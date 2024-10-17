"Палки в колеса": эксперт раскрыл, зачем ВР Украины приняла законопроект о запрете мобилизации молодежи
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
Зеленский может подписать закон о запрете мобилизации молодежи от 18 до 25 лет или отправить его назад в Верховную Раду. Но палки в колеса военной машине Украины в любом случае вставляются. Неважно, за что они там борются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.
Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений. Первое. Он может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности, рассказал эксперт.
Второе. Зеленский может подписать закон. Но тогда это будет плевок в душу нацистам и военным, потому что он забирает их мобилизационный ресурс. То есть в любом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе, указал он.
"Мы этому можем только порадоваться. Потому что палки в колеса военной машине Украины в любом случае вставляются. Неважно, за что они там борются. Важно, что их внутренняя борьба облегчает нам ликвидацию Украины", — указал Ищенко.
При этом Зеленский на этот закон моментально отреагировал. Видимо, он был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине, отметил обозреватель.
"Он вдруг проснулся и внезапно понял, что на Украине под броню попадают 1,5 миллиона человек, "а это слишком много", — подытожил собеседник издания.
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