Выпросить доллар, чтобы дали цент: журналист рассказал, как Зеленский пытается "подстелить соломку" - 22.10.2024 Украина.ру
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Выпросить доллар, чтобы дали цент: журналист рассказал, как Зеленский пытается "подстелить соломку"
Выпросить доллар, чтобы дали цент: журналист рассказал, как Зеленский пытается "подстелить соломку" - 22.10.2024 Украина.ру
Выпросить доллар, чтобы дали цент: журналист рассказал, как Зеленский пытается "подстелить соломку"
Зеленский пытается заинтересовать Запад лично в себе. Об этом свидетельствует пункт его "плана победы" о выкачивании украинских полезных ископаемых и о том, что за безопасность Европы будет отвечать украинская армия, а не американская. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-10-22T04:30
2024-10-22T04:30
новости
запад
украина
россия
владимир зеленский
евгений норин
нато
военная помощь
иностранные наемники
израиль
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Ранее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состоит в следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу".По словам журналиста, выдвигая подобные требования, Зеленский он идет на крайние меры и зовет Запад на помощь. Невозможно залезть к нему в голову, но по поводу его плана может быть несколько вариантов. Первое. Это попытка выпросить доллар, чтобы дали цент, отметил он.Второе. Зеленский пытается заинтересовать Запад лично в себе. Об этом свидетельствует пункт плана о выкачивании украинских полезных ископаемых и о том, что за безопасность Европы будет отвечать украинская армия, а не американская, указал историк.Во всяком случае, такие предложения более логичны, чем призывы к Западу воевать за Украину. Она же не является для США единственным фронтом. Между Украиной и Израилем Штаты однозначно выберут Израиль, подчеркнул он.Третье. Зеленский таким образом может попытаться продать своему обществу следующий посыл: "Я просил у Запада помощи, но Запад нас предал. Поэтому нам придется договариваться", — указал он."И если ситуация для Украины будет совсем аховой, ей нужно будет попробовать хоть как-то и хоть с чем-то выйти на переговоры. Вот он и пытается подстелить соломку", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру
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новости, запад, украина, россия, владимир зеленский, евгений норин, нато, военная помощь, иностранные наемники, израиль, сша, детали, сво, спецоперация
Новости, Запад, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Евгений Норин, НАТО, военная помощь, иностранные наемники, Израиль, США, детали, СВО, Спецоперация

Выпросить доллар, чтобы дали цент: журналист рассказал, как Зеленский пытается "подстелить соломку"

04:30 22.10.2024
 
Владимир Зеленский в неадеквате
Владимир Зеленский в неадеквате
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Зеленский пытается заинтересовать Запад лично в себе. Об этом свидетельствует пункт его "плана победы" о выкачивании украинских полезных ископаемых и о том, что за безопасность Европы будет отвечать украинская армия, а не американская. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Ранее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состоит в следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу".
По словам журналиста, выдвигая подобные требования, Зеленский он идет на крайние меры и зовет Запад на помощь. Невозможно залезть к нему в голову, но по поводу его плана может быть несколько вариантов. Первое. Это попытка выпросить доллар, чтобы дали цент, отметил он.
Второе. Зеленский пытается заинтересовать Запад лично в себе. Об этом свидетельствует пункт плана о выкачивании украинских полезных ископаемых и о том, что за безопасность Европы будет отвечать украинская армия, а не американская, указал историк.

"И это предложение не лишено рационального зерна. Во-первых, Украина официально станет страной-ландскнехтом (страна-наемник. — Ред.) Во-вторых, эта страна обладает армией с опытом современной войны с серьезным противником, которую можно сбагрить кому угодно", — констатировал Норин.

Во всяком случае, такие предложения более логичны, чем призывы к Западу воевать за Украину. Она же не является для США единственным фронтом. Между Украиной и Израилем Штаты однозначно выберут Израиль, подчеркнул он.
Третье. Зеленский таким образом может попытаться продать своему обществу следующий посыл: "Я просил у Запада помощи, но Запад нас предал. Поэтому нам придется договариваться", — указал он.
"И если ситуация для Украины будет совсем аховой, ей нужно будет попробовать хоть как-то и хоть с чем-то выйти на переговоры. Вот он и пытается подстелить соломку", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
О том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру
Эдуард Лозанский интервью
Вчера, 06:40
Эдуард Лозанский: Если генсек ООН приедет на БРИКС в Казань, он загонит Запад в угол Внезапно Вашингтон оказался в ситуации, когда его амбиции не соответствуют имеющимся средствам. Развитие БРИКС семимильными шагами смешало все карты гегемона, и чем больше объединение будет усиливать свое влияние, тем меньше у противников будет возможностей ему противостоять
 
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04:30Выпросить доллар, чтобы дали цент: журналист рассказал, как Зеленский пытается "подстелить соломку"
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