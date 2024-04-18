Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
С учетом того, что Украина активно перенимает опыт западных стран, Министерство обороны страны приняло решение усилить гендерное равенство в рядах украинской армии. Об этом пресс-служба оборонного ведомства сообщила в своем телеграм-канале
Уточняется, что для внедрения гендерного равенства планируется организовать обучение для 200 гендерных советников.
"Минобороны активизирует усилия по внедрению гендерного равенства среди военнослужащих... Ключевые инициативы включают принятие западного опыта и сотрудничество с НАТО; гендерно-чувствительный язык и доступ женщин к лидерским ролям; организацию обучения для 200 гендерных советников, интеграция равенства в оборонную стратегию", – сказано в сообщении.
По данным Минобороны, гендерные вопросы в армии обсуждались с канадскими коллегами в рамках проекта Protect2.
В январе этого года Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы.
Позже советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева заявила, что на Украине, как и в Израиле, на воинскую службу должны быть призваны женщины страны.
11 апреля, 14:31Трагикомическая битва вокруг мобилизации украинских женщинИстория действительно смешная – Центр противодействия дезинформации при СНБОУ (второе слово в названии явно лишнее) подверг сомнению существование советника по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксаны Григорьевой. Ну не то, чтобы совсем существования…