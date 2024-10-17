https://ukraina.ru/20241017/1058159839.html
Педиатр, поглумившаяся над сыном погибшего бойца СВО, задержана у границы с крупной суммой денег - СМИ
Педиатр, поглумившаяся над сыном погибшего бойца СВО, задержана у границы с крупной суммой денег - СМИ - 17.10.2024 Украина.ру
Педиатр, поглумившаяся над сыном погибшего бойца СВО, задержана у границы с крупной суммой денег - СМИ
Врач-педиатр Надежда Буянова, которая якобы насмехалась над мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ. Об этом 17 октября со ссылкой на официальные судебные документы сообщило агентство РИА Новости
2024-10-17T12:13
2024-10-17T12:13
2024-10-17T12:13
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александр бастрыкин
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Буянову обвинили в распространении лжи об использовании Вооруженных сил РФ.В феврале Тушинский суд Москвы отпустил 67-летнего медика из СИЗО, однако женщине была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, включая передвижение по стране.Адвокат педиатра, Оскар Черджиев, заявил, что его подзащитная ни в чем не виновата и никаких запретов якобы не нарушала."Она действительно находилась в соседней с Москвой областью. При ней, возможно, находились денежные средства, это не отрицается, при каждом человеке есть деньги для того, чтобы ими пользоваться, и нельзя сказать, что эта сумма настолько значительная, чтобы делать какие-то выводы", - сказал правозащитник, добавив, что Буянова просто поехала в другую область для встречи с родственниками.В начале февраля текущего года вдова погибшего на СВО российского военного 34-летняя Анастасия написала заявление на врача поликлиники № 140 Надежду Буянову. Женщина привела семилетнего сына к врачу. Он жаловался на проблемы с глазом. При осмотре ребенок начал капризничать, и дежурный терапевт Надежда Буянова поинтересовалась, почему. Мать объяснила: у мальчика погиб на СВО отец, и малыш по нему тоскует. На это медик ответила, что он был "законной целью для Украины", добавив, что "Россия напала на Украину, всё справедливо".Вдова военного также утверждала, что врач переехала в Москву с Украины, и, скорее всего, поддерживает ВСУ материально.После обращения женщины председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении врача-педиатра Буяновой."Он был законной целью Украины": московский педиатр поглумилась над сыном погибшего бойцаПедиатр свою вину не признала. Он заявила, что подобные слова в адрес ребенка непрофессиональны, педиатр не может такое себе позволить, и она такие вещи не говорила."Вину не признаю в полном объеме… Нет никаких подтверждений нашего разговора. Где она такие фразы взяла? Могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова" - сказала Буянова."Я не могу говорить такие слова": бывший московский педиатр не признала вину по делу о фейкахВ феврале Тушинский суд Москвы освободил Буянову из-под стражи, однако судья по ходатайству следствия еще раз продлила Буяновой арест на полгода, то есть до 2 ноября.Обвинение, предъявленное медику ранее, остается в силе. Речь идет о части 1 статьи 207.3 УК РФ "Распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ". По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 миллионов рублей или лишение свободы сроком до 5-ти лет.Другие темы: Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУ.
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новости, россия, украина, александр бастрыкин, врач, сво, боец
Педиатр, поглумившаяся над сыном погибшего бойца СВО, задержана у границы с крупной суммой денег - СМИ
Врач-педиатр Надежда Буянова, которая якобы насмехалась над мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ. Об этом 17 октября со ссылкой на официальные судебные документы сообщило агентство РИА Новости
Буянову обвинили в распространении лжи об использовании Вооруженных сил РФ.
В феврале Тушинский суд Москвы
отпустил 67-летнего медика из СИЗО
, однако женщине была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, включая передвижение по стране.
Адвокат педиатра, Оскар Черджиев, заявил, что его подзащитная ни в чем не виновата и никаких запретов якобы не нарушала.
"Она действительно находилась в соседней с Москвой областью. При ней, возможно, находились денежные средства, это не отрицается, при каждом человеке есть деньги для того, чтобы ими пользоваться, и нельзя сказать, что эта сумма настолько значительная, чтобы делать какие-то выводы", - сказал правозащитник, добавив, что Буянова просто поехала в другую область для встречи с родственниками.
В начале февраля текущего года вдова погибшего на СВО российского военного 34-летняя Анастасия написала заявление на врача поликлиники № 140 Надежду Буянову.
Женщина привела семилетнего сына к врачу. Он жаловался на проблемы с глазом. При осмотре ребенок начал капризничать, и дежурный терапевт Надежда Буянова поинтересовалась, почему. Мать объяснила: у мальчика погиб на СВО отец, и малыш по нему тоскует. На это медик ответила, что он был "законной целью для Украины", добавив, что "Россия напала на Украину
, всё справедливо".
Вдова военного также утверждала, что врач переехала в Москву с Украины, и, скорее всего, поддерживает ВСУ
материально.
После обращения женщины председатель Следственного комитета
России Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело в отношении врача-педиатра Буяновой.
Педиатр свою вину не признала. Он заявила, что подобные слова в адрес ребенка непрофессиональны, педиатр не может такое себе позволить, и она такие вещи не говорила.
"Вину не признаю в полном объеме… Нет никаких подтверждений нашего разговора. Где она такие фразы взяла? Могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова" - сказала Буянова.
В феврале Тушинский суд Москвы освободил Буянову из-под стражи, однако судья по ходатайству следствия еще раз продлила Буяновой арест на полгода, то есть до 2 ноября.
Обвинение, предъявленное медику ранее, остается в силе. Речь идет о части 1 статьи 207.3 УК РФ "Распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ". По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 миллионов рублей или лишение свободы сроком до 5-ти лет.