Русофобская политика похоронила величие Европы. Дудчак объяснил, почему за странами БРИКС будущее - 26.09.2024 Украина.ру
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Русофобская политика похоронила величие Европы. Дудчак объяснил, почему за странами БРИКС будущее
Русофобская политика похоронила величие Европы. Дудчак объяснил, почему за странами БРИКС будущее - 26.09.2024 Украина.ру
Русофобская политика похоронила величие Европы. Дудчак объяснил, почему за странами БРИКС будущее
Межгосударственное объединение БРИКС располагает бóльшим количеством перспектив для своих участников, а потому глобальный рост экономики в будущем будет сосредоточен именно среди них. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак, который также обозначил причины упадка Европы
2024-09-26T16:18
2024-09-26T16:18
эксклюзив
европа
китай
александр дудчак
владимир путин
брикс
венгрия
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В четверг на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в российской столице президент Владимир Путин напомнил о том, что мир вошел в эпоху коренных, необратимых изменений, а новая многополярная модель развития запускает волну глобального роста на весь 21 век. При этом верх одержит не Европа или Северная Америка, а страны БРИКС и те государства, которые захотят присоединиться к объединению. Комментируя слова главы государства, кандидат экономических наук назвал Европу "крайне депрессивной" частью света, которая пришла в упадок из-за своей русофобской политики. По его словам, чуть лучше обстоят дела в Соединенных Штатах Америки, экономика которых держится на ослабевающем, но пока еще сильном долларе, а также на военной мощи, которая остается серьезным аргументом. Однако и там ситуация оставляет желать лучшего. "Деловая активность уходит в Юго-Восточную Азию, капитал уходит из Европы, в том числе в Китай - вслед за более дешевыми энергоресурсами, технологиями. А БРИКС сегодня объединяет страны, которые еще не лишились суверенитета и могут выстраивать собственную политику в соответствии со своими целями и задачами", - пояснил он. Дудчак добавил, что БРИКС - это объединение, которое способствует развитию отношений внутри и само по себе обладает избыточными природными ресурсами, всеми необходимыми технологиями, емким рынком сбыта, продовольственной безопасностью. С учетом вышеперечисленного, безусловно, там перспектив намного больше, заключил эксперт. Накануне желание тесно сотрудничать со всеми странами, входящими в БРИКС, выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он указал, что сама организация представляет собой привлекательное и открытое объединение, а Евросоюзу следовало бы поучиться у него. До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании страны войти в БРИКС.На сегодня в организацию помимо России входят: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, а с начала 2024 года Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Подробнее по теме - в статье автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС"
https://ukraina.ru/20240909/1057333697.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, европа, китай, александр дудчак, владимир путин, брикс, венгрия
Эксклюзив, Европа, Китай, Александр Дудчак, Владимир Путин, БРИКС, Венгрия

Русофобская политика похоронила величие Европы. Дудчак объяснил, почему за странами БРИКС будущее

16:18 26.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Анастасия Градинарова
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Межгосударственное объединение БРИКС располагает бóльшим количеством перспектив для своих участников, а потому глобальный рост экономики в будущем будет сосредоточен именно среди них. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак, который также обозначил причины упадка Европы
В четверг на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в российской столице президент Владимир Путин напомнил о том, что мир вошел в эпоху коренных, необратимых изменений, а новая многополярная модель развития запускает волну глобального роста на весь 21 век. При этом верх одержит не Европа или Северная Америка, а страны БРИКС и те государства, которые захотят присоединиться к объединению.
Комментируя слова главы государства, кандидат экономических наук назвал Европу "крайне депрессивной" частью света, которая пришла в упадок из-за своей русофобской политики.

"Величие Европы ушло далеко в прошлое. Причины всему этому - антироссийские санкции и русофобская политика, разрушившая фундамент и лишившая европейцев дешевых углеводородов, которые были незаменимым источником - сырьем для химической промышленности и не только. Без этого становится крайне сложно выживать в условиях жесткой конкуренции", - сказал собеседник Украина.ру.

По его словам, чуть лучше обстоят дела в Соединенных Штатах Америки, экономика которых держится на ослабевающем, но пока еще сильном долларе, а также на военной мощи, которая остается серьезным аргументом. Однако и там ситуация оставляет желать лучшего.
"Деловая активность уходит в Юго-Восточную Азию, капитал уходит из Европы, в том числе в Китай - вслед за более дешевыми энергоресурсами, технологиями. А БРИКС сегодня объединяет страны, которые еще не лишились суверенитета и могут выстраивать собственную политику в соответствии со своими целями и задачами", - пояснил он.
Дудчак добавил, что БРИКС - это объединение, которое способствует развитию отношений внутри и само по себе обладает избыточными природными ресурсами, всеми необходимыми технологиями, емким рынком сбыта, продовольственной безопасностью. С учетом вышеперечисленного, безусловно, там перспектив намного больше, заключил эксперт.
Накануне желание тесно сотрудничать со всеми странами, входящими в БРИКС, выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он указал, что сама организация представляет собой привлекательное и открытое объединение, а Евросоюзу следовало бы поучиться у него.
До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании страны войти в БРИКС.
На сегодня в организацию помимо России входят: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, а с начала 2024 года Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Подробнее по теме - в статье автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС"
Виктория Панова
9 сентября, 18:31
Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторонуУчастник ВЭФ-2024, руководитель Экспертного совета БРИКС – Россия Виктория Панова в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру объяснила, что Запад воспринимает БРИКС как угрозу, но виновато в этом не объединение, а непомерные амбиции западного гегемона
 
ЭксклюзивЕвропаКитайАлександр ДудчакВладимир ПутинБРИКСВенгрия
 
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