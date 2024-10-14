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Ленинградская область ограничит досуговые мероприятия и увеличит поддержку СВО

Ленинградская область ограничит досуговые мероприятия и увеличит поддержку СВО - 14.10.2024 Украина.ру

Ленинградская область ограничит досуговые мероприятия и увеличит поддержку СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ограничить проведение общественно-культурных, концертных, форумных мероприятий и увеличить поддержку СВО. Об этом он сообщил в своём ВК-аккаунте

2024-10-14T16:52

2024-10-14T16:52

2024-10-14T16:52

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"Ленобласть сократит общественно- культурные, концертные, форумные мероприятия и увеличит поддержку СВО", - сообщил губернатор.При этом он отметил, что уже поручил руководителям управлений и комитетов представить предложения по перераспределению финансирования с праздников и фестивалей в пользу поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. "Кроме того, поручил ограничить командировки сотрудников администрации, если они не связаны с подписанием документов или обязательным представительством Ленобласти, включая участие в форумах и конференциях при отсутствии выступления или доклада, - добавил Дрозденко. - В администрации районов направлена аналогичная рекомендация".Ранее в новостях культуры: Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале Курска

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новости, ленинградская область, украина, сво, культура, санкт-петербург, чиновник, политика, гуманитарная политика