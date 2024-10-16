Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Дроны-камикадзе французской разработки до конца октября будут поставлены на Украинский фронт. Об этом в комментарии BFMTV 16 октября заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню
Он заверил в успехе проведённых во Франции испытаний первого дистанционно управляемого боеприпаса (МТО), также называемого дроном-камикадзе. Эти новые беспилотники французского производства будут поставлены украинской армии и французским войскам в ближайшие недели, заявил министр.
"Дроны-камикадзе абсолютно необходимы при проведении операций и смогут составить дополнение к пушке Caesar в артиллерии", — заявил Лекорню.
Министерство вооруженных сил Франции в марте 2023 года объявило о заказе 2000 единиц МТО французской разработки. Сотня из них предназначена для срочной отправки на Украину.
"Первые 100 дронов, предназначенных для Киева, должны были быть заказаны у консорциума, объединяющего производителя дронов Delair и производителя Nexter, поставки которых первоначально планировались на лето прошлого года", - отметило издание.
По словам министра, эти первые инвестиции в МТО являются частью важного процесса догоняющего развития армии Франции, отставшей от в разработке беспилотников, массово используемых армиями Украины и России в ходе СВО.
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