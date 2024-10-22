Выпросить доллар, чтобы дали цент: журналист рассказал, как Зеленский пытается "подстелить соломку"
Владимир Зеленский в неадеквате
Зеленский пытается заинтересовать Запад лично в себе. Об этом свидетельствует пункт его "плана победы" о выкачивании украинских полезных ископаемых и о том, что за безопасность Европы будет отвечать украинская армия, а не американская. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Ранее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состоит в следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу".
По словам журналиста, выдвигая подобные требования, Зеленский он идет на крайние меры и зовет Запад на помощь. Невозможно залезть к нему в голову, но по поводу его плана может быть несколько вариантов. Первое. Это попытка выпросить доллар, чтобы дали цент, отметил он.
Второе. Зеленский пытается заинтересовать Запад лично в себе. Об этом свидетельствует пункт плана о выкачивании украинских полезных ископаемых и о том, что за безопасность Европы будет отвечать украинская армия, а не американская, указал историк.
"И это предложение не лишено рационального зерна. Во-первых, Украина официально станет страной-ландскнехтом (страна-наемник. — Ред.) Во-вторых, эта страна обладает армией с опытом современной войны с серьезным противником, которую можно сбагрить кому угодно", — констатировал Норин.
Третье. Зеленский таким образом может попытаться продать своему обществу следующий посыл: "Я просил у Запада помощи, но Запад нас предал. Поэтому нам придется договариваться", — указал он.
"И если ситуация для Украины будет совсем аховой, ей нужно будет попробовать хоть как-то и хоть с чем-то выйти на переговоры. Вот он и пытается подстелить соломку", — резюмировал собеседник издания.
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