https://ukraina.ru/20241009/1057970903.html

Миллионы на взятках. Как из медиков, военкомов и чиновников формируется новая украинская элита

Миллионы на взятках. Как из медиков, военкомов и чиновников формируется новая украинская элита - 09.10.2024 Украина.ру

Миллионы на взятках. Как из медиков, военкомов и чиновников формируется новая украинская элита

На текущей неделе простые украинцы вновь смогли увидеть, как благодаря войне и насильственной мобилизации формируется новая финансовая элита страны

2024-10-09T06:53

2024-10-09T06:53

2024-10-09T06:53

эксклюзив

украина

испания

австрия

александр ярославский

александр дубинский

кость бондаренко

слуга народа

гбр

"голос"

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Только у руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК (Медико-социальная экспертиза) Татьяны Крупы и ее сына, руководителя облуправления пенсионного фонда были обнаружены 6 миллионов долларов наличными.Две сумки с полумиллионами чиновница пыталась выбросить из окна, пока ее сын (по другой версии - муж) возлежал в кровати, заваленной банкнотами. Чиновница занимается установлением инвалидности, что дает возможность избежать мобилизации и выехать заграницу. Все эти средства являются взяткой, которую украинские мужчины платят за возможность сохранить жизнь.Помимо наличных, чиновница приобрела 30 объектов недвижимости на Украине, недвижимость в Испании, Австрии и Турции, 9 элитных автомобилей, драгоценности, гостиннично-ресторанный комплекс. Осталось у нее и несколько миллионов долларов на зарубежных счетах.Всей мужской части своей семьи она тоже установила инвалидность. Татьяна Крупа при этом является членом фракции "Слуга народа" в областном совете Хмельницкого.На днях и у обычного житомирского врача, специалиста по МРТ, дома правоохранители обнаружили 4,4 миллиона долларов наличкой. По данным следствия, медик подделывала выводы МРТ для мужчин призывного возраста, что позволяло им оформить справку об инвалидности. "Новые украинские олигархи это не газовики и угольщики, а врачи МРТ, руководители МСЭК и главы ТЦК", - комментирует эту новость telegram-канал "Мрия".Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что системная коррупция в медицинских комиссиях пополняет карманы и "Слуг народа". "Если МСЭК перестанет брать взятки - денег в бюджете станет еще меньше. Потому что взятки МСЭК перетекают в карман Зе-команды. Если их не будет - придется брать больше из бюджета", - пишет нардеп.Украинские СМИ на днях даже составили список крупнейших коррупционеров на мобилизации (из числа тех, кто попался). Помимо Татьяны Крупы в него вошли начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК (военкоматов), которые организовали схему уклонения от мобилизации на более чем $1 млн.Во вторник 8 октября украинское Государственное бюро расследований сообщило о раскрытии новой коррупционной схемы уклонения от мобилизации в одном из ТЦК Одессы. По данным следствия, в Малиновском военкомате можно было за 4-7 тысяч долларов получить справку о непригодности к службе, что является своего рода демпингом, так как обычно расценки за такие услуги в два раза выше по Украине.В тот же день ГБР передало в суд дело о поездке скандального экс-главы Одесского ТЦК Евгения Борисова на Сейшелы под видом раненого на фронте. Ранее его обвинили в незаконном обогащении на 142 миллиона гривен и приобретении элитной недвижимости в Испании. Одесский ТЦК (военкомат) он возглавлял чуть больше года, но даже за этот срок сумел сколотить немалое состояние на военнообязанных украинцах.На стремлении украинцев сохранить жизнь и покинуть "концлагерь Украина" сейчас наживают миллионы, как представители ТЦК, так и врачи медицинских комиссий, пограничники и чиновники. По сути, из карманов миллионов простых граждан перекачиваются огромные в масштабах страны наличные средства.Ради увеличения базы такого "налогообложения" украинские политики и чиновники регулярно требуют снизить возраст мобилизации. В таком случае еще сотни тысяч молодых людей будут вынуждены платить, чтобы сохранить жизнь или сбежать из страны.На прошлой неделе с таким предложением выступил депутат от "Голоса" Роман Костенко, а на этой неделе - экс-нардеп Юрий Сиротюк от националистической партии "Свобода". По мнению Сиротюка мобилизационную планку нужно менять каждые полгода ради омоложения армии. То есть, при определенной длительности конфликта на фронт нужно будет забирать прямо из роддома.Украинский политолог Кость Бондаренко называет такие заявления проявлением подлости украинской элиты. "Когда я слышу очередные камлания политиков про "экзистенциальную войну", про "войну до возврата к границам 1991 года", про "патриотический долг", я понимаю: это самый что ни на есть четкий и очевидный маркер подлости, ублюдочности и скотства тех, кто возомнили себя "элитой", - пишет политолог.Мобилизованные украинцы попадают в зависимость и приносят огромные прибыли уже командирам ВСУ. Об этом в понедельник 7 октября рассказывал украинский военный Денис Ярославский, объясняя массовое дезертирство. "У нас много комбатов и комбригов превратились в феодалов и в придворных. Есть комбриг-феодал, у которого есть деньги, земли и крепостные, и есть придворные типа комбатов, которые привозят крепостных, и они распоряжаются их жизнями", - говорит Ярославский.Для всей этой новой элиты критически важным является продолжение войны до последнего украинца и противодействие любым разговорам о мире. Украинский Telegram-канал "Шептун" пишет, что в случае заморозки конфликта Зе-команду тут же растерзают вскормленные ею же "профессиональные украинцы" и хорошо зарабатывающие на идее "границ 1991 года" военные и околовоенные функционеры.Однако финансовые возможности украинских военнообязанных с каждым месяцем сокращаются. Переводы из-за границы от родственников падают, как показывают данные Нацбанка, а цены и налоги растут. По логике первичного накопления капитала далее последует уже борьба между военкомами и чиновниками за средства, выжатые из простых украинцев. Победители выведут эти средства в Лондон, где со временем они будут арестованы по подозрению в отмывании денег и поступят в бюджет британской короны.О том, что происходит в реальном секторе экономики Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: мысли о Чернороссии, новые налоги и дунайский экономический кризис"

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