ситуация оставляет желать лучшего.
"Деловая активность уходит в Юго-Восточную Азию, капитал уходит из Европы, в том числе в Китай - вслед за более дешевыми энергоресурсами, технологиями. А БРИКС сегодня объединяет страны, которые еще не лишились суверенитета и могут выстраивать собственную политику в соответствии со своими целями и задачами", - пояснил он.
Дудчак добавил, что БРИКС - это объединение, которое способствует развитию отношений внутри и само по себе обладает избыточными природными ресурсами, всеми необходимыми технологиями, емким рынком сбыта, продовольственной безопасностью. С учетом вышеперечисленного, безусловно, там перспектив намного больше, заключил эксперт.
Накануне желание тесно сотрудничать со всеми странами, входящими в БРИКС, выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он указал, что сама организация представляет собой привлекательное и открытое объединение, а Евросоюзу следовало бы поучиться у него.
До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании страны войти в БРИКС.
На сегодня в организацию помимо России входят: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, а с начала 2024 года Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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