Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУ - 17.10.2024 Украина.ру
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Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУ
Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУ - 17.10.2024 Украина.ру
Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУ
ВСУ практически перестали оказывать сопротивление российским военным. Особенно это было заметно при взятии Угледара. Об этом рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Восток" ВС РФ. Однако, оговорились они, есть исключения
2024-10-17T10:32
2024-10-17T10:32
новости
россия
польша
угледар
вооруженные силы украины
нато
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Российские бойцы отметили, что практически единственные, кто продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, - это иностранные наемники.Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев добавил, что на стороне ВСУ воюют уже не только наемники, но и действующие военнослужащие стран НАТО, среди которых есть военные из Франции, Германии и Польши.Известно также, что украинские военнослужащие периодически конфликтуют с иностранными наемниками. Причина прозаическая - лучшее снабжение последних."Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наемниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего", - рассказал инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.Потери ВСУ за весь период СВО давно превысили 500 тысяч человек, а вот "диких гусей", по последним данным Минобороны РФ, было уничтожено не менее шести тысяч.Не так давно министр обороны Ирландии Михол Мартин призвал своих сограждан не отправляться на войну, так как исход этого мероприятия вполне очевиден.Однако бывает, что судьба наемников складывается и по-другому. Пример такой истории здесь: Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество.
https://ukraina.ru/20241017/1058156200.html
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новости, россия, польша, угледар, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Польша, Угледар, Вооруженные силы Украины, НАТО

Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУ

10:32 17.10.2024
 
Фото: "Думська", украинский военнослужащий
Фото: Думська, украинский военнослужащий
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ВСУ практически перестали оказывать сопротивление российским военным. Особенно это было заметно при взятии Угледара. Об этом рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Восток" ВС РФ. Однако, оговорились они, есть исключения
Российские бойцы отметили, что практически единственные, кто продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, - это иностранные наемники.

"Остальные стараются отступить или сдаются в плен", - сказали военные из группировки "Восток", добавив, что украинские военные сейчас не отличаются хорошей подготовкой.

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев добавил, что на стороне ВСУ воюют уже не только наемники, но и действующие военнослужащие стран НАТО, среди которых есть военные из Франции, Германии и Польши.
"Там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это, по сути, уже представители регулярных войск блока НАТО", - сказал Ганчев.
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
09:34
Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцахДействующие военнослужащие стран НАТО воюют на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости
Известно также, что украинские военнослужащие периодически конфликтуют с иностранными наемниками. Причина прозаическая - лучшее снабжение последних.
"Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наемниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего", - рассказал инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.
Фото: Думаська, новобранцы, ВСУ во время военной подготовки
11 октября, 05:40
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Потери ВСУ за весь период СВО давно превысили 500 тысяч человек, а вот "диких гусей", по последним данным Минобороны РФ, было уничтожено не менее шести тысяч.
Не так давно министр обороны Ирландии Михол Мартин призвал своих сограждан не отправляться на войну, так как исход этого мероприятия вполне очевиден.
Однако бывает, что судьба наемников складывается и по-другому. Пример такой истории здесь: Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество.
 
НовостиРоссияПольшаУгледарВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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