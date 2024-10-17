https://ukraina.ru/20241017/1058157114.html

Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУ

Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУ - 17.10.2024 Украина.ру

Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУ

ВСУ практически перестали оказывать сопротивление российским военным. Особенно это было заметно при взятии Угледара. Об этом рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Восток" ВС РФ. Однако, оговорились они, есть исключения

2024-10-17T10:32

2024-10-17T10:32

2024-10-17T10:32

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Российские бойцы отметили, что практически единственные, кто продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, - это иностранные наемники.Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев добавил, что на стороне ВСУ воюют уже не только наемники, но и действующие военнослужащие стран НАТО, среди которых есть военные из Франции, Германии и Польши.Известно также, что украинские военнослужащие периодически конфликтуют с иностранными наемниками. Причина прозаическая - лучшее снабжение последних."Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наемниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего", - рассказал инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.Потери ВСУ за весь период СВО давно превысили 500 тысяч человек, а вот "диких гусей", по последним данным Минобороны РФ, было уничтожено не менее шести тысяч.Не так давно министр обороны Ирландии Михол Мартин призвал своих сограждан не отправляться на войну, так как исход этого мероприятия вполне очевиден.Однако бывает, что судьба наемников складывается и по-другому. Пример такой истории здесь: Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество.

https://ukraina.ru/20241017/1058156200.html

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новости, россия, польша, угледар, вооруженные силы украины, нато