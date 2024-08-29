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Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале Курска

Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале Курска - 29.08.2024 Украина.ру

Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале Курска

Заслуженные артисты России Григорий Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске. Певцы пообщались с бойцами, пожелали им скорейшего выздоровления, а чтобы лечение быстрее и легче прошло, исполнили свои хиты "Я русский" и "Самый лучший день".

2024-08-29T17:13

2024-08-29T17:13

2024-08-29T17:13

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Музыканты также подарили военным и медикам гитары со своими автографами и витаминные наборы.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.В среду, 28 августа, артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских штурмовиков к северо-западу от села Бахтинка Курской области."Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - охарактеризовал происходящее в регионе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.

https://ukraina.ru/20240828/1057088133.html

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новости, россия, курск, курская область, бойцы, госпиталь, shaman