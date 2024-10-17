https://ukraina.ru/20241017/1058158149.html
СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА
СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА - 17.10.2024 Украина.ру
СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА
Российские следователи зафиксировали новые преступления ВФУ в отношении мирного населения ДНР. Об этом 17 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2024-10-17T12:06
2024-10-17T12:06
2024-10-17T12:06
новости
донецкая народная республика
россия
горловка
ск рф
скр
следственный комитет
мирные жители
бпла
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
За минувшие сутки следователи СК России зафиксировали гибель мужчины 1989 г.р. при сбросах взрывоопасных предметов с БПЛА в Никитовском районе Горловки. Также ранения получили мужчины 1978, 2004, 1972 и 1999 г.р.Кроме того, повреждения получили два жилых домостроения и автомобиль, сказано в официальном сообщении.Следственный комитет России регулярно сообщает о гибели и увечьях мирных жителей ДНР из-за атак беспилотников с украинской стороны. БПЛА и комплектующие для их производствоа поставляют на Украину страны НАТО.Накануне в новостях: Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ
донецкая народная республика
россия
горловка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, россия, горловка, ск рф, скр, следственный комитет, мирные жители, бпла, всу, военные преступления
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, СК РФ, СКР, Следственный комитет, мирные жители, БПЛА, ВСУ, Военные преступления
СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА
Российские следователи зафиксировали новые преступления ВФУ в отношении мирного населения ДНР. Об этом 17 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