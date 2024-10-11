Эксперт: Наёмники сами в шоке от поведения украинских "братьев по оружию"

Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку

Враг потеряет на Запорожском направлении, но может прибавить под Красноармейском. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку