Эксперт: Наёмники сами в шоке от поведения украинских "братьев по оружию"
Фото: "Думаська", новобранцы, ВСУ во время военной подготовки
Что же до цели, то здесь стоит вопрос не "зачем", а "почему". Садизм "украинских вооружённых бандитов" диктуется не разумным выбором пути решения поставленной задачи, а кровожадным озверением
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
Он напомнил, что считать целую страну или целый народ монолитом, субъектом с единым сознанием — опасное заблуждение. По словам эксперта, даже понятие "украинская власть" распадается на добрый десяток субъектов с несовпадающими интересами.
“Постоянная политическая грызня и внезапные отставки на высшем уровне в сопредельном государстве — тому прекрасная иллюстрация. Думаю, Зеленский, как и его ближний круг, вовсе не хотел бы, чтобы преступления украинских военных стали достоянием гласности на международном уровне”, — прокомментировал свою точку зрения Краснов.
Вчера, 05:50Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в БогоявленкуВраг потеряет на Запорожском направлении, но может прибавить под Красноармейском. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку
Он добавил, что жестокость этих “зверей” — прямое следствие взращивания идеологии "бандеровщины".
В заключении эксперт заявил, что на Украине давно и чётко наблюдаются все признаки фашизма — власть кучки олигархов, борьба с левыми партиями, ликвидация свобод — от свободы слова и языка до личной свободы, контроль над всеми проявлениями общественной и личной жизни граждан, использование тёмной и агрессивной толпы, ведущейся на националистическую демагогию.
Полный текст интервью — Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел