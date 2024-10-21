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Прибывший в Киев Остин не привез Зеленскому "подарков" - The Wall Street Journal

Прибывший в Киев Остин не привез Зеленскому "подарков" - The Wall Street Journal - 21.10.2024 Украина.ру

Прибывший в Киев Остин не привез Зеленскому "подарков" - The Wall Street Journal

Глава Пентагона Ллойд Остин, прибывший в Киев, не сделает новых заявлений о военной помощи Киеву и не разрешит наносить удары дальнобойным американским оружием по территории РФ. Об этом 21 октября сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ)

2024-10-21T10:54

2024-10-21T10:54

2024-10-21T10:54

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В материале WSJ уточняется, что основная цель визита американского гостя - демонстрация "твердой приверженности США военным усилиям" киевского режима.Американские журналисты также обратили внимание на то, что эта поездка на Украину может стать последней для Остина на посту главы минобороны США.Также издание напомнило, что Остин, в отличие от американского госсекретаря Энтони Блинкена, всегда выступал за сдержанное оказание помощи Украине и выражал обеспокоенность чрезмерными поставками оружия со складов США и сложностями обучения ВСУ.На прошлой неделе, комментируя "план победы" Зеленского, Остин предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов.Еще раньше президент США Джо Байден заявил, что в американской администрации нет консенсуса, стоит ли разрешить ВСУ бить своими ракетами вглубь российских территорий.Еще по теме: США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО.

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новости, ллойд остин, сша, киев, украина, владимир зеленский, энтони блинкен, the wall street journal, удары, россия