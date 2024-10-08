https://ukraina.ru/20241008/1057966107.html

Донецкий фронт. Киев хочет превратить Кураховскую ТЭС в новую "Азовсталь", но вероятнее ВСУ сбегут оттуда

Донецкий фронт. Киев хочет превратить Кураховскую ТЭС в новую "Азовсталь", но вероятнее ВСУ сбегут оттуда - 08.10.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. Киев хочет превратить Кураховскую ТЭС в новую "Азовсталь", но вероятнее ВСУ сбегут оттуда

Донецкий ополченец первой волны с позывным "Оцелот" рассказал изданию Украина.ру о трудностях освобождения юга ДНР

2024-10-08T17:39

2024-10-08T17:39

2024-10-08T17:39

эксклюзив

курахово

донецкая народная республика

киев

александр чаленко

азовсталь

вооруженные силы украины

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Российское наступление в ДНР не сбавляет оборотов. Сегодня с донецких фронтов опять пришли хорошие новости: Звездное Первое/Зоряное Первое и Золотая Нива освобождены.Первый населенный пункт находится к востоку от Курахово, которое российская армия берет в клещи. Если российские подразделения в ближайшее время освободят еще и поселки – Кураховка, Максимильяновка (бои в нем идут в центре) и Александрополь, то они выйдут на восточные окраины Курахово.Однако надо помнить, что от Максимильяновки до последнего 3,5 км, а от ЛБС с юга - 12-13 км. Восточная часть Курахово – это частный сектор, юг – многоэтажки, которые, видимо, перед штурмом будут сносить ФАБами. А вот западная часть города – это огромная промзона, где находится и большая Кураховская ТЭС, который украинцы превратили в свой укреп."Ее враг, судя по украинским пабликам, с которыми я ознакомился, мечтает превратить в очередную "Азовсталь". Мол, там можно бесконечно долго нас удерживать. Это наивно. Авдеевский же Коксохим, где также был сильнейший укреп, нас что, удержал? Не удержал. Почему тогда решили, что ТЭС удержит? Укропам давно надо понять, что против ФАБа-1500, как говорится в известной присказке, нет приёма. От кураховской "Азовстали" ничего не останется. Но мне кажется, что, когда Курахово попадет в полное окружение, сопротивление укропов будет бесполезно. Мало того, в случае реальной угрозы окружения, они попросту уйдут из города без всяких там "азовсталей", - не сомневается Оцелот.Он также добавил, что вся кураховская промка – это 8 кв.км, или два Авдеевских Коксохима, или четыре Монако.Кстати, после того, как дамба Кураховского водохранилища была разрушена, то река Волчья, которая тянется через весь город с запада на восток на 9 км, обмелела. Однако, по мнению Оцелота, вряд ли этим может воспользоваться российская армия, чтобы войти в город с севера, так как в местах, где это можно сделать, сейчас попросту болотистая, непроходимая почва.После того, как части российской армии, высвободившиеся после освобождения Угледара, выйдут на южные окраины Курахово, начнется его штурм. После освобождения Катериновки (на юге от Курахово) сегодня российские штурмовики вошли на окраины соседнего села – Антоновка."Переход сегодня Золотой Нивы, которая находится в направлении Большой Новоселовки/Великой Новоселовки, под наш контроль означает, что мы будем освобождать этой осенью не только Курахово, Селидово и Покровск с Мирноградом, но и захваченный в прошлом году во время "контрнаступа" Времьевский выступ. Если войдем в Большую Новоселку, то фактически украинская группировка, находящаяся сейчас в населенных пунктах Времьевского выступа, попадает в полукотел. Понятно, что котла не будет – командование ВСУ выведет свои подразделения в Запорожскую область", - полагает Оцелот.Хорошие вести приходят и из Торецка/Дзержинска. Российская армия зашла на восточные окраины города и продвигается вперед по улице Центральной в направлении шахты "Центральная". В Часов Яре боевые действия не так активны – российская 98-я воздушно-десантная дивизия проводит атаки, правда, без участия тяжелой техники.Читайте также материал Александра Чаленко Кто следующий после Угледара? В январе ДНР будет полностью освобождена

https://ukraina.ru/20241008/1057943754.html

https://ukraina.ru/20241004/1057896177.html

курахово

донецкая народная республика

киев

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Александр Чаленко

эксклюзив, курахово, донецкая народная республика, киев, александр чаленко, азовсталь, вооруженные силы украины