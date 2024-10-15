Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма - Константинов - 15.10.2024 Украина.ру
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Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма - Константинов
Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма - Константинов - 15.10.2024 Украина.ру
Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма - Константинов
Идея создания нового гимна Крыма заинтересовала деятелей культуры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов
2024-10-15T09:15
2024-10-15T09:15
новости
крым
россия
владимир константинов
олег газманов
сергей цеков
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В сентябре он заявил, что в Крыму будет создана рабочая группа по подготовке нового гимна республики, так как старый не отражает современные реалии.По его словам, при крымском парламенте уже создали рабочую группу, которая разработает положение о конкурсе. Возглавил ее первый вице-спикер Сергей Цеков."Новый гимн Крыма должен сохранять свою силу на протяжении веков, его слова должны находить отражение в душах многих поколений крымчан. К такому результату мы стремимся", - отметил Константинов.Подробнее о деятельности певца - в материале "Прицелы, коптеры": Олег Газманов рассказал, как помогает российским бойцам на сайте Украина.ру.
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новости, крым, россия, владимир константинов, олег газманов, сергей цеков
Новости, Крым, Россия, Владимир Константинов, Олег Газманов, Сергей Цеков

Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма - Константинов

09:15 15.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСобрание, посвященное 100-летию Союза журналистов России
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Идея создания нового гимна Крыма заинтересовала деятелей культуры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов
В сентябре он заявил, что в Крыму будет создана рабочая группа по подготовке нового гимна республики, так как старый не отражает современные реалии.
"Отмечу, что эта инициатива нашла отклик у крымчан и жителей других регионов России. В наш адрес уже поступили предложения от общественности. Наша идея заинтересовала и известных творческих деятелей, в особенности — народного артиста России, певца и композитора, поэта, актера, продюсера Олега Газманова. Такое участие людей подтверждает своевременность нашего решения", - написал Константинов.
По его словам, при крымском парламенте уже создали рабочую группу, которая разработает положение о конкурсе. Возглавил ее первый вице-спикер Сергей Цеков.
"Новый гимн Крыма должен сохранять свою силу на протяжении веков, его слова должны находить отражение в душах многих поколений крымчан. К такому результату мы стремимся", - отметил Константинов.
Подробнее о деятельности певца - в материале "Прицелы, коптеры": Олег Газманов рассказал, как помогает российским бойцам на сайте Украина.ру.
 
НовостиКрымРоссияВладимир КонстантиновОлег ГазмановСергей Цеков
 
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