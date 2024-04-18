Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ - 18.04.2024 Украина.ру
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Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ
Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ - 18.04.2024 Украина.ру
Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ
С учетом того, что Украина активно перенимает опыт западных стран, Министерство обороны страны приняло решение усилить гендерное равенство в рядах украинской армии. Об этом пресс-служба оборонного ведомства сообщила в своем телеграм-канале
2024-04-18T17:37
2024-04-18T17:37
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Уточняется, что для внедрения гендерного равенства планируется организовать обучение для 200 гендерных советников. "Минобороны активизирует усилия по внедрению гендерного равенства среди военнослужащих... Ключевые инициативы включают принятие западного опыта и сотрудничество с НАТО; гендерно-чувствительный язык и доступ женщин к лидерским ролям; организацию обучения для 200 гендерных советников, интеграция равенства в оборонную стратегию", – сказано в сообщении. По данным Минобороны, гендерные вопросы в армии обсуждались с канадскими коллегами в рамках проекта Protect2. В январе этого года Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Позже советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева заявила, что на Украине, как и в Израиле, на воинскую службу должны быть призваны женщины страны.
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новости, украина, израиль, минобороны, вооруженные силы украины, нато, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Израиль, Минобороны, Вооруженные силы Украины, НАТО, мобилизация, ВСУ, СВО

Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ

17:37 18.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
ВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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С учетом того, что Украина активно перенимает опыт западных стран, Министерство обороны страны приняло решение усилить гендерное равенство в рядах украинской армии. Об этом пресс-служба оборонного ведомства сообщила в своем телеграм-канале
Уточняется, что для внедрения гендерного равенства планируется организовать обучение для 200 гендерных советников.
"Минобороны активизирует усилия по внедрению гендерного равенства среди военнослужащих... Ключевые инициативы включают принятие западного опыта и сотрудничество с НАТО; гендерно-чувствительный язык и доступ женщин к лидерским ролям; организацию обучения для 200 гендерных советников, интеграция равенства в оборонную стратегию", – сказано в сообщении.
По данным Минобороны, гендерные вопросы в армии обсуждались с канадскими коллегами в рамках проекта Protect2.
В январе этого года Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы.
Позже советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева заявила, что на Украине, как и в Израиле, на воинскую службу должны быть призваны женщины страны.
- РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 14:31
Трагикомическая битва вокруг мобилизации украинских женщинИстория действительно смешная – Центр противодействия дезинформации при СНБОУ (второе слово в названии явно лишнее) подверг сомнению существование советника по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксаны Григорьевой. Ну не то, чтобы совсем существования…
 
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