https://ukraina.ru/20241016/1058109484.html

Самойлов: Если ВС РФ "разрежут" врага на три части под Курском, то остаткам ВСУ придется бежать до Сум

Самойлов: Если ВС РФ "разрежут" врага на три части под Курском, то остаткам ВСУ придется бежать до Сум - 16.10.2024 Украина.ру

Самойлов: Если ВС РФ "разрежут" врага на три части под Курском, то остаткам ВСУ придется бежать до Сум

Если ВС РФ быстро рассекут ВСУ хотя бы пополам или на три части (южнее Суджи), у них сразу же возникнут серьезные сложности и им придется бежать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-10-16T04:30

2024-10-16T04:30

2024-10-16T04:30

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Какое-то время противник будет цепляться за Суджу. Но есть надежда, что "на плечах отступающего врага" ВС РФ зайдут на территорию Сумской области для создания буферной зоны. В частности, для контроля дорог, по которым киевский режим может осуществлять диверсионно-террористические рейды, рассказал эксперт.Конечно, понадобится много сил, чтобы перекрыть все эти направления. Но и Украине потребуется много сил, чтобы их перекрыть. Учитывая, что в Курской области враг потерял все боеспособные части: воздушно-десантные войска, морскую пехоту, спецназ, отметил политолог.Но заходить туда ВС РФ однозначно придется. От Суджи до Сум всего 45 километров, это не так много. При качественном прикрытии с воздуха и поддержке тыла есть надежда, что там может получиться "новый Брусиловский прорыв", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руО том, зачем Украина насильно вывозит людей из Курской области и как можно на это повлиять — в интервью Ларисы Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины

https://ukraina.ru/20241015/1058096461.html

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новости, россия, суджа, самойлов, украина, детали, сво, спецоперация, курск, курская область, сумская область