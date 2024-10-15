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Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма - Константинов

Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма - Константинов - 15.10.2024 Украина.ру

Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма - Константинов

Идея создания нового гимна Крыма заинтересовала деятелей культуры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов

2024-10-15T09:15

2024-10-15T09:15

2024-10-15T09:15

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В сентябре он заявил, что в Крыму будет создана рабочая группа по подготовке нового гимна республики, так как старый не отражает современные реалии.По его словам, при крымском парламенте уже создали рабочую группу, которая разработает положение о конкурсе. Возглавил ее первый вице-спикер Сергей Цеков."Новый гимн Крыма должен сохранять свою силу на протяжении веков, его слова должны находить отражение в душах многих поколений крымчан. К такому результату мы стремимся", - отметил Константинов.Подробнее о деятельности певца - в материале "Прицелы, коптеры": Олег Газманов рассказал, как помогает российским бойцам на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, россия, владимир константинов, олег газманов, сергей цеков