https://ukraina.ru/20241017/1058128598.html

Льстит Зеленскому и берет пример с Вьетнама. Чем занимается организатор Евромайдана Сергей Лещенко

Льстит Зеленскому и берет пример с Вьетнама. Чем занимается организатор Евромайдана Сергей Лещенко - 17.10.2024 Украина.ру

Льстит Зеленскому и берет пример с Вьетнама. Чем занимается организатор Евромайдана Сергей Лещенко

Во вторник 15 октября один из организаторов Евромайдана, бывший депутат Блока Петра Порошенко, а ныне советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что западные партнеры требуют снижать мобилизационный возраст на Украине. Западные союзники, по его словам, апеллируют к войне во Вьетнаме, когда в Сайгон американцев отправляли с 19 лет.

2024-10-17T06:10

2024-10-17T06:10

2024-10-17T06:10

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блок петра порошенко

офис президента

рада

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Ничего удивительного в этом нет. Реваншистские нотки всегда сквозят у западных союзников, требующих поражения России. У США обиды за Вьетнам, Британия очень обижается за крах своей колониальной империи и пытается для развала России использовать антиколониальную риторику. Германия же, оглядываясь на них, может только вздыхать.Однако украинский политолог Михаил Чаплыга утверждает, что требования о снижении мобилизационного возраста озвучивает не Запад, а украинские политики, действуя через купленных американских лоббистов. Последние за деньги и озвучивают некие условия, которые потом выдают за общее требование западных партнеров."Для чего говорящий рот Офиса Президента Лещенко заявил про то, что партнеры требуют от Зеленского снизить мобилизационный возраст аж до 18 лет? Это перекладывание ответственности за будущее решение о снижении возраста мобилизации на западных партнеров", - комментирует заявление Лещенко украинский телеграм-канал "Легитимный".Такие персонажи, как Сергей Лещенко неплохо устроились на Украине, словно некие жрецы, трактуя волю божества из Вашингтона. Сам Лещенко периодически выступает в ночных клубах, подрабатывая диджеем ради удовольствия. На днях он выступал в одесском клубе Hider. Иногда в этих клубах военкомы проводят облавы, но советника Офиса президента никто не трогает.Бывший журналист свою карьеру начинал на телеканале олигарха Виктора Пинчука, а затем быстро прыгнул в 22 года на место заместителя редактора "Украинской правды", где сотрудничал с другим организатором Евромайдана Мустафой Найемом.В качестве журналиста Лещенко публиковал резонансные материалы, но обычно со ссылкой на некий анонимный источник. Ему нужно было лишь поднять шум и раскачать ситуацию в стране. Впоследствии, во время Евромайдана, он создаст дешевую утку о золотом унитазе в резиденции Виктора Януковича в Межигорье.Накануне Евромайдана Лещенко отправляют на стажировку сначала в Британию, а затем в США, в Стэндфордский университет, где давно готовят агентов влияния для Украины. В 2014 году он проходит в Раду вместе с Мустафой Найемом по списку Блока Петра Порошенко. Однако в Раде Лещенко начал критиковать действия пятого президента, пытался примкнуть к Михаилу Саакашвили, заявив, что он не прочь и сам стать следующим президентом Украины.В 2016 году Лещенко начал вести закулисные интриги в интересах Демократической партии США против бывшего политтехнолога Дональда Трампа Пола Манафорта. В 2019 году Лещенко говорил, что готов в Конгрессе США свидетельствовать и против бывшего адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который якобы пытался вмешиваться в украинскую политику. Проще говоря, Лещенко со всеми потрохами был куплен Демократической партией.В феврале 2019 года он переметнулся к Зеленскому и стал "антикоррупционным консультантом" в его команде. Ну а после победы Зеленского Лещенко дают "жирную" должность в наблюдательном совете "Укрзализныци", где он запомнился баснословными гонорарами и премиями при убыточности самой компании. Агентов влияния и полезных отставных западных политиков на Украине с 2014 года устраивают на высокооплачиваемые должности, где те ничего не делают - украинская власть так покупает их лояльность.После серии громких коррупционных скандалов в "Укрзализныце" Лещенко берет под свое крыло глава Офиса президента Андрей Ермак. В отличие от других "соросят", которые нередко критикуют украинскую власть в интересах западных посольств, Лещенко тут же стал послушным проводником идей Ермака и Зеленского.На украинском телевидении он защищает телемарафон, требует выхода на границы 1991 года, поддерживает "мирный план" Зеленского. В этом году он требовал от европейских стран прекратить поддержку украинских беженцев, чтобы те вернулись домой (где их можно будет насильно мобилизовать). В общем и целом он стал "говорящим ртом" Ермака и полюбил намекать на доступ к какой-то сверхсекретной информации, набивая себе цену.В своих публикациях Лещенко не устает подобострастно расшаркиваться перед Зеленским и Ермаком, рассказывая об их "гениальности". В августе, когда Верховная Рада запретила каноническую православную церковь, Лещенко сравнивал Зеленского с князем Владимиром Великим. "Исторические решения для украинского христианства: от князя Владимира Великого до президента Владимира Зеленского", — заявил Лещенко в связи запретом церкви."Прогиб засчитан, я так думаю. Можно взять пирожок с полочки", - прокомментировал его заявление украинский политолог Кость Бондаренко.Подобный подхалимаж и угодничество начальству в украинской политике обычно проявляется тогда, когда у начальства есть не только пряник в виде баснословных премий, но и кнут в виде компромата.Ещё об украинских "бывших": Пугает Россию отсутствием куриных ножек, боится за гегемонию США. Чем занимается телеведущий Савик Шустер

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