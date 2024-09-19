Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского - 19.09.2024 Украина.ру
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Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского
Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского - 19.09.2024 Украина.ру
Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского
Следствие установило финансовую взаимосвязь между покушением на писателя Захара Прилепина и убийством военкора Владлена Татарского, передает 19 сентября РИА Новости
2024-09-19T13:27
2024-09-19T13:27
новости
захар прилепин
владлен татарский
дарья трепова
санкт-петербург
теракт
следствие
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Следователи изучили финансовые операции Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве машины Прилепина. В результате установлена связь Пермякова с участниками теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб Владлен Татарский. Об этом говорится в материалах, оглашенных во 2-м Западном окружном военном суде.Следствие выяснило, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову*, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский. *Внесена в реестр экстремистов и террористов.Подробнее о решении по теракту - в материале Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и взыскал 16,5 млн рублей на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, захар прилепин, владлен татарский, дарья трепова, санкт-петербург, теракт, следствие
Новости, Захар Прилепин, Владлен Татарский, Дарья Трепова, Санкт-Петербург, теракт, следствие

Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского

13:27 19.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге
Цветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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Следствие установило финансовую взаимосвязь между покушением на писателя Захара Прилепина и убийством военкора Владлена Татарского, передает 19 сентября РИА Новости
Следователи изучили финансовые операции Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве машины Прилепина. В результате установлена связь Пермякова с участниками теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб Владлен Татарский. Об этом говорится в материалах, оглашенных во 2-м Западном окружном военном суде.
"Установлена общая финансовая связь с участниками теракта, совершенного 2 апреля 23 года в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит Владлен Татарский", - сказано в документах.
Следствие выяснило, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову*, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.
*Внесена в реестр экстремистов и террористов.
Подробнее о решении по теракту - в материале Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и взыскал 16,5 млн рублей на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗахар ПрилепинВладлен ТатарскийДарья ТреповаСанкт-Петербургтерактследствие
 
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