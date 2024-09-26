https://ukraina.ru/20240926/1057706931.html

Русофобская политика похоронила величие Европы. Дудчак объяснил, почему за странами БРИКС будущее

Русофобская политика похоронила величие Европы. Дудчак объяснил, почему за странами БРИКС будущее - 26.09.2024 Украина.ру

Русофобская политика похоронила величие Европы. Дудчак объяснил, почему за странами БРИКС будущее

Межгосударственное объединение БРИКС располагает бóльшим количеством перспектив для своих участников, а потому глобальный рост экономики в будущем будет сосредоточен именно среди них. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак, который также обозначил причины упадка Европы

2024-09-26T16:18

2024-09-26T16:18

2024-09-26T16:18

эксклюзив

европа

китай

александр дудчак

владимир путин

брикс

венгрия

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В четверг на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в российской столице президент Владимир Путин напомнил о том, что мир вошел в эпоху коренных, необратимых изменений, а новая многополярная модель развития запускает волну глобального роста на весь 21 век. При этом верх одержит не Европа или Северная Америка, а страны БРИКС и те государства, которые захотят присоединиться к объединению. Комментируя слова главы государства, кандидат экономических наук назвал Европу "крайне депрессивной" частью света, которая пришла в упадок из-за своей русофобской политики. По его словам, чуть лучше обстоят дела в Соединенных Штатах Америки, экономика которых держится на ослабевающем, но пока еще сильном долларе, а также на военной мощи, которая остается серьезным аргументом. Однако и там ситуация оставляет желать лучшего. "Деловая активность уходит в Юго-Восточную Азию, капитал уходит из Европы, в том числе в Китай - вслед за более дешевыми энергоресурсами, технологиями. А БРИКС сегодня объединяет страны, которые еще не лишились суверенитета и могут выстраивать собственную политику в соответствии со своими целями и задачами", - пояснил он. Дудчак добавил, что БРИКС - это объединение, которое способствует развитию отношений внутри и само по себе обладает избыточными природными ресурсами, всеми необходимыми технологиями, емким рынком сбыта, продовольственной безопасностью. С учетом вышеперечисленного, безусловно, там перспектив намного больше, заключил эксперт. Накануне желание тесно сотрудничать со всеми странами, входящими в БРИКС, выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он указал, что сама организация представляет собой привлекательное и открытое объединение, а Евросоюзу следовало бы поучиться у него. До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании страны войти в БРИКС.На сегодня в организацию помимо России входят: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, а с начала 2024 года Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Подробнее по теме - в статье автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС"

https://ukraina.ru/20240909/1057333697.html

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Анастасия Градинарова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

эксклюзив, европа, китай, александр дудчак, владимир путин, брикс, венгрия