"Палки в колеса": эксперт раскрыл, зачем ВР Украины приняла законопроект о запрете мобилизации молодежи - 17.10.2024 Украина.ру
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"Палки в колеса": эксперт раскрыл, зачем ВР Украины приняла законопроект о запрете мобилизации молодежи
"Палки в колеса": эксперт раскрыл, зачем ВР Украины приняла законопроект о запрете мобилизации молодежи - 17.10.2024 Украина.ру
"Палки в колеса": эксперт раскрыл, зачем ВР Украины приняла законопроект о запрете мобилизации молодежи
Зеленский может подписать закон о запрете мобилизации молодежи от 18 до 25 лет или отправить его назад в Верховную Раду. Но палки в колеса военной машине Украины в любом случае вставляются. Неважно, за что они там борются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-17T03:45
2024-10-17T03:45
новости
украина
запад
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
верховная рада
детали
сво
спецоперация
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Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений. Первое. Он может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности, рассказал эксперт.Второе. Зеленский может подписать закон. Но тогда это будет плевок в душу нацистам и военным, потому что он забирает их мобилизационный ресурс. То есть в любом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе, указал он.При этом Зеленский на этот закон моментально отреагировал. Видимо, он был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине, отметил обозреватель. "Он вдруг проснулся и внезапно понял, что на Украине под броню попадают 1,5 миллиона человек, "а это слишком много", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, почему новая мобилизация не спасет Украину — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру
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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, верховная рада, детали, сво, спецоперация, мобилизация, украинская армия, всу
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Верховная Рада, детали, СВО, Спецоперация, мобилизация, украинская армия, ВСУ

"Палки в колеса": эксперт раскрыл, зачем ВР Украины приняла законопроект о запрете мобилизации молодежи

03:45 17.10.2024
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
Читать в
Зеленский может подписать закон о запрете мобилизации молодежи от 18 до 25 лет или отправить его назад в Верховную Раду. Но палки в колеса военной машине Украины в любом случае вставляются. Неважно, за что они там борются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.
Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений. Первое. Он может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности, рассказал эксперт.
Второе. Зеленский может подписать закон. Но тогда это будет плевок в душу нацистам и военным, потому что он забирает их мобилизационный ресурс. То есть в любом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе, указал он.
"Мы этому можем только порадоваться. Потому что палки в колеса военной машине Украины в любом случае вставляются. Неважно, за что они там борются. Важно, что их внутренняя борьба облегчает нам ликвидацию Украины", — указал Ищенко.
При этом Зеленский на этот закон моментально отреагировал. Видимо, он был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине, отметил обозреватель.
"Он вдруг проснулся и внезапно понял, что на Украине под броню попадают 1,5 миллиона человек, "а это слишком много", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
О том, почему новая мобилизация не спасет Украину — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Вчера, 16:19
Военкор Тимофей Ермаков: Россия унижает ВСУ под Курском и раздергивает их от Курахово до ДзержинскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиУкраинаЗападРоссияВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоВерховная РададеталиСВОСпецоперациямобилизацияукраинская армияВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
04:00"Плевок в душу нацистам": Ищенко о том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи
03:45"Палки в колеса": эксперт раскрыл, зачем ВР Украины приняла законопроект о запрете мобилизации молодежи
03:30Ищенко о том, отправит ли Зеленский на фронт родственников депутатов, чтобы показать, "кто в доме хозяин"
03:15Эксперт о том, рассматривают ли в НАТО сценарий военного столкновения с РФ и готовы ли к нему европейцы
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20:03Победа в обмен на Украину. Зеленский поднимает ставки
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