https://ukraina.ru/20241018/1058189870.html

"Часики тикают": Медведев заявил, что киевский режим не шутит о создании ядерного оружия

"Часики тикают": Медведев заявил, что киевский режим не шутит о создании ядерного оружия - 18.10.2024 Украина.ру

"Часики тикают": Медведев заявил, что киевский режим не шутит о создании ядерного оружия

Сообщения о том, что Киев может за несколько недель разработать ядерное оружие - не просто страшилки. Для этой работы подойдет любая советская лаборатория, и у Киева такие есть, заявил 18 октября в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-10-18T13:36

2024-10-18T13:36

2024-10-18T13:36

украина

киев

россия

владимир зеленский

дмитрий медведев

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bild

ядерное оружие

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В своей публикации Медведев отметил три главных события недели:"С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен призвала коллективный Запад обратить внимание на ядерный шантаж Украины, заявив, что он не должен остаться безнаказанным."Это становится все более безумно и понятно: "план победы" Зеленского – это очень опасный план мировой войны. Ядерный шантаж Украины ради быстрого вступления в НАТО не должен остаться безнаказанным, Германия не должна позволить себе быть втянутой еще сильнее в войну", - сказала политик.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не просто раскритиковал "план победы" Зеленского, но и объявил, что в Европе всерьез отнеслись к его ядерному шантажу и в настоящее время западные спецслужбы пытаются узнать действительно ли Киев обладает ядерным потенциалом."Cпецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия", - рассказал Орбан.В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В числе пунктов он назвал размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".Что именно входит в "план победы" Зеленского можно узнать в этом материале: Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения".

https://ukraina.ru/20241018/1058182190.html

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украина, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, нато, bild, ядерное оружие