https://ukraina.ru/20240418/1054590921.html

Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ

Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ - 18.04.2024 Украина.ру

Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ

С учетом того, что Украина активно перенимает опыт западных стран, Министерство обороны страны приняло решение усилить гендерное равенство в рядах украинской армии. Об этом пресс-служба оборонного ведомства сообщила в своем телеграм-канале

2024-04-18T17:37

2024-04-18T17:37

2024-04-18T17:37

новости

украина

израиль

минобороны

вооруженные силы украины

нато

мобилизация

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103297/86/1032978662_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9c3e77dc29eb5e4cb60898d7b22c68b7.jpg

Уточняется, что для внедрения гендерного равенства планируется организовать обучение для 200 гендерных советников. "Минобороны активизирует усилия по внедрению гендерного равенства среди военнослужащих... Ключевые инициативы включают принятие западного опыта и сотрудничество с НАТО; гендерно-чувствительный язык и доступ женщин к лидерским ролям; организацию обучения для 200 гендерных советников, интеграция равенства в оборонную стратегию", – сказано в сообщении. По данным Минобороны, гендерные вопросы в армии обсуждались с канадскими коллегами в рамках проекта Protect2. В январе этого года Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Позже советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева заявила, что на Украине, как и в Израиле, на воинскую службу должны быть призваны женщины страны.

https://ukraina.ru/20240411/1054447628.html

украина

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, израиль, минобороны, вооруженные силы украины, нато, мобилизация, всу, сво