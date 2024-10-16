https://ukraina.ru/20241016/1058114450.html

Запад хочет, но не может. Почему цветная революция в Грузии не состоится

Запад хочет, но не может. Почему цветная революция в Грузии не состоится - 16.10.2024 Украина.ру

Запад хочет, но не может. Почему цветная революция в Грузии не состоится

За десять дней до парламентских выборов в Грузии все выглядит так, как будто почва для новой цветной революции уже готова. Президент Саломе Зурабишвили, которая находится в оппозиции правящей "Грузинской мечте", уже обвинила власти в намерении фальсифицировать результаты голосования

2024-10-16T06:24

2024-10-16T06:24

2024-10-16T06:24

эксклюзив

грузия

парламентские выборы

саломе зурабишвили

правительство

сихарулидзе

голосование

победа

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По ее словам, "Грузинская мечта", которая находится у власти в стране с 2012 года, ведет предвыборную кампанию, основанную на пропаганде, поляризации и тактике запугивания "как и в России".Также она обвинила правящую партию в том, что она якобы оказывает давление на госслужащих, нападает на активистов оппозиции, угрожает журналистам и затрудняет участие в выборах для граждан за рубежом.Зурабишвили считает, что предстоящие парламентские выборы будут решающими для будущего страны, потому что гражданам предстоит выбрать между европейскими устремлениями и российским влиянием.Всего несколькими днями ранее Зурабишвили рассказала журналистам о своем намерении представить полный список технического правительства, которое должно быть сформировано нынешней оппозицией при поражении "Грузинской мечты". По ее словам, это должно случиться до дня голосования 26 октября, так как граждане должны знать, каких людей в должностях премьер-министра и глав министерств они получат, если проголосуют против действующих властей.В Кремле обвинения во вмешательстве в грузинские выборы подсчитали необоснованными, но при этом отметили "ничем не прикрытые попытки Запада оказывать давление на действующие власти Грузии и на ход избирательной кампании".Среди таких попыток – решение Британии заморозить политический диалог с Грузией и отменить переговоры между главами министерств обороны, о котором 15 октября в интервью агентству "Интерпрессньюс" сообщил британский посол в Грузии Гарет Уорд.Дипломат объяснил это антизападной, по мнению Лондона, риторикой грузинских властей. Он выразил надежду на то, что после выборов правительство Грузии вернется к прозападному курсу, и доверие между сторонами будет восстановлено.Второй попыткой повлиять на результаты парламентских выборов в Грузии является намерение лидеров Евросоюза предупредить накануне голосования 26 октября грузинский народ о том, что нынешнее правительство страны "ставит под угрозу" их европейское будущее. Предупреждение будет озвучено по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе 17 и 18 октября, сообщило на днях новостное агентство Reuters.По словам издания, обеспокоенность в западных столицах вызвала все более дружественная по отношению к России риторика правящей "Грузинской мечты", а также закон об иноагентах и законодательство, ограничивающее права ЛГБТ*.Документ будет содержать и призыв к властям Грузии "обеспечить свободные и справедливые парламентские выборы", отмечает Reuters.Все эти заявления указывают на четкое желание Запада поменять власть в Грузии, рассказал в интервью Украина.ру грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.Однако Запад не хочет осознавать, что в Грузии его желания уже не трансформируются автоматически в соответствующую политическую составляющую, добавил политолог. Если десять или двадцать лет назад заявления Запада могли напрямую повлиять на грузинского избирателя, то сейчас он уже обладает определенным политическим опытом и просто так его убедить нельзя, добавил Сихарулидзе.Он отметил, что "Грузинская мечта" предлагает эти подходы и поэтому стоит на своих позициях очень крепко, в то время как оппозиция, которая строит свою риторику на радикальных прозападных настроениях, не смогла найти золотую средину. По словам Сихарулидзе, Запад это понимает и поэтому активно делает заявления с целью убедить избирателя.