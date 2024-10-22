https://ukraina.ru/20241022/1058261127.html

Выпросить доллар, чтобы дали цент: журналист рассказал, как Зеленский пытается "подстелить соломку"

Выпросить доллар, чтобы дали цент: журналист рассказал, как Зеленский пытается "подстелить соломку" - 22.10.2024 Украина.ру

Выпросить доллар, чтобы дали цент: журналист рассказал, как Зеленский пытается "подстелить соломку"

Зеленский пытается заинтересовать Запад лично в себе. Об этом свидетельствует пункт его "плана победы" о выкачивании украинских полезных ископаемых и о том, что за безопасность Европы будет отвечать украинская армия, а не американская. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-10-22T04:30

2024-10-22T04:30

2024-10-22T04:30

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военная помощь

иностранные наемники

израиль

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Ранее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состоит в следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу".По словам журналиста, выдвигая подобные требования, Зеленский он идет на крайние меры и зовет Запад на помощь. Невозможно залезть к нему в голову, но по поводу его плана может быть несколько вариантов. Первое. Это попытка выпросить доллар, чтобы дали цент, отметил он.Второе. Зеленский пытается заинтересовать Запад лично в себе. Об этом свидетельствует пункт плана о выкачивании украинских полезных ископаемых и о том, что за безопасность Европы будет отвечать украинская армия, а не американская, указал историк.Во всяком случае, такие предложения более логичны, чем призывы к Западу воевать за Украину. Она же не является для США единственным фронтом. Между Украиной и Израилем Штаты однозначно выберут Израиль, подчеркнул он.Третье. Зеленский таким образом может попытаться продать своему обществу следующий посыл: "Я просил у Запада помощи, но Запад нас предал. Поэтому нам придется договариваться", — указал он."И если ситуация для Украины будет совсем аховой, ей нужно будет попробовать хоть как-то и хоть с чем-то выйти на переговоры. Вот он и пытается подстелить соломку", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241021/1058225979.html

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новости, запад, украина, россия, владимир зеленский, евгений норин, нато, военная помощь, иностранные наемники, израиль, сша, детали, сво, спецоперация