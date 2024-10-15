Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма - Константинов
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСобрание, посвященное 100-летию Союза журналистов России
Идея создания нового гимна Крыма заинтересовала деятелей культуры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов
В сентябре он заявил, что в Крыму будет создана рабочая группа по подготовке нового гимна республики, так как старый не отражает современные реалии.
"Отмечу, что эта инициатива нашла отклик у крымчан и жителей других регионов России. В наш адрес уже поступили предложения от общественности. Наша идея заинтересовала и известных творческих деятелей, в особенности — народного артиста России, певца и композитора, поэта, актера, продюсера Олега Газманова. Такое участие людей подтверждает своевременность нашего решения", - написал Константинов.
По его словам, при крымском парламенте уже создали рабочую группу, которая разработает положение о конкурсе. Возглавил ее первый вице-спикер Сергей Цеков.
"Новый гимн Крыма должен сохранять свою силу на протяжении веков, его слова должны находить отражение в душах многих поколений крымчан. К такому результату мы стремимся", - отметил Константинов.
Подробнее о деятельности певца - в материале "Прицелы, коптеры": Олег Газманов рассказал, как помогает российским бойцам на сайте Украина.ру.