Несмотря на это, "Грузинская мечта", по последним прогнозам, получит на выборах 48-50% голосов, оппозиционное "Единственное национальное движение" получит 15-16%, пройдет в парламент максимум еще одна партия, а все остальные не пересекут пятипроцентного барьера, полагает политолог. Это закончится тем, что "Грузинская мечта" получит большинство мест в парламенте и сможет формировать власть, несмотря на все давление, допустил Сихарулидзе."Я напоминаю, что во время соцопросов идет опрос по стопроцентной шкале. А поскольку на выборы приходит максимум 65% населения, при такой явке все статистические данные надо увеличивать. Не надо забывать, что также есть большой процент неопределившихся, а они по традиции голосуют за ту власть, которая предлагает меньше потрясений", - уточнил эксперт.При таком раскладе почти невозможно устроить цветную революцию, так как для нее нужен минимальный разрыв между лидирующей партией и той, которая находится на втором месте по количеству полученных голосов, напомнил политолог."Поэтому оппозиция стремится к тому, чтобы получить хотя бы 33-35% голосов. В таком случае они могут заявить о фальсификации выборов, а Запад может выступить в их поддержку. Но пока все данные указывают на то, что такой патовой ситуации не будет", - считает Сихарулидзе.Он добавил, что задачу оппозиции усложняет тот факт, что Грузия переходит почти полностью на электронное голосование, при котором очень сложно проводить массовые фальсификации."Именно с этим связаны все заявления западных стран о том, что грузинский избиратель должен хорошо задуматься. В переводе на обычный язык это значит – кто на нашей стороне, того мы и поддерживаем. Поэтому голосуйте за них, иначе мы с вами не сможем договориться, и все эти блага, которые мы вам предлагаем, к вам не вернутся. Это уже открытое участие в предвыборной кампании", - рассказал эксперт.Сихарулидзе добавил, что западные страны не могут просто так не признать выборы действительными, так как для этого нужно иметь определенные рычаги, которых в данном случае у них нет. Поэтому программа максимум – создать патовую ситуацию, считает он."Для создания этой ситуации нужно получить голоса нейтральных избирателей. А это люди, которых нельзя напугать угрозами о неполучении грин-карты, так как она им не нужна", - сказал политолог.Однако несмотря на то, что "Грузинская мечта" не фаворит Запада на предстоящих выборах, если она победит и сформирует правительство, западные страны не смогут её игнорировать, отметил Сихарулидзе."Если Запад не признает правительство Грузии, которая играет важную роль на Южном Кавказе, тогда будет неясно, каковы его цели. Если ваша цель – восстановление тотального контроля над Грузией, тогда вы не можете игнорировать ее, так как через четыре года вы там никакие выборы не выиграете", - сказал политолог, подчеркивая, что и предыдущая оппозиция, которая при Михаиле Саакашвили не раз заявляла о фальсификациях, пришла к власти все равно через выборы.Сихарулидзе назвал несерьезным намерение Зурабишвили озвучить состав технического правительства, которое будет сформировано в стране в случае победы оппозиции."Что касается технического правительства, оно формируется в стране, где происходит или революция, или гражданская война. Заявлять о формировании такого правительства в Грузии – это как будто если бы человек, у которого все руки и ноги на месте, заявил о том, что ему нужен протез. Она фактически говорит, что нам надо провести делегимитизацию наших институтов. Я это проходил в 1990-е годы, это называется гражданская война", - подытожил Арчил Сихарулидзе.*движение признано экстремистским и запрещено в РоссииБольше об предстоящих выборах в Грузии в статье Кишинев использует админресурс, Тбилиси угрожают "белорусизацией". В ожидании выборов в Молдавии и Грузии

https://ukraina.ru/20240927/1057738412.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, грузия, парламентские выборы, саломе зурабишвили, правительство, сихарулидзе, голосование, победа