https://ukraina.ru/20241011/1058016069.html

Пугает Россию отсутствием куриных ножек, боится за гегемонию США. Чем занимается телеведущий Савик Шустер

Пугает Россию отсутствием куриных ножек, боится за гегемонию США. Чем занимается телеведущий Савик Шустер - 11.10.2024 Украина.ру

Пугает Россию отсутствием куриных ножек, боится за гегемонию США. Чем занимается телеведущий Савик Шустер

Украинские националисты и государственные чиновники не очень любят перебежчиков из других стран, даже если те полностью разделяют их русофобскую политику. Те редко уживаются на Украине даже в случае публичного осуждения российских властей. Сказывается обычная конкуренция за деньги и внимание, где каждый чужой рот – лишний.

2024-10-11T05:55

2024-10-11T05:55

2024-10-11T05:55

украина

россия

сша

савик шустер

владимир зеленский

петр порошенко

радио свобода

youtube

госдума

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101624/67/1016246714_0:203:2200:1441_1920x0_80_0_0_63b7e862df857136a1d41d5e2f3e0350.jpg

Тем не менее, на украинском телевидении много лет работал телеведущий Савик Шустер. Он внезапно исчез из эфира в начале российской СВО. На телеканале "Украина" 25 февраля 2022 года должно было войти ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером", но не вышло, а сам автор программы был уже в тот день в ОАЭ. Помимо украинского, у него есть еще гражданство Канады и Италии.В марте 2022 года он объявился в Брюсселе, откуда по скайпу рассказал о единстве европейцев в деле поддержки украинцев. Побывал он там же на заседании Альянса либеральных и демократических партий. Когда же Зеленский вынудил украинских олигархов ретранслировать его телемарафон и временно передать государству медиа-активы, Шустер заступился за богатейшего украинца Рината Ахметова. "Уверен, что для медиарынка Украины уход такого инвестора, как Ринат Ахметов – непоправимая утрата", - написал Савик Шустер, вероятно, всплакнув, о гонорарах на его каналах.1 января 2023 года украинские журналисты встретили его в Дубаи, где он якобы работал. В одном из интервью он рассказал, что в Дубаи занимается производством медиапоректов, а также владеет там бизнесом в сфере интеллектуальной собственности. В другом интервью он говорил, что пребывает в Италии на некой "своей территории", куда других не пустят.Сейчас он ведет свое ток-шоу "Шустер live", но уже в Youtube, где регулярно берет интервью у украинских политиков. В своих токшоу Шустер почти никогда не бывает беспристрастным ведущим, а поддерживает того, кто высказывает русофобскую или прозападную точку зрению. Красной нитью его опасений по поводу политических передряг проходят опасения относительно того, что США могут утратить гегемонию, а незападные страны взбунтуются против существующего миропорядка.Савик Шустер, уроженец Вильнюса, в 19 лет эмигрировал с родителями в Канаду. С 1978 года работал журналистом западных изданий, освещая, в том числе войну в Афганистане. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов недавно утверждал, что уже тогда Савик Шустер работал на ЦРУ.В 2012 году Савик Шустер в эфире своей программы "Шустер Live" отмечал, что в 1984 году он занимался изготовлением, доставкой в Афганистан и распространением в Кабуле поддельного выпуска газеты "Красная звезда", содержащего в себе антисоветскую пропаганду.С 1988 года он работает в Мюнхене на "Радио свобода"* и только в 1992 году приезжает в Москву в качестве сотрудника московского бюро "Радио свобода". Параллельно он вел спортивные передачи на российском телевидении и ряд ток-шоу на телеканале "НТВ".В 2005 году после Оранжевой революции российский либеральный политик Борис Немцов познакомил его с украинским олигархом Виктором Пинчуком, а тот устроил его на свой телеканал ICTV вести передачу "Свобода слова". В 2007 году передача переезжает на украинский телеканал "Интер". Впоследствии Шустер бегает по многим украинским телеканалам со своей передачей.В 2008 году он вел также телепроект "Великие украинцы", в котором прославлялся наци-коллаборационист Степан Бандера.Будущий организатор Евромайдана Сергей Лещенко обвинял его в том, что он использует свое раскрученное имя и продает его для продвижения определенных политиков на выборах.Но в 2016 году при Петре Порошенко против его компании открывают уголовное дело за неуплату налогов и запрещают Шустеру работать на Украине. Шустер, поддержавший Евромайдан, посчитал это предательством."Я не ожидал обмана от Петра Порошенко. Думал, что он реально европейский человек. Он выступал как европейский человек, я ему верил, мы все ему верили… У него абсолютно сталинское понимание, только с офшорами, "кто против меня — тот против нас"… Он оказался человеком вообще не европейским", - возмущался Шустер.В знак протеста он даже объявил голодовку, но затем сам признался, что это была самая короткая голодовка в мире, то есть Шустер просто не употреблял пищу между завтраком и обедом.В 2019 году Шустер включился в президентскую гонку на Украине и основал некий социологический центр под названием Open Mind Foundation, поддерживая Зеленского. С приходом к власти Зеленского Шустер вернулся на украинское телевидение, возобновив свой проект "Свобода слова с Савиком Шустером".В начале СВО он сбежал из Украины, а сейчас в интервью мечтает о возвращении Крыма Украине, что якобы должно произойти при смене власти в РФ. "Я бы хотел, чтобы Крым был освобожден, когда в России будет уже другая власть. Я бы не хотел, чтобы он был освобожден при Путине, потому что это единственное, что Путин может представить народу. Я думаю, что в этом случае он станет реально непредсказуемым. Крым это будет кровоточащая рана", - рассказывает Шустер.В прошлом году Шустер потребовал от президента США заявить о геноциде украинского народа в ходе "вторжения России". Выступал он также против новых выборов на Украине во время военного положения, пытаясь угодить Зеленскому.Россию он не любит, потому что она выступает против порядков, утвержденных США. Российского президента он ненавидит за то, что тот "антиамериканский бунтарь", рассказывал Шустер в прошлом году. В то же время его пугала вероятность возвращения в Белый дом Дональда Трампа.В одном из интервью супруге Дмитрия Гордона ** Алесе Бацман Шустер пугал Россию отсутствием "ножек Буша". "России Соединенные Штаты вряд ли будут помогать так, как это было в истории с поставками в Советский Союз с его пустыми прилавками "ножек Буша" в 1990-е годы. Кто будет помогать? Кто будет присылать России "ножки Буша"? Байден – точно нет. Ну, может придет Трамп, начнет им присылать ножки куриные", - размышлял Шустер, давно не бывавший в России и потерявший связь с российской реальностью.Шустер делал еще много громких популистских заявлений с момента начала СВО, предлагая даже ввести на Украине смертную казнь за коррупцию, забывая, что сам проходил при Порошенко по аналогичному делу.О том как живет сегодняшняя элита Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Миллионы на взятках. Как из медиков, военкомов и чиновников формируется новая украинская элита"* СМИ, признанное в России иноагентом** Лицо, признанное в РФ иноагентом

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, россия, сша, савик шустер, владимир зеленский, петр порошенко, радио свобода, youtube, госдума, эксклюзив