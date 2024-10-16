Самойлов: Если ВС РФ "разрежут" врага на три части под Курском, то остаткам ВСУ придется бежать до Сум
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Если ВС РФ быстро рассекут ВСУ хотя бы пополам или на три части (южнее Суджи), у них сразу же возникнут серьезные сложности и им придется бежать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Какое-то время противник будет цепляться за Суджу. Но есть надежда, что "на плечах отступающего врага" ВС РФ зайдут на территорию Сумской области для создания буферной зоны. В частности, для контроля дорог, по которым киевский режим может осуществлять диверсионно-террористические рейды, рассказал эксперт.
Конечно, понадобится много сил, чтобы перекрыть все эти направления. Но и Украине потребуется много сил, чтобы их перекрыть. Учитывая, что в Курской области враг потерял все боеспособные части: воздушно-десантные войска, морскую пехоту, спецназ, отметил политолог.
"Если противник организует грамотный отход остатков этих сил, тогда их отход будет прикрывать тероборона. А если мы их быстро рассечем хотя бы пополам или аж на три части (южнее Суджи), у них сразу же возникнут серьезные сложности и им придется бежать. Это облегчит наш заход в Сумскую область", — уточнил Самойлов.
Но заходить туда ВС РФ однозначно придется. От Суджи до Сум всего 45 километров, это не так много. При качественном прикрытии с воздуха и поддержке тыла есть надежда, что там может получиться "новый Брусиловский прорыв", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
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