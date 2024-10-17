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Сорвали флаги и сломали флагштоки: неизвестные осквернили могилы бойцов СВО в Хакасии

Сорвали флаги и сломали флагштоки: неизвестные осквернили могилы бойцов СВО в Хакасии - 17.10.2024 Украина.ру

Сорвали флаги и сломали флагштоки: неизвестные осквернили могилы бойцов СВО в Хакасии

На кладбище в Хакасии пропали флаги, а также повреждены флагштоки. Инцидент расследует местная полиция. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе МВД по республике Хакасия

2024-10-17T14:04

2024-10-17T14:04

2024-10-17T14:04

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осквернение

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Информагентство "Хакасия" уточнило, что знамена примерно с двух рядов пропали за один день. И вероятность того, что их сорвал ветер исключается: непогоды последнее время не было, к тому же в этом случае полотка валялись бы рядом. При этом сами могилы не осквернены, лишь на одной из них завален крест.Это не первый случай осквернения памятников и могил. В конце мая на одном из кладбищ Санкт-Петербурга неизвестные перечеркнули изображения участников СВО черным маркером.Перечеркнули портреты: в Петербурге осквернили память погибших бойцов СВОВ начале апреля воронежская полиция начала проверку по факту осквернения могилы подполковника Михаила Никилина, посмертно награжденного орденом Мужества. Неизвестные разместили на его захоронении флаг запрещенного в стране сообщества ЛГБТ*.Могилу участника СВО осквернили радужным флагом: что хотели сказать?Жительница Владикавказа пришла кладбище в состоянии алкогольного опьянения и повредила могилы бойцов СВО вокруг захоронения своей матери в поисках алкоголя.Искала спиртное, чтобы помянуть мать: жительницу Владикавказа будут судить за дебош на могилах бойцов СВОДругие темы: Педиатр, поглумившаяся над сыном погибшего бойца СВО, задержана у границы с крупной суммой денег - СМИ.*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена на территории страны.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мвд, могила, бойцы, сво, осквернение