"Часики тикают": Медведев заявил, что киевский режим не шутит о создании ядерного оружия
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД "Комсомольская правда"
Сообщения о том, что Киев может за несколько недель разработать ядерное оружие - не просто страшилки. Для этой работы подойдет любая советская лаборатория, и у Киева такие есть, заявил 18 октября в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
В своей публикации Медведев отметил три главных события недели:
- 1Трамп первым из экс-президентов США признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной несет Владимир Зеленский, что не изменит позицию Вашингтона, но "важно на будущее".
- 2Зеленский презентовал свой "план победы, но судя по его содержанию, слово "план" в этом названии стоит читать как жаргонное наименование психотропных веществ, которые употребляет потерявший легитимность политик.
- 3У Киева есть ресурсы для создания ядерного оружия.
"С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.
Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен призвала коллективный Запад обратить внимание на ядерный шантаж Украины, заявив, что он не должен остаться безнаказанным.
"Это становится все более безумно и понятно: "план победы" Зеленского – это очень опасный план мировой войны. Ядерный шантаж Украины ради быстрого вступления в НАТО не должен остаться безнаказанным, Германия не должна позволить себе быть втянутой еще сильнее в войну", - сказала политик.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не просто раскритиковал "план победы" Зеленского, но и объявил, что в Европе всерьез отнеслись к его ядерному шантажу и в настоящее время западные спецслужбы пытаются узнать действительно ли Киев обладает ядерным потенциалом.
"Cпецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия", - рассказал Орбан.
10:32Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил ОрбанЗападные спецслужбы пытаются узнать ядерный потенциал Украины после информации о том, что Киев якобы за несколько недель может создать оружие такого типа. Об этом 18 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова опубликовало британское издание Reuters
В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В числе пунктов он назвал размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
Что именно входит в "план победы" Зеленского можно узнать в этом материале: Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения".