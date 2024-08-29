Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале Курска - 29.08.2024 Украина.ру
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Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале Курска
Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале Курска - 29.08.2024 Украина.ру
Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале Курска
Заслуженные артисты России Григорий Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске. Певцы пообщались с бойцами, пожелали им скорейшего выздоровления, а чтобы лечение быстрее и легче прошло, исполнили свои хиты "Я русский" и "Самый лучший день".
2024-08-29T17:13
2024-08-29T17:13
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Музыканты также подарили военным и медикам гитары со своими автографами и витаминные наборы.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.В среду, 28 августа, артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских штурмовиков к северо-западу от села Бахтинка Курской области."Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - охарактеризовал происходящее в регионе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
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новости, россия, курск, курская область, бойцы, госпиталь, shaman
Новости, Россия, Курск, Курская область, бойцы, госпиталь, SHAMAN

Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале Курска

17:13 29.08.2024
 
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Заслуженные артисты России Григорий Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске. Певцы пообщались с бойцами, пожелали им скорейшего выздоровления, а чтобы лечение быстрее и легче прошло, исполнили свои хиты "Я русский" и "Самый лучший день".
Музыканты также подарили военным и медикам гитары со своими автографами и витаминные наборы.
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
В среду, 28 августа, артиллеристы ВС РФ уничтожили группу украинских штурмовиков к северо-западу от села Бахтинка Курской области.
"Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - охарактеризовал происходящее в регионе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Вчера, 12:15
Российские артиллеристы ликвидировали группу вражеских штурмовиков в Курской областиАртиллеристы ВС РФ уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области. Об этом в среду, 28 августа, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства
 
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Заголовок открываемого материала
17:13Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале Курска
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