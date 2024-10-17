https://ukraina.ru/20241017/1058146898.html

"Палки в колеса": эксперт раскрыл, зачем ВР Украины приняла законопроект о запрете мобилизации молодежи

"Палки в колеса": эксперт раскрыл, зачем ВР Украины приняла законопроект о запрете мобилизации молодежи - 17.10.2024 Украина.ру

"Палки в колеса": эксперт раскрыл, зачем ВР Украины приняла законопроект о запрете мобилизации молодежи

Зеленский может подписать закон о запрете мобилизации молодежи от 18 до 25 лет или отправить его назад в Верховную Раду. Но палки в колеса военной машине Украины в любом случае вставляются. Неважно, за что они там борются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-17T03:45

2024-10-17T03:45

2024-10-17T03:45

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Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений. Первое. Он может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности, рассказал эксперт.Второе. Зеленский может подписать закон. Но тогда это будет плевок в душу нацистам и военным, потому что он забирает их мобилизационный ресурс. То есть в любом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе, указал он.При этом Зеленский на этот закон моментально отреагировал. Видимо, он был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине, отметил обозреватель. "Он вдруг проснулся и внезапно понял, что на Украине под броню попадают 1,5 миллиона человек, "а это слишком много", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, почему новая мобилизация не спасет Украину — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241016/1058139031.html

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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, верховная рада, детали, сво, спецоперация, мобилизация, украинская армия, всу