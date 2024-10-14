Ленинградская область ограничит досуговые мероприятия и увеличит поддержку СВО - 14.10.2024 Украина.ру
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Ленинградская область ограничит досуговые мероприятия и увеличит поддержку СВО
Ленинградская область ограничит досуговые мероприятия и увеличит поддержку СВО - 14.10.2024 Украина.ру
Ленинградская область ограничит досуговые мероприятия и увеличит поддержку СВО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ограничить проведение общественно-культурных, концертных, форумных мероприятий и увеличить поддержку СВО. Об этом он сообщил в своём ВК-аккаунте
2024-10-14T16:52
2024-10-14T16:52
новости
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культура
санкт-петербург
чиновник
политика
гуманитарная политика
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"Ленобласть сократит общественно- культурные, концертные, форумные мероприятия и увеличит поддержку СВО", - сообщил губернатор.При этом он отметил, что уже поручил руководителям управлений и комитетов представить предложения по перераспределению финансирования с праздников и фестивалей в пользу поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. "Кроме того, поручил ограничить командировки сотрудников администрации, если они не связаны с подписанием документов или обязательным представительством Ленобласти, включая участие в форумах и конференциях при отсутствии выступления или доклада, - добавил Дрозденко. - В администрации районов направлена аналогичная рекомендация".Ранее в новостях культуры: Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале Курска
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новости, ленинградская область, украина, сво, культура, санкт-петербург, чиновник, политика, гуманитарная политика
Новости, Ленинградская область, Украина, СВО, культура, Санкт-Петербург, чиновник, политика, гуманитарная политика

Ленинградская область ограничит досуговые мероприятия и увеличит поддержку СВО

16:52 14.10.2024
 
© 5 каналАлые Паруса
Алые Паруса
© 5 канал
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ограничить проведение общественно-культурных, концертных, форумных мероприятий и увеличить поддержку СВО. Об этом он сообщил в своём ВК-аккаунте
"Ленобласть сократит общественно- культурные, концертные, форумные мероприятия и увеличит поддержку СВО", - сообщил губернатор.
При этом он отметил, что уже поручил руководителям управлений и комитетов представить предложения по перераспределению финансирования с праздников и фестивалей в пользу поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

"Кроме того, поручил ограничить командировки сотрудников администрации, если они не связаны с подписанием документов или обязательным представительством Ленобласти, включая участие в форумах и конференциях при отсутствии выступления или доклада, - добавил Дрозденко. - В администрации районов направлена аналогичная рекомендация".
Ранее в новостях культуры: Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале Курска
 
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