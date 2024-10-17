Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы - 17.10.2024 Украина.ру
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Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы
Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы - 17.10.2024 Украина.ру
Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы
Мобилизация украинских женщин возможна. Об этом в Лондоне заявил украинский посол – бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный
2024-10-17T18:00
2024-10-17T18:00
новости
европа
украина
лондон
валерий залужный
сергей лещенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
офис президента
мобилизация
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"Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин", - заявил Залужный в британском Королевском институте международных отношений.Издание "Страна" обратило внимание не только на актуальное заявление Валерия Залужного, но и на предыдущие разъяснения офиса украинского президента на тему мобилизации. На эту тему высказывался в том числе советника ОП Сергей Лещенко."В Офисе президента подтвердили, что Штаты давят на Зеленского для снижения возраста мобилизации в Украине до 18 лет. По словам советника ОП Сергея Лещенко, призывают это сделать американские политики обеих партий", - констатировало издание.В начале года сообщалось, что Минобороны Украины закупит 65 тысяч комплектов женской военной формыВесной сообщалось, что Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Война и украинская демография
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новости, европа, украина, лондон, валерий залужный, сергей лещенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, мобилизация, 1939 год, вторая мировая война, всу, минобороны украины, украина-ес, британия, посольство украины
Новости, Европа, Украина, Лондон, Валерий Залужный, Сергей Лещенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Офис президента, мобилизация, 1939 год, Вторая мировая война, ВСУ, Минобороны Украины, Украина-ЕС, Британия, посольство Украины

Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы

18:00 17.10.2024
 
Зеленский и Залужный
Зеленский и Залужный
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Мобилизация украинских женщин возможна. Об этом в Лондоне заявил украинский посол – бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный
"Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин", - заявил Залужный в британском Королевском институте международных отношений.
Издание "Страна" обратило внимание не только на актуальное заявление Валерия Залужного, но и на предыдущие разъяснения офиса украинского президента на тему мобилизации. На эту тему высказывался в том числе советника ОП Сергей Лещенко.
Офисе президента подтвердили, что Штаты давят на Зеленского для снижения возраста мобилизации в Украине до 18 лет. По словам советника ОП Сергея Лещенко, призывают это сделать американские политики обеих партий", - констатировало издание.
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Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Война и украинская демография
 
НовостиЕвропаУкраинаЛондонВалерий ЗалужныйСергей ЛещенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОфис президентамобилизация1939 годВторая мировая войнаВСУМинобороны УкраиныУкраина-ЕСБританияпосольство Украины
 
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