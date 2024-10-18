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Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам

Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам - 18.10.2024 Украина.ру

Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам

При осмотре места гибели военкора Владлена Татарского (по паспорту - Максима Фомина) криминалисты обнаружили части взрывного устройства, по которым удалось установить способ его срабатывания. Об этом 18 октября сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин

2024-10-18T12:08

2024-10-18T12:08

2024-10-18T12:08

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Также следствию удалось установить маршрут Дарьи Треповой*, которая принесла военкору взрывчатку в статуэтке. Сотрудники СК с помощью изъятых видеозаписей с камер наблюдения точно установили, где преступница была до прихода в каче и после совершения преступления.В прошлом году, 2 апреля, Трепова* принесла в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел СВУ в действие. Журналист погиб на месте, еще 52 человека пострадали.В январе текущего года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей. Также с преступницы были взысканы 16 миллионов 495 тысяч рублей по гражданским искам потерпевших.Национальный антитеррористический комитет выяснил, что теракт в отношении Татарского был спланирован спецслужбами Украины. Также следствие установило финансовую взаимосвязь между убийством Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина.Все подробности здесь: Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского* Признана в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20240125/1052903526.html

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новости, россия, украина, владлен татарский, александр бастрыкин, дарья трепова, ск рф, санкт-петербург, теракт