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Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского

Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского - 19.09.2024 Украина.ру

Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского

Следствие установило финансовую взаимосвязь между покушением на писателя Захара Прилепина и убийством военкора Владлена Татарского, передает 19 сентября РИА Новости

2024-09-19T13:27

2024-09-19T13:27

2024-09-19T13:27

новости

захар прилепин

владлен татарский

дарья трепова

санкт-петербург

теракт

следствие

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Следователи изучили финансовые операции Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве машины Прилепина. В результате установлена связь Пермякова с участниками теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб Владлен Татарский. Об этом говорится в материалах, оглашенных во 2-м Западном окружном военном суде.Следствие выяснило, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову*, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский. *Внесена в реестр экстремистов и террористов.Подробнее о решении по теракту - в материале Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и взыскал 16,5 млн рублей на сайте Украина.ру.

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новости, захар прилепин, владлен татарский, дарья трепова, санкт-петербург, теракт, следствие