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Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы

Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы - 17.10.2024 Украина.ру

Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы

Мобилизация украинских женщин возможна. Об этом в Лондоне заявил украинский посол – бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный

2024-10-17T18:00

2024-10-17T18:00

2024-10-17T18:00

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валерий залужный

сергей лещенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

офис президента

мобилизация

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"Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин", - заявил Залужный в британском Королевском институте международных отношений.Издание "Страна" обратило внимание не только на актуальное заявление Валерия Залужного, но и на предыдущие разъяснения офиса украинского президента на тему мобилизации. На эту тему высказывался в том числе советника ОП Сергей Лещенко."В Офисе президента подтвердили, что Штаты давят на Зеленского для снижения возраста мобилизации в Украине до 18 лет. По словам советника ОП Сергея Лещенко, призывают это сделать американские политики обеих партий", - констатировало издание.В начале года сообщалось, что Минобороны Украины закупит 65 тысяч комплектов женской военной формыВесной сообщалось, что Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Война и украинская демография

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