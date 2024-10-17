СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА - 17.10.2024 Украина.ру
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СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА
СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА - 17.10.2024 Украина.ру
СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА
Российские следователи зафиксировали новые преступления ВФУ в отношении мирного населения ДНР. Об этом 17 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2024-10-17T12:06
2024-10-17T12:06
новости
донецкая народная республика
россия
горловка
ск рф
скр
следственный комитет
мирные жители
бпла
всу
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За минувшие сутки следователи СК России зафиксировали гибель мужчины 1989 г.р. при сбросах взрывоопасных предметов с БПЛА в Никитовском районе Горловки. Также ранения получили мужчины 1978, 2004, 1972 и 1999 г.р.Кроме того, повреждения получили два жилых домостроения и автомобиль, сказано в официальном сообщении.Следственный комитет России регулярно сообщает о гибели и увечьях мирных жителей ДНР из-за атак беспилотников с украинской стороны. БПЛА и комплектующие для их производствоа поставляют на Украину страны НАТО.Накануне в новостях: Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ
донецкая народная республика
россия
горловка
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Новости
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новости, донецкая народная республика, россия, горловка, ск рф, скр, следственный комитет, мирные жители, бпла, всу, военные преступления
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, СК РФ, СКР, Следственный комитет, мирные жители, БПЛА, ВСУ, Военные преступления

СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА

12:06 17.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Российские следователи зафиксировали новые преступления ВФУ в отношении мирного населения ДНР. Об этом 17 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
За минувшие сутки следователи СК России зафиксировали гибель мужчины 1989 г.р. при сбросах взрывоопасных предметов с БПЛА в Никитовском районе Горловки. Также ранения получили мужчины 1978, 2004, 1972 и 1999 г.р.
Кроме того, повреждения получили два жилых домостроения и автомобиль, сказано в официальном сообщении.
Следственный комитет России регулярно сообщает о гибели и увечьях мирных жителей ДНР из-за атак беспилотников с украинской стороны. БПЛА и комплектующие для их производствоа поставляют на Украину страны НАТО.
Накануне в новостях: Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияГорловкаСК РФСКРСледственный комитетмирные жителиБПЛАВСУВоенные преступления
 
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