Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам - 18.10.2024 Украина.ру
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Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам
Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам - 18.10.2024 Украина.ру
Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам
При осмотре места гибели военкора Владлена Татарского (по паспорту - Максима Фомина) криминалисты обнаружили части взрывного устройства, по которым удалось установить способ его срабатывания. Об этом 18 октября сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин
2024-10-18T12:08
2024-10-18T12:08
новости
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владлен татарский
александр бастрыкин
дарья трепова
ск рф
санкт-петербург
теракт
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Также следствию удалось установить маршрут Дарьи Треповой*, которая принесла военкору взрывчатку в статуэтке. Сотрудники СК с помощью изъятых видеозаписей с камер наблюдения точно установили, где преступница была до прихода в каче и после совершения преступления.В прошлом году, 2 апреля, Трепова* принесла в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел СВУ в действие. Журналист погиб на месте, еще 52 человека пострадали.В январе текущего года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей. Также с преступницы были взысканы 16 миллионов 495 тысяч рублей по гражданским искам потерпевших.Национальный антитеррористический комитет выяснил, что теракт в отношении Татарского был спланирован спецслужбами Украины. Также следствие установило финансовую взаимосвязь между убийством Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина.Все подробности здесь: Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского* Признана в РФ террористом и экстремистом.
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новости, россия, украина, владлен татарский, александр бастрыкин, дарья трепова, ск рф, санкт-петербург, теракт
Новости, Россия, Украина, Владлен Татарский, Александр Бастрыкин, Дарья Трепова, СК РФ, Санкт-Петербург, теракт

Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам

12:08 18.10.2024
 
© vk.com / Владлен ТатарскийВладлен Татарский
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© vk.com / Владлен Татарский
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При осмотре места гибели военкора Владлена Татарского (по паспорту - Максима Фомина) криминалисты обнаружили части взрывного устройства, по которым удалось установить способ его срабатывания. Об этом 18 октября сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин
"По другому уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент, известный как Владлен Татарский, сотрудниками криминалистических подразделений <...> обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие", - отметил Бастрыкин.
Также следствию удалось установить маршрут Дарьи Треповой*, которая принесла военкору взрывчатку в статуэтке. Сотрудники СК с помощью изъятых видеозаписей с камер наблюдения точно установили, где преступница была до прихода в каче и после совершения преступления.
В прошлом году, 2 апреля, Трепова* принесла в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел СВУ в действие. Журналист погиб на месте, еще 52 человека пострадали.
В январе текущего года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей. Также с преступницы были взысканы 16 миллионов 495 тысяч рублей по гражданским искам потерпевших.
25 января, 15:48
Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и взыскал 16,5 млн рублей2-й Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову*, совершившую теракт в кафе Санкт-Петербурга, к 27 годам колонии
Национальный антитеррористический комитет выяснил, что теракт в отношении Татарского был спланирован спецслужбами Украины. Также следствие установило финансовую взаимосвязь между убийством Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина.
Все подробности здесь: Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского
* Признана в РФ террористом и экстремистом.
 
НовостиРоссияУкраинаВладлен ТатарскийАлександр БастрыкинДарья ТреповаСК РФСанкт-Петербургтеракт
 
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