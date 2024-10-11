Эксперт: Наёмники сами в шоке от поведения украинских "братьев по оружию" - 11.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241011/1058013400.html
Эксперт: Наёмники сами в шоке от поведения украинских "братьев по оружию"
Эксперт: Наёмники сами в шоке от поведения украинских "братьев по оружию" - 11.10.2024 Украина.ру
Эксперт: Наёмники сами в шоке от поведения украинских "братьев по оружию"
Что же до цели, то здесь стоит вопрос не "зачем", а "почему". Садизм "украинских вооружённых бандитов" диктуется не разумным выбором пути решения поставленной задачи, а кровожадным озверением
2024-10-11T05:40
2024-10-11T05:40
украина
владимир зеленский
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057885864_0:11:1500:855_1920x0_80_0_0_2d1fc11348fa3745214f6127e03a5a6f.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Он напомнил, что считать целую страну или целый народ монолитом, субъектом с единым сознанием — опасное заблуждение. По словам эксперта, даже понятие "украинская власть" распадается на добрый десяток субъектов с несовпадающими интересами.Он добавил, что жестокость этих “зверей” — прямое следствие взращивания идеологии "бандеровщины". В заключении эксперт заявил, что на Украине давно и чётко наблюдаются все признаки фашизма — власть кучки олигархов, борьба с левыми партиями, ликвидация свобод — от свободы слова и языка до личной свободы, контроль над всеми проявлениями общественной и личной жизни граждан, использование тёмной и агрессивной толпы, ведущейся на националистическую демагогию.Полный текст интервью — Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел
https://ukraina.ru/20241010/1057992692.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057885864_95:0:1427:999_1920x0_80_0_0_2fc0fb1597394173add725e914a8fa62.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, владимир зеленский, всу, потери всу
Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, потери ВСУ

Эксперт: Наёмники сами в шоке от поведения украинских "братьев по оружию"

05:40 11.10.2024
 
Фото: "Думаська", новобранцы, ВСУ во время военной подготовки
Фото: Думаська, новобранцы, ВСУ во время военной подготовки
Читать в
Что же до цели, то здесь стоит вопрос не "зачем", а "почему". Садизм "украинских вооружённых бандитов" диктуется не разумным выбором пути решения поставленной задачи, а кровожадным озверением
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
Он напомнил, что считать целую страну или целый народ монолитом, субъектом с единым сознанием — опасное заблуждение. По словам эксперта, даже понятие "украинская власть" распадается на добрый десяток субъектов с несовпадающими интересами.
“Постоянная политическая грызня и внезапные отставки на высшем уровне в сопредельном государстве — тому прекрасная иллюстрация. Думаю, Зеленский, как и его ближний круг, вовсе не хотел бы, чтобы преступления украинских военных стали достоянием гласности на международном уровне”, — прокомментировал свою точку зрения Краснов.
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Вчера, 05:50
Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в БогоявленкуВраг потеряет на Запорожском направлении, но может прибавить под Красноармейском. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку
Он добавил, что жестокость этих “зверей” — прямое следствие взращивания идеологии "бандеровщины".
В заключении эксперт заявил, что на Украине давно и чётко наблюдаются все признаки фашизма — власть кучки олигархов, борьба с левыми партиями, ликвидация свобод — от свободы слова и языка до личной свободы, контроль над всеми проявлениями общественной и личной жизни граждан, использование тёмной и агрессивной толпы, ведущейся на националистическую демагогию.
Полный текст интервью — Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Садулаев: Решительный прорыв невозможен без достаточных резервов
05:55Пугает Россию отсутствием куриных ножек, боится за гегемонию США. Чем занимается телеведущий Савик Шустер
05:40Эксперт: Наёмники сами в шоке от поведения украинских "братьев по оружию"
05:33Переселение народов: моральная победа России и одновременно вызов
05:30Садулаев: Минобороны поставляет довольно много различных БПЛА, но усилители сигнала тоже нужны
05:01Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон
05:00Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его
04:45Цели СВО пока сформулированы достаточно размыто – Садулаев
04:15Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр
04:10Эксперт: По завершению СВО, мы все равно столкнемся с новой многомиллионной армией русофобов
04:00Садулаев: Надо принимать меры, если командир не может использовать бойцов по их специальности
03:40Краснов: Теперь некому слушать очередной “План победы” на тусовке Зеленского
03:30Военный волонтёр: "Не надо думать, что ТЯО – это панацея или вундерваффе"
03:00Садулаев назвал важнейшую проблему новобранцев на СВО
18:35Лондон-Париж Зеленского: "Макрон несколько раз мягко погладил его по спине"
18:26Заложники в Судже, Зеленский не хочет мира. Итоги 10 октября на Украине
18:04МИД РФ: "В стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России"
18:00Арестованы военкомы, за взятки помогавшие херсонским уклонистам
17:31Обозреватель Украина.ру: Массовое переселение украинцев в Россию ломает пропаганду киевского режима
17:30СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области
Лента новостейМолния