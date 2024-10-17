Сорвали флаги и сломали флагштоки: неизвестные осквернили могилы бойцов СВО в Хакасии
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАкции памяти погибших при нападении на керченский колледж
На кладбище в Хакасии пропали флаги, а также повреждены флагштоки. Инцидент расследует местная полиция. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе МВД по республике Хакасия
"Инцидент произошел на территории городского кладбища. Флаги пропали с нескольких захоронений, также повреждены флагштоки", - говорится в сообщении ведомства.
Информагентство "Хакасия" уточнило, что знамена примерно с двух рядов пропали за один день. И вероятность того, что их сорвал ветер исключается: непогоды последнее время не было, к тому же в этом случае полотка валялись бы рядом. При этом сами могилы не осквернены, лишь на одной из них завален крест.
Это не первый случай осквернения памятников и могил. В конце мая на одном из кладбищ Санкт-Петербурга неизвестные перечеркнули изображения участников СВО черным маркером.
В начале апреля воронежская полиция начала проверку по факту осквернения могилы подполковника Михаила Никилина, посмертно награжденного орденом Мужества. Неизвестные разместили на его захоронении флаг запрещенного в стране сообщества ЛГБТ*.
Жительница Владикавказа пришла кладбище в состоянии алкогольного опьянения и повредила могилы бойцов СВО вокруг захоронения своей матери в поисках алкоголя.
*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена на территории страны.