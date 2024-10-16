"Нарастают цинизм и усталость": Запад признал несостоятельность плана Зеленского - The Washington Post - 16.10.2024 Украина.ру
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"Нарастают цинизм и усталость": Запад признал несостоятельность плана Зеленского - The Washington Post
"Нарастают цинизм и усталость": Запад признал несостоятельность плана Зеленского - The Washington Post - 16.10.2024 Украина.ру
"Нарастают цинизм и усталость": Запад признал несостоятельность плана Зеленского - The Washington Post
Несостоятельность "плана победы" Владимира Зеленского признают как в США, так и в Европе. Об этом 16 октября написал в своей статье обозреватель The Washington Post Ишаан Тарур
2024-10-16T13:47
2024-10-16T13:47
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По его мнению, план Зеленского будет далек от той реальной "победы", на которую многие рассчитывали, поскольку как в США, так и в Европе "нарастают цинизм и усталость", и даже некоторые из самых ярых сторонников Киева признают, что время, отпущенное западным союзникам на поддержание украинского конфликта, истекает.Обозреватель напомнил, что в декабре 2022 года Зеленского во время его выступления в американском конгрессе встречали "бурными овациями". Только небольшая группа представителей Республиканской партии насмехалась над его визитом и сетовала, что огромные суммы налогоплательщиков из США направляются Украине. Тарур утверждает, что сегодня такую точку зрения разделяет подавляющее большинство американских граждан, в том числе кандидат в президенты Дональд Трамп.В материале также посетовали, что среди правительств стран Запада нет консенсуса относительно того, какая часть "списка пожеланий" Зеленского должна быть выполнена. В лучшем случае Украина может надеяться на поддержку Запада в ходе переговоров с Россией о завершении конфликта, написал Тарур.Подробнее о плане Зеленского - в материале Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, сша, запад, дональд трамп, вс рф
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, Запад, Дональд Трамп, ВС РФ

"Нарастают цинизм и усталость": Запад признал несостоятельность плана Зеленского - The Washington Post

13:47 16.10.2024
 
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
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Несостоятельность "плана победы" Владимира Зеленского признают как в США, так и в Европе. Об этом 16 октября написал в своей статье обозреватель The Washington Post Ишаан Тарур
По его мнению, план Зеленского будет далек от той реальной "победы", на которую многие рассчитывали, поскольку как в США, так и в Европе "нарастают цинизм и усталость", и даже некоторые из самых ярых сторонников Киева признают, что время, отпущенное западным союзникам на поддержание украинского конфликта, истекает.
"Страна истощается в своей борьбе, уступая по численности и вооружению российской военной машине, не сломленной западными санкциями. Вторжение Украины в конце лета в Курскую область... не принесло больших стратегических дивидендов. Тем временем силы Украины на восточном фронте слабеют под натиском ВС РФ", - говорится в материале.
Обозреватель напомнил, что в декабре 2022 года Зеленского во время его выступления в американском конгрессе встречали "бурными овациями". Только небольшая группа представителей Республиканской партии насмехалась над его визитом и сетовала, что огромные суммы налогоплательщиков из США направляются Украине. Тарур утверждает, что сегодня такую точку зрения разделяет подавляющее большинство американских граждан, в том числе кандидат в президенты Дональд Трамп.
В материале также посетовали, что среди правительств стран Запада нет консенсуса относительно того, какая часть "списка пожеланий" Зеленского должна быть выполнена.
В лучшем случае Украина может надеяться на поддержку Запада в ходе переговоров с Россией о завершении конфликта, написал Тарур.
Подробнее о плане Зеленского - в материале Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСШАЗападДональд ТрампВС РФ
 
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