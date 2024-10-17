https://ukraina.ru/20241017/1058154355.html

Шольц поплатился за военную поддержку Украины - New York Times

Шольц поплатился за военную поддержку Украины - New York Times - 17.10.2024 Украина.ру

Шольц поплатился за военную поддержку Украины - New York Times

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поплатился за военную поддержку Украины рейтингом одобрения и германскими промышленными мощностями, пишет New York Times

2024-10-17T07:55

2024-10-17T07:55

2024-10-17T07:55

новости

германия

украина

олаф шольц

конфликт

рейтинг

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"Господин Шольц отошел от послевоенного стеснения Германии в вопросе участия в обеспечении международной безопасности, став одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины. Однако поддержка стоила ему дорого - конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца", - говорится в материале.Согласно данным опроса института Infratest Dima, в сентябре уровень недовольства населения Германии работой правительства канцлера Олафа Шольца достиг рекордного уровня в 84 процента.Подробнее о позиции ФРГ по конфликту - в материале Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови" на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, олаф шольц, конфликт, рейтинг