Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ - 16.10.2024 Украина.ру
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Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ
Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ - 16.10.2024 Украина.ру
Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ
Дроны-камикадзе французской разработки до конца октября будут поставлены на Украинский фронт. Об этом в комментарии BFMTV 16 октября заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню
2024-10-16T13:43
2024-10-16T13:43
новости
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вооруженные силы украины
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бпла
военная помощь
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дроны
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Он заверил в успехе проведённых во Франции испытаний первого дистанционно управляемого боеприпаса (МТО), также называемого дроном-камикадзе. Эти новые беспилотники французского производства будут поставлены украинской армии и французским войскам в ближайшие недели, заявил министр."Дроны-камикадзе абсолютно необходимы при проведении операций и смогут составить дополнение к пушке Caesar в артиллерии", — заявил Лекорню.Министерство вооруженных сил Франции в марте 2023 года объявило о заказе 2000 единиц МТО французской разработки. Сотня из них предназначена для срочной отправки на Украину."Первые 100 дронов, предназначенных для Киева, должны были быть заказаны у консорциума, объединяющего производителя дронов Delair и производителя Nexter, поставки которых первоначально планировались на лето прошлого года", - отметило издание.По словам министра, эти первые инвестиции в МТО являются частью важного процесса догоняющего развития армии Франции, отставшей от в разработке беспилотников, массово используемых армиями Украины и России в ходе СВО.Накануне в новостях: Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал Подробнее о применении Украиной беспилотников в публикации СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР Ранее на эту тему: Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ
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новости, франция, украина, киев, вооруженные силы украины, всу, бпла, военная помощь, военная техника, дроны, беспилотники, сво, ес
Новости, Франция, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, военная помощь, военная техника, дроны, беспилотники, СВО, ЕС

Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ

13:43 16.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Дроны-камикадзе французской разработки до конца октября будут поставлены на Украинский фронт. Об этом в комментарии BFMTV 16 октября заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню
Он заверил в успехе проведённых во Франции испытаний первого дистанционно управляемого боеприпаса (МТО), также называемого дроном-камикадзе. Эти новые беспилотники французского производства будут поставлены украинской армии и французским войскам в ближайшие недели, заявил министр.
"Дроны-камикадзе абсолютно необходимы при проведении операций и смогут составить дополнение к пушке Caesar в артиллерии", — заявил Лекорню.
Министерство вооруженных сил Франции в марте 2023 года объявило о заказе 2000 единиц МТО французской разработки. Сотня из них предназначена для срочной отправки на Украину.
"Первые 100 дронов, предназначенных для Киева, должны были быть заказаны у консорциума, объединяющего производителя дронов Delair и производителя Nexter, поставки которых первоначально планировались на лето прошлого года", - отметило издание.
По словам министра, эти первые инвестиции в МТО являются частью важного процесса догоняющего развития армии Франции, отставшей от в разработке беспилотников, массово используемых армиями Украины и России в ходе СВО.
Накануне в новостях: Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал
Подробнее о применении Украиной беспилотников в публикации СК расследует атаку БПЛА на рейсовый автобус в ДНР
Ранее на эту тему: Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ
 
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