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СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА

СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА - 17.10.2024 Украина.ру

СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА

Российские следователи зафиксировали новые преступления ВФУ в отношении мирного населения ДНР. Об этом 17 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2024-10-17T12:06

2024-10-17T12:06

2024-10-17T12:06

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За минувшие сутки следователи СК России зафиксировали гибель мужчины 1989 г.р. при сбросах взрывоопасных предметов с БПЛА в Никитовском районе Горловки. Также ранения получили мужчины 1978, 2004, 1972 и 1999 г.р.Кроме того, повреждения получили два жилых домостроения и автомобиль, сказано в официальном сообщении.Следственный комитет России регулярно сообщает о гибели и увечьях мирных жителей ДНР из-за атак беспилотников с украинской стороны. БПЛА и комплектующие для их производствоа поставляют на Украину страны НАТО.Накануне в новостях: Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ

донецкая народная республика

россия

горловка

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2024

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новости, донецкая народная республика, россия, горловка, ск рф, скр, следственный комитет, мирные жители, бпла, всу, военные преступления