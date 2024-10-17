Шольц поплатился за военную поддержку Украины - New York Times - 17.10.2024 Украина.ру
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Шольц поплатился за военную поддержку Украины - New York Times
Шольц поплатился за военную поддержку Украины - New York Times - 17.10.2024 Украина.ру
Шольц поплатился за военную поддержку Украины - New York Times
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поплатился за военную поддержку Украины рейтингом одобрения и германскими промышленными мощностями, пишет New York Times
2024-10-17T07:55
2024-10-17T07:55
новости
германия
украина
олаф шольц
конфликт
рейтинг
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"Господин Шольц отошел от послевоенного стеснения Германии в вопросе участия в обеспечении международной безопасности, став одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины. Однако поддержка стоила ему дорого - конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца", - говорится в материале.Согласно данным опроса института Infratest Dima, в сентябре уровень недовольства населения Германии работой правительства канцлера Олафа Шольца достиг рекордного уровня в 84 процента.Подробнее о позиции ФРГ по конфликту - в материале Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови" на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, олаф шольц, конфликт, рейтинг
Новости, Германия, Украина, Олаф Шольц, конфликт, рейтинг

Шольц поплатился за военную поддержку Украины - New York Times

07:55 17.10.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц поплатился за военную поддержку Украины рейтингом одобрения и германскими промышленными мощностями, пишет New York Times
"Господин Шольц отошел от послевоенного стеснения Германии в вопросе участия в обеспечении международной безопасности, став одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины. Однако поддержка стоила ему дорого - конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца", - говорится в материале.
Согласно данным опроса института Infratest Dima, в сентябре уровень недовольства населения Германии работой правительства канцлера Олафа Шольца достиг рекордного уровня в 84 процента.
Подробнее о позиции ФРГ по конфликту - в материале Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови" на сайте Украина.ру.
 
НовостиГерманияУкраинаОлаф Шольцконфликтрейтинг
 
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